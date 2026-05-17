Mikel Arteta, Arsenal ile yeni bir sözleşme imzalayacak mı? Gunners, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı kovalarken geleceğe dair önemli gelişme

Arsenal şu anda modern tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor ve bu yeniden yükselişin arkasındaki itici güç şüphesiz Arteta. Taraftarlar sözleşme uzatmasıyla ilgili haberleri sabırsızlıkla beklerken, kulüp şu anda söz konusu olan kupa kazanımlarına öncelik verme kararı aldı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mikel Arteta, yeni bir sözleşme konusunda Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor, ancak şu anda hiçbir şey yapılmayacak veya sonuçlandırılmayacak. Bu, sezonun bitiminden sonra ele alınacak bir konu. Şu anda tüm odak noktası Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi. Bundan sonra, Arsenal ve Arteta için görüşmelere devam etmek ve yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmak için her an uygun olabilir.”