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Mikel Arteta, Arsenal için bunun "başlangıç ve standart" olduğunu söyledi; teknik direktör, Premier League şampiyonluğu başarısının üzerine koymayı hedefliyor
Arteta çıtayı iddialı bir şekilde daha da yükseltti
Arteta, 22 yıl aradan sonra gelen ilk Premier League şampiyonluğunun ardından oyuncu grubuna kulübü "farklı bir boyuta" taşımaları çağrısında bulundu. İspanyol teknik direktör, bu tarihi zaferi nihai bir varış noktası olarak görmek yerine geleceğin başlangıç noktası olarak değerlendiriyor. Kulübün resmî internet sitesine konuşan Arteta, Kuzey Londra ekibinde geçmiş başarının rehavete yol açmayacağını net biçimde ifade etti. Ona göre en üst ligde kazanılan şampiyonluk, uzun soluklu bir üstünlük döneminin başlangıcı olmak zorunda.
- Getty Images Sport
Başarı yeni standart hâline geliyor
Arteta, son şampiyon olmanın baskısını her oyuncunun benimsemesini isteyerek kadrosuna meydan okudu. Takımından, İngiliz futbolunun zirvesinde kalmak için gereken günlük disiplini korumasını istedi.
"Bu bir başlangıç olmalı ve standart da bu olmalı." diye vurguladı Arteta. "Mükemmellik bizim standardımız olmalı ve bu da bizi geleceğe saldırmaya itmeli. Çünkü buna sahip olduğumuzu gösterdik, bu yüzden her gün daha büyük bir kararlılık ve hırsla hareket etmeliyiz."
'Farklı bir boyutu' hedefleyerek
Arsenal, geçen sezon Premier League kupasını kaldırarak yirmi yılı aşkın süren hasrete son verdi ve en üst seviyede rekabet edebileceğini kanıtladı. Şimdi Arteta, takımının Avrupa'nın elit kulüpleri arasında yerini her yıl sağlamlaştırmasını istiyor.
Arteta, "Şimdi bu seviyeye ait olduğumuzu göstermemiz ve bu futbol kulübünü farklı bir boyuta taşımak için gelişmemiz gerekiyor" diye ekledi. "Benim hedefim, her gün standartları ve gereklilikleri eksiksiz yerine getirip ertesi gün daha iyi olmak. Kontrol etmemiz gereken şey bu. Ve bu hırsı, disiplini, adanmışlığı ve pozitif enerjiyi 11 ay boyunca korumak. Hepimizin sorumluluğu bu. Eğer bunu hepimiz başarırsak, mayısta gerçekten çok güçlü bir konumda oluruz."
- Getty Images
Yeni sezona doğru
Arsenal, Premier League şampiyonluğunu korumaya hazırlanırken Arteta'nın odağı, bu elit zihniyeti sahaya yansıtmaya çevrildi. Arsenal'ın teknik direktörü, oyuncularından yeni sezonun ilk gününden itibaren artan hırslarını ortaya koymalarını bekleyecek.
22 yıllık şampiyonluk hasreti sonunda sona ererken Kuzey Londra'daki beklentiler de dramatik biçimde değişti. Arteta ve ekibi şimdi zirvede kalmanın ve mükemmelliğin gerçekten de yeni rutinleri olduğunu kanıtlamanın en büyük sınavıyla karşı karşıya.
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