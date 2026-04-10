Mikel Arteta, A takımın yaşadığı zorluklar nedeniyle Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri'ye uyarıda bulundu

Arsenal’in yeni transferler için kaynak yaratmak amacıyla en değerli genç oyuncularını satmaya hazır olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Haberlere göre kulüp, bu yaz hem Nwaneri hem de Lewis-Skelly için gelen teklifleri değerlendirebilir; ikilinin toplam değerinin yaklaşık 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) olduğu konuşuluyor.

Premier League'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) uyarınca, akademi mezunlarını satmak tam anlamıyla kâr anlamına geliyor. Lewis-Skelly'nin bu sezon ligde sadece bir kez ilk 11'de yer alması ve Nwaneri'nin Ocak ayında Marsilya'ya kiralanmış olması nedeniyle, bu oyuncuların kalıcı olarak ayrılma ihtimali giderek artıyor gibi görünüyor.