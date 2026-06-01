Çeviri:
Mikel Arteta, Arsenal'de kalacak mı? Gunners teknik direktörünün geleceğine dair önemli gelişme
Arsenal, şampiyonluk kazanan teknik direktörü kadrosuna katmak için harekete geçti
Arsenal, İspanyol teknik direktör Arteta’yı, kulübü 2004’teki “Yenilmezler” döneminden bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşımasının ardından, cazip bir yeni sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. Emirates Stadyumu’ndaki yönetim, Arteta’yı projenin tartışmasız temel taşı olarak görüyor ve yaz tatiline girerken onun pozisyonuyla ilgili herhangi bir belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor.
TEAMtalk'a göre, sportif direktör Andrea Berta ve kulüp yönetimi arasında bu konuyla ilgili iç görüşmeler çoktan başladı. Takım tam anlamıyla uyum içinde ve kulübün gidişatı yükselişteyken, Gunners teknik kadroda istikrarı öncelikli hedef olarak belirledi.
Sezon öncesi hazırlık dönemi öncesinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor
Yurtiçi sezonun sona ermesiyle birlikte, görüşmelerin hızla ilerlemesi bekleniyor. Gazeteci Fabrizio Romano, Arsenal ve Arteta'nın "görüşme aşamasında" olduğunu ve önümüzdeki günlerde üst düzey toplantıların gerçekleştirilmesinin planlandığını doğruladı. Hedef, sözleşme belgelerinin imzalanıp kesinleşmesini sağlamak; böylece kulüp, yeni yeteneklere 300 milyon sterline varan bir bütçe ayırabileceği yaz transfer dönemine tamamen odaklanabilecek.
Durumla ilgili haber yapan transfer uzmanı Graeme Bailey, "Kaynaklar, yeni anlaşmanın sezon başlamadan önce tamamlanacağına tamamen inandıklarını söylediler; aslında kulüp, bu konunun sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce halledilmesini istiyor" dedi.
Arteta, Kuzey Londra projesine tam destek veriyor
Avrupa’nın dört bir yanından gelen ilgiye ve özellikle geçmişte Real Madrid gibi dev kulüplerin ilgisine rağmen, Arteta kurduğu projeden ayrılma niyetinde olmadığını gösterdi. Teknik direktörün yönetim kurulundan aldığı destekten çok memnun olduğu ve özellikle Berta ile kurduğu iş ilişkisini takdir ettiği bildiriliyor.
"Arsenal, Arteta'nın ekibiyle görüşmüş ve hazırlık çalışmaları yapılmış, ancak herkes sezon bitene kadar işlerin hızlanmayacağı konusunda hemfikir. Arsenal, işlerin gidişatından çok memnun, ama sadece saha içinde değil, saha dışında da. Kulüp, sahiplerinden Andrea Berta'yı da içeren yönetim kadrosuna, Arteta ve ekibine ve kadroya kadar herkes aynı düşüncede," dedi Bailey.
Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığı, ilerlemeyi engellemeyecek
Premier Lig şampiyonluğu muazzam bir başarı olsa da, Arsenal, Budapeşte’de PSG’ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde aldığı yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Erken bir golle öne geçmesine rağmen, Arsenal sonunda Puskás Arena’da penaltı atışlarını kaybetti. Ancak kulüp yönetimi, finale kadar uzanan bu serüveni, Arteta’nın takımı yeni bir hakimiyet dönemine taşıyacak doğru kişi olduğunun bir başka kanıtı olarak görüyor.
Bailey, "Sürekli ilerleme kaydediyorlar," diye ekledi. "Geçen yıl bu zamanlar, Saliba ve Saka gibi oyuncuları kalmaya ikna edemeyecekleri endişesi vardı, ama bu artık geçmişte kaldı. Arteta bu kadroyu seviyor ve ayrılmak istemiyor. Premier Lig şampiyonluğu sadece bir başlangıç ve bu, onun için yeni şartlar getirecek ve bunlar çok da uzak değil."