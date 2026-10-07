Arteta, geleceğini Arsenal'a bağlamasının ardından büyük bir minnettarlık dile getirdi ve böylesine özel bir kurumda liderlik yapmayı gerçek bir ayrıcalık olarak nitelendirdi. Kulübün 140 yıllık zengin tarihine değinen İspanyol teknik adam, organizasyon genelindeki olağanüstü insanları övdü ve birlikte çalışmalarını sürdürürken kendisine duydukları sarsılmaz güven ve verdikleri destek için kulüp sahipleri Stan ve Josh Kroenke'ye teşekkür etti. Takım ve taraftarlarla kurulan güçlü bağa dikkat çeken Arteta, birlikte çıktıkları yolculuğun daha yeni başladığını ve çok daha büyük başarıların onları beklediğini vurguladı.

"Geleceğimi bu kulübe adamış olmak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmayı sürdürmek bir ayrıcalık. Bu kulüp eşsiz; karakteri ve size hissettirdikleriyle çok farklı. Birlikte çıktığımız yolculuğun devam edecek olması bana büyük bir ayrıcalık hissi veriyor" dedi Arteta.

"Zaten özel bir bağ kurduk ve ömür boyu sürecek anılar biriktirdik. En heyecan verici olan ise birlikte başarabileceklerimizin bunun yalnızca başlangıcı olması. Stan ve Josh'a güvenleri ve destekleri için son derece minnettarım ve bu kulübü 140 yıllık tarihinin böylesine özel bir döneminde yönetiyor olmaktan onur duyuyorum. Bu benim ve ailem için son derece gurur verici bir an. Muhteşem taraftarlarımızın sevgisini ve saygısını hissediyorum, karşılığında onlar da benimkine ve bizimkine sahip" dedi.