Yosua Arya

Çeviri:

Mikel Arteta, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanamasa bile gelecekte Barcelona'nın teknik direktörü olacağına dair destek görüyor

Mikel Arteta'nın, Arsenal'i Premier Lig şampiyonluğuna taşıyamasaydı bile, gelecekte Barcelona'nın başına geçeceği tahmin ediliyor. Eski Blaugrana savunma oyuncusu Miguel Nadal, İspanyol teknik adamın taktiksel anlayışı ve La Masia kökenlerinin onu Katalan devleri için "mükemmel bir seçim" haline getirdiğini öne sürüyor.

  Arteta'nın gelecekte Camp Nou'ya geri döneceği tahmin ediliyor

    Arsenal teknik direktörü, Barcelona teknik direktörlüğü için doğal bir aday olarak gösteriliyor; Nadal ise Arteta’nın kulübü yönetmek için gerekli “DNA’ya” sahip olduğunu vurguluyor. Arteta’nın Kuzey Londra’da Premier Lig şampiyonluğu kazanması yönündeki yoğun baskıya rağmen, Nadal, Katalonya’daki itibarının mevcut kupa sayısından etkilenmediğine inanıyor.

    Arteta'nın Gunners'ı istikrarlı bir şampiyonluk adayı haline getirme çabaları İspanya'da da dikkatlerden kaçmadı. Nadal, Arteta'nın Pep Guardiola'dan aldığı eğitimin, Emirates'teki taktiksel gelişimiyle birleşerek, Barcelona'nın geleneksel olarak teknik direktörlerinde aradığı "Cruyffian" ilkeleriyle mükemmel bir uyum sağladığını öne sürüyor.

    Nadal, Barça'da kişiliğin kupalardan daha önemli olduğunu vurguluyor

    BetBrothers'a konuşan Nadal, Barcelona'nın en başarılı dönemlerinin genellikle göreve gelmeden önce pek çok kupa kazanmamış teknik direktörler tarafından başlatıldığını savundu. O, Guardiola ve Luis Enrique'nin göreve getirilmesini, stil uyumu ve güçlü bir kişiliğin başarılı bir atamanın en hayati unsurları olduğunun kanıtı olarak gösterdi.

    "Barcelona, daha önce şampiyonluklar kazanmamış en iyi teknik direktörlerden bazılarına sahip oldu," dedi. "Guardiola B takımından geldi, Luis Enrique de öyle. Önemli olan, doğal olarak uyum sağlayabilecek bir kişilik ve stil görmek."

  "Mükemmel" Arsenal dönemi, kusursuz bir deneme niteliğinde

    Arteta’nın Londra’daki görev süresi boyunca Arsenal kadrosunu baştan aşağı yeniledi ve Barcelona’nın futbol felsefesini yansıtan, top hakimiyetine dayalı bir oyun anlayışını takıma aşıladı. Nadal, Arteta’nın seçkin bir kulübü yeniden inşa ederken yüksek beklentileri ve güçlü kişilikleri yönetme becerisinin, Camp Nou’da tam da ihtiyaç duyulan şey olduğunu vurguladı.

    "Arteta, Guardiola ile başladı ama şimdi Arsenal'de muhteşem bir dönem geçiriyor," diye devam etti Nadal. "Bence... teknik direktörler söz konusu olduğunda, özgeçmişinde şampiyonluklar olup olmadığına bakmak her zaman gerekli değildir. Aynı zamanda farklı bir şey görmek de önemlidir. Sadece Barcelona'da oynamış olması nedeniyle değil, yine de takımın yükünü taşıyabilecek bir yeri olduğunu düşünüyorum."

    Arteta, Arsenal'in şampiyonluk hasretine son vermeye odaklanmaya devam ediyor

    Geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürerken, Arteta’nın şu anki önceliği, Arsenal’in yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kovaladığı bu dönemde Premier Lig sezonunun son aşamalarını başarıyla geçmek. Gunners, Premier Lig’de üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra puan tablosunda ikinci sıraya geriledi ve Man City’nin toplam gol farkıyla zirveye yükselmesine izin verdi.

