Sky Sports'a konuşan Arsenal teknik direktörü, yaşanan hayal kırıklığını kabul etmekle birlikte, takımın son dönemdeki gidişatının işi sonuna kadar götürme arzularını daha da güçlendirdiğini vurguladı. Arteta, devam eden şampiyonluk yarışını değerlendirirken kulübün son yıllardaki performansını da açıkça ele aldı.

Arteta, "Son birkaç yılda, özellikle de son dört yılda gösterdiğimiz istikrar, topladığımız puanlar ve kazandığımız maçlar göz önüne alındığında, çoktan birkaç büyük kupa kazanmış olmamız gerekirdi" dedi. "Bu sadece bu ligde olur, ama bu sizi daha da iyi olmaya itiyor. Yani, işi bitirmek için hala o adımı atmamız gerekiyor ve önümüzdeki üç gün içinde elimizde bu fırsat var."

"Elbette, bizim gözümüzde en iyi yol ve bunu başarmanın en iyi yolu olan şeyi yaratmak ve inşa etmek için her gün katkıda bulunan pek çok insan var. Ve sonra bunu gün be gün hak etmelisiniz, koşullara uyum sağlamalı, şekillendirmeli, değiştirmelisiniz; ve kulüp yönetimi sahip olduğu hırsı gösterdiğinde, taraftarlarımız sahip olduğu hırsı gösterdiğinde, takım, oyuncular ve tüm personel sahip olduğu hırsı gösterdiğinde, sonunda bu başarı gelecektir."