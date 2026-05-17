Mikel Arteta, Arsenal ile yeni bir sözleşme imzalayacak mı? Gunners, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı kovalarken geleceğe dair önemli gelişme
Arteta'nın sözleşme görüşmeleri askıya alındı
Arsenal şu anda modern tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor ve bu yeniden yükselişin arkasındaki itici güç şüphesiz Arteta. Taraftarlar sözleşme uzatmasıyla ilgili haberleri sabırsızlıkla beklerken, kulüp şu anda söz konusu olan kupa kazanımlarına öncelik verme kararı aldı.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mikel Arteta, yeni bir sözleşme konusunda Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor, ancak şu anda hiçbir şey yapılmayacak veya sonuçlandırılmayacak. Bu, sezonun bitiminden sonra ele alınacak bir konu. Şu anda tüm odak noktası Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi. Bundan sonra, Arsenal ve Arteta için görüşmelere devam etmek ve yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmak için her an uygun olabilir.”
Tarihi bir çifte zaferin peşinde
Gunners, önümüzdeki haftalarda tarih yazmanın eşiğinde. Arsenal, kulübün görkemli tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanma şansına sahip; ancak bunun için önce zorlu bir yol katetmeleri ve son şampiyon PSG’yi geçmeleri gerekiyor. Yurtiçinde ise, Kuzey Londralılar 2003-04 sezonundaki “Yenilmezler” döneminden bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerliyor.
Takımın temelini savunma oluştururken, kulübün duran toplardaki üstünlüğü de asla göz ardı edilemez. Arteta, kulübün maçlara yaklaşımını şekillendiren isim olsa da, transfer piyasasındaki başarısının büyük bir kısmı sportif direktör Andrea Berta ve onun öncülü Edu'ya ait. Berta'nın, sezonun bitiminden hemen sonra Arteta ile yepyeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğu bildiriliyor.
Başarıya yönelik maddi ödüller
Arteta’nın sözleşmesi şu anda gelecek sezonun sonuna kadar sürüyor ve kendisi halihazırda Premier Lig’de en yüksek maaşlı ikinci teknik direktör konumunda; sezon başına yaklaşık 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) kazanıyor. Yeni bir sözleşmeyle, Avrupa futbolunun en seçkin taktik dehalarından biri olduğu gerçeğini yansıtacak şekilde bu şartların iyileştirilmesi muhtemel.
Pep Guardiola şu anda maaş sıralamasında ilk sırada yer alıyor, ancak İspanyol teknik adamın yaz aylarında Manchester City'den ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Guardiola ayrılırsa, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın City'nin teknik direktörlüğüne getirileceği düşünülüyor ve bu durum ligin teknik direktörler manzarasını potansiyel olarak değiştirebilir.
Emirates'te istikrar
Rakipler teknik direktörlük koltuğunda belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalırken, Arsenal Arteta’nın sağladığı istikrara güveniyor. Emirates Stadyumu’ndaki yönetim, sezonun son maçlarında ne olursa olsun, İspanyol teknik adamı uzun vadede takımda tutmanın gerçekleştirebilecekleri en önemli iş olduğuna inanıyor. En üst düzeyde rekabet edebilmek için özenle oluşturulmuş bir kadroya sahip olan Topçular, önlerinde uzun yıllara yayılacak bir başarı dönemi olduğunu düşünüyor.