Mikel Arteta, Arsenal'de kalacak mı? Gunners teknik direktörünün geleceğine dair önemli gelişme

Arsenal, İspanyol teknik direktör Arteta’yı, kulübü 2004’teki “Yenilmezler” döneminden bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşımasının ardından, cazip bir yeni sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. Emirates Stadyumu’ndaki yönetim, Arteta’yı projenin tartışmasız temel taşı olarak görüyor ve yaz tatiline girerken onun pozisyonuyla ilgili herhangi bir belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor.

TEAMtalk'a göre, sportif direktör Andrea Berta ve kulüp yönetimi arasında bu konuyla ilgili iç görüşmeler çoktan başladı. Takım tam anlamıyla uyum içinde ve kulübün gidişatı yükselişteyken, Gunners teknik kadroda istikrarı öncelikli hedef olarak belirledi.