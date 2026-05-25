Mikel Arteta, Arsenal'in 2025-26 Premier Lig şampiyonluğunu kazanacağını anladığı şaşırtıcı anı anlattı

Arteta, başarının tohumlarının sezonun ilk düdüğü çalınmadan çok önce atıldığına inanıyor. Birçok kişi kulübün transfer piyasasındaki büyük yatırımlarına işaret etse de, İspanyol teknik adam yaz hazırlıkları sırasında takım içindeki psikolojik dönüşümün nihai zaferlerinin katalizörü olduğunu vurguluyor.

BeIN Sports'a konuşan Arteta, "Muhtemelen ilk adım, Manchester United ile oynayacağımız maçtan bir hafta önce, sezon öncesi hazırlıklarında hepimiz bir araya geldiğimizde atıldı. Tüm oyuncuları bir araya topladım ve onlara takım için ne yapmaktan mutluluk duyacaklarını sordum. Takım için her şeyi yapmaktan mutluluk duyacaklarını söylediler ve ben de her turnuvada rekabet edebileceğimiz büyük bir şansımız olduğunu biliyordum çünkü mücadele edecek derinlik ve kaliteye sahiptik." dedi.

Arteta sözlerine şöyle devam etti: "Tepkileri anında ve inanılmazdı ve bunlar sadece sözde kalmadı. Toplantıda söylemek kolaydır, ama sonra on aylık bir sezon boyunca bunu hayata geçirmek gerekir. Çocuklar inanılmaz bir şekilde başardıkları için büyük övgüyü hak ediyorlar."