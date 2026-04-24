Mikel Arteta, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanamasa bile gelecekte Barcelona'nın teknik direktörü olacağına dair destek görüyor

Arsenal teknik direktörü, Barcelona teknik direktörlüğü için doğal bir aday olarak gösteriliyor; Nadal ise Arteta’nın kulübü yönetmek için gerekli “DNA’ya” sahip olduğunu vurguluyor. Arteta’nın Kuzey Londra’da Premier Lig şampiyonluğu kazanması yönündeki yoğun baskıya rağmen, Nadal, Katalonya’daki itibarının mevcut kupa sayısından etkilenmediğine inanıyor.

Arteta'nın Gunners'ı istikrarlı bir şampiyonluk adayı haline getirme çabaları İspanya'da da dikkatlerden kaçmadı. Nadal, Arteta'nın Pep Guardiola'dan aldığı eğitimin, Emirates'teki taktiksel gelişimiyle birleşerek, Barcelona'nın geleneksel olarak teknik direktörlerinde aradığı "Cruyffian" ilkeleriyle mükemmel bir uyum sağladığını öne sürüyor.