Mikel Arteta, Arsenal’de “büyük kupalar” konusunda başarısız olduğunu kabul ederken, Gunners Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çifte zafer hedefliyor
Arteta, Arsenal’in şampiyonluk yarışında kıl payı kaçırdığı fırsatları değerlendiriyor
Arsenal, bir kez daha Premier Lig'in zirvesinde mücadele ediyor; ancak Arteta, kulübün son dönemdeki istikrarının henüz hak ettiği kupaları getirmediğini kabul ediyor. İspanyol teknik adam, göreve geldiğinden bu yana takımın kaydettiği ilerlemeyi değerlendirdi ve son sezonlardaki güçlü sonuçlara ve puan toplamlarına dikkat çekti. Bu gelişmelere rağmen, kupa kazanma hedefi hâlâ ulaşılamadı. Arsenal defalarca zirveye çok yaklaşsa da büyük kupaları kaldıramadı; Arteta ise bunun çoktan gerçekleşmiş olması gerektiğine inanıyor.
Sky Sports'a konuşan Arsenal teknik direktörü, yaşanan hayal kırıklığını kabul etmekle birlikte, takımın son dönemdeki gidişatının işi sonuna kadar götürme arzularını daha da güçlendirdiğini vurguladı. Arteta, devam eden şampiyonluk yarışını değerlendirirken kulübün son yıllardaki performansını da açıkça ele aldı.
Arteta, "Son birkaç yılda, özellikle de son dört yılda gösterdiğimiz istikrar, topladığımız puanlar ve kazandığımız maçlar göz önüne alındığında, çoktan birkaç büyük kupa kazanmış olmamız gerekirdi" dedi. "Bu sadece bu ligde olur, ama bu sizi daha da iyi olmaya itiyor. Yani, işi bitirmek için hala o adımı atmamız gerekiyor ve önümüzdeki üç gün içinde elimizde bu fırsat var."
"Elbette, bizim gözümüzde en iyi yol ve bunu başarmanın en iyi yolu olan şeyi yaratmak ve inşa etmek için her gün katkıda bulunan pek çok insan var. Ve sonra bunu gün be gün hak etmelisiniz, koşullara uyum sağlamalı, şekillendirmeli, değiştirmelisiniz; ve kulüp yönetimi sahip olduğu hırsı gösterdiğinde, taraftarlarımız sahip olduğu hırsı gösterdiğinde, takım, oyuncular ve tüm personel sahip olduğu hırsı gösterdiğinde, sonunda bu başarı gelecektir."
Sakatlıklar ve baskı, Arsenal’in sezonun son dönemini şekillendiriyor
Arsenal’in şampiyonluk yarışı, savunmadaki sakatlıklar nedeniyle zorlu bir hal aldı. Jurrien Timber uzun süredir kadroda yer almazken, Ben White’ın sakatlığı da Arteta’yı sezonun kritik son haftalarında sağ bek pozisyonu için geçici çözümler aramaya zorladı. Arsenal teknik direktörü, takımının büyük kupalar için mücadele edebilmesi için uyum sağlama becerisinin hayati önem taşıdığına inanıyor.
"Özellikle bu ülkede büyük kupalar için mücadele etmenin bir parçası, çok uyumlu olmak ve koşullar içinde rekabetçi ve dirençli kalmanın bir yolunu bulmak olduğunu düşünüyorum," diye ekledi.
"Takım son 10 aydır bunu gösterdi. Artık üç maç kaldı. Şu anda önemli olan tek şey Burnley maçı ve içinde bulunduğumuz koşullar ve bazı sakatlıklar göz önüne alındığında, sahaya çıkıp en iyi halimizi nasıl sergileyebiliriz?"
"Düşüncelerimi şimdiki zamana odaklamaya çalışıyorum, anı yaşıyorum ve sadece bugün gerçekten önemli olan şeye, yani yolculuğa doğru şekilde devam etmeye ve Burnley maçına hazırlanmaya odaklanıyorum."
Arsenal, Burnley ile oynayacağı kritik maça odaklandı
Arsenal artık tüm dikkatini Burnley ile oynayacağı bir sonraki Premier Lig maçına çevirdi. Sezonun bitmesine sadece iki maç kala Arteta, odak noktasının tamamen önlerindeki göreve yönelik olması gerektiğini vurguluyor. Rakipler baskı yapmaya devam ederken Gunners formunu korumak zorunda; bu da şampiyonluk yarışında kalan her maçın hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.