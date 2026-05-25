Çeviri:
Mikel Arteta, Arsenal'in 2025-26 Premier Lig şampiyonluğunu kazanacağını anladığı şaşırtıcı anı anlattı
Gunners için tarihi bir zafer
Arsenal, nihayet İngiliz futbolunun zirvesine geri döndü; 2025-26 Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi ve yirmi yılı aşkın süren acılı dönemi sonlandırdı. Üç sezon üst üste ikincilikle bitirdikten sonra, Arteta’nın takımı nihayet City’yi geride bırakacak zihinsel dayanıklılığa sahip olduğunu kanıtladı.
Şampiyonluk, hafta başında Manchester City'nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesiyle matematiksel olarak kesinleşti ve bu sayede Gunners, Pazar günü kendi taraftarlarının önünde şampiyonluğu kutlayabildi. Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Arteta, bu yolculuğu değerlendirdi ve bu yılın farklı olacağına kendisini ikna eden belirli dönüm noktalarını açıkladı.
Sezon öncesi hazırlıklar ve oyuncuların bağlılığı
Arteta, başarının tohumlarının sezonun ilk düdüğü çalınmadan çok önce atıldığına inanıyor. Birçok kişi kulübün transfer piyasasındaki büyük yatırımlarına işaret etse de, İspanyol teknik adam yaz hazırlıkları sırasında takım içindeki psikolojik dönüşümün nihai zaferlerinin katalizörü olduğunu vurguluyor.
BeIN Sports'a konuşan Arteta, "Muhtemelen ilk adım, Manchester United ile oynayacağımız maçtan bir hafta önce, sezon öncesi hazırlıklarında hepimiz bir araya geldiğimizde atıldı. Tüm oyuncuları bir araya topladım ve onlara takım için ne yapmaktan mutluluk duyacaklarını sordum. Takım için her şeyi yapmaktan mutluluk duyacaklarını söylediler ve ben de her turnuvada rekabet edebileceğimiz büyük bir şansımız olduğunu biliyordum çünkü mücadele edecek derinlik ve kaliteye sahiptik." dedi.
Arteta sözlerine şöyle devam etti: "Tepkileri anında ve inanılmazdı ve bunlar sadece sözde kalmadı. Toplantıda söylemek kolaydır, ama sonra on aylık bir sezon boyunca bunu hayata geçirmek gerekir. Çocuklar inanılmaz bir şekilde başardıkları için büyük övgüyü hak ediyorlar."
Etihad'da yaşanan şaşırtıcı dönüm noktası
Belki de en şaşırtıcı olanı, Arteta'nın en büyük rakibi Man City'ye karşı alınan yenilginin, zaferden en çok emin olduğu an olduğunu açıklamasıydı. Bu yenilgi, takımın özgüvenini sarsmak yerine, Arsenal'in kaydettiği ilerlemeyi ve Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet edebilme yeteneğini teyit eden bir unsur oldu.
"İkinci an, Manchester City'ye yenildiğimiz zamandı," diye açıkladı Arteta. "O gün 'kazanacağız' diye düşündüm. Soyunma odasındaki oyunculara baktım ve bir şey söylemeden önce tepkilerini görmek istedim. Çok üzgün olduklarını görebiliyordum ama onları yenebileceğimizi ve onlardan daha iyi olabileceğimizi fark ettiler. Her şey bizim elimizdeydi ve yapmamız gerekeni yapmalıydık. Ondan sonra şampiyon olmak için neye ihtiyacımız olduğuna odaklandık ve tepki anında geldi. O andan itibaren şampiyonluğa çok yaklaşacağımızı anladım."
Arsenal, Budapeşte’de yeni zaferlerin peşinde
Arsenal, şu anki şampiyon Paris Saint-Germain'i tahtından indirmek amacıyla artık tüm dikkatini Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline yöneltmek zorunda. 30 Mayıs'ta gerçekleşecek bu önemli maçta tarihi bir çifte zafer elde etmeyi hedefleyen Arsenal'de, takımın kararlılığı hiç sarsılmıyor.