Arsenal, geçen sezon Premier League kupasını kaldırarak yirmi yılı aşkın süren hasrete son verdi ve en üst seviyede rekabet edebileceğini kanıtladı. Şimdi Arteta, takımının Avrupa'nın elit kulüpleri arasında yerini her yıl sağlamlaştırmasını istiyor.

Arteta, "Şimdi bu seviyeye ait olduğumuzu göstermemiz ve bu futbol kulübünü farklı bir boyuta taşımak için gelişmemiz gerekiyor" diye ekledi. "Benim hedefim, her gün standartları ve gereklilikleri eksiksiz yerine getirip ertesi gün daha iyi olmak. Kontrol etmemiz gereken şey bu. Ve bu hırsı, disiplini, adanmışlığı ve pozitif enerjiyi 11 ay boyunca korumak. Hepimizin sorumluluğu bu. Eğer bunu hepimiz başarırsak, mayısta gerçekten çok güçlü bir konumda oluruz."