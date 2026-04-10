Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Mikel Arteta, A takımın yaşadığı zorluklar nedeniyle Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri'ye uyarıda bulundu

Mikel Arteta, Arsenal'in genç oyuncuları Ethan Nwaneri ve Myles Lewis-Skelly'ye net bir mesaj göndererek, Emirates Stadyumu'ndaki gelecekleri konusunda acımasız davranacağı konusunda uyarıda bulundu. Hale End akademisinin prestijine rağmen, Gunners'ın teknik direktörü, kulübün bu yaz mali dengesini sağlamaya çalışırken tek önemli şeyin mükemmellik olduğunu vurguluyor.

    Hale End altyapısı, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe ve Eddie Nketiah gibi isimleri yetiştirerek uzun süredir Arsenal’in kimliğinin kalbini oluşturuyor. Ancak Arteta, performans seviyesi düştüğü takdirde, kulüp altyapısından yetişmiş olmanın birinci takım kadrosunda uzun vadeli bir geleceği garanti etmediğini açıkça belirtti.

    Futbolun en büyük kupalarını kovalarken gençleri takıma entegre etmenin zorluğundan bahseden Arteta, duyguların oyuncu seçimini veya kadro kurulumunu belirlemeyeceğini vurguladı. İspanyol teknik adam, Premier League şampiyonluğu mücadelesinin yoğun baskısı altında çok az genç oyuncunun sürdürebildiği bir tutarlılık seviyesi talep ediyor.

    Hale End ikilisinin bedeli 100 milyon sterlin

    Arsenal’in yeni transferler için kaynak yaratmak amacıyla en değerli genç oyuncularını satmaya hazır olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Haberlere göre kulüp, bu yaz hem Nwaneri hem de Lewis-Skelly için gelen teklifleri değerlendirebilir; ikilinin toplam değerinin yaklaşık 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) olduğu konuşuluyor.

    Premier League'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) uyarınca, akademi mezunlarını satmak tam anlamıyla kâr anlamına geliyor. Lewis-Skelly'nin bu sezon ligde sadece bir kez ilk 11'de yer alması ve Nwaneri'nin Ocak ayında Marsilya'ya kiralanmış olması nedeniyle, bu oyuncuların kalıcı olarak ayrılma ihtimali giderek artıyor gibi görünüyor.

    Gençlere şans vermekle kupa mücadelesi arasındaki denge konusunda sorulan soruya Arteta taviz vermedi.

    Arteta, Arsenal'in akademi sistemi hakkında "Bu bizim bir parçamız" dedi. "Sonuçta bu futbol kulübünü tanımlayan şey, akademiden ya da yurt dışından gelmiş olman fark etmeksizin mükemmelliği ve en iyiyi aramaktır."

    Arteta şöyle devam etti: "Hale End'den oyuncularımız olursa çok daha iyi olur, çünkü kimlik orada. Onlarla birlikte büyüyoruz ve onlar da tam olarak ne aradığımızı biliyorlar. Ama sonuçta bunu hak etmeleri gerekiyor. Bir hafta ya da bir ay değil, yıllarca. Herkes gibi, kulüpte hangi departmanda ya da hangi pozisyonda olduğun önemli değil. Performansını sürdürmelisin ve kazanmak ve istediğimiz yere gelmek istiyorsak, bu performansın en üst düzeyde olması gerekiyor."

    Yaz dönemi yatırımları için bütçe dengeleme

    Arsenal'in önümüzdeki transfer döneminde aktif olması bekleniyor, ancak önceki yıllarda görülen rekor düzeyde harcamaları tekrarlaması pek olası görünmüyor.

    Taraftarlar, Nwaneri ve Lewis-Skelly'nin Emirates'in yeni yıldızları olacağı fikrine bağlanmış olsa da, Arteta'nın uyarısı potansiyelin tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. İkili, üst düzey performans seviyelerini hemen sürdürebileceklerini kanıtlayamazlarsa, Arteta'nın projesinin bir sonraki aşamasını finanse etmek için Smith Rowe ve Nketiah'ın izinden giderek kulüpten ayrılabilirler.

