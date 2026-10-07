Getty Images Sport
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Mikel Arteta, 22 yıllık Premier League şampiyonluk hasretine son verdikten sonra Arsenal ile 2030'a kadar sürecek yeni uzun vadeli sözleşme imzaladı
Arsenal, şampiyonluğu getiren hocasını ödüllendirdi
Arsenal, Arteta'nın 2030'a kadar Emirates Stadyumu'nda kalmasını sağlayacak yeni uzun vadeli bir sözleşmeye imza attığını açıkladı. Bu haber, kulübün geçen sezon elde ettiği tarihi başarının ardından büyük bir moral kaynağı oldu; zira takım sonunda İngiltere şampiyonu olarak 22 yıllık hasrete son verdi. 2019'da kulübe teknik direktör olarak dönen Arteta, kadroda tam anlamıyla bir dönüşüme öncülük etti ve bu süreç kulübün 14. üst düzey lig şampiyonluğuyla taçlandı.
İspanyol teknik adamın saha kenarındaki etkisi, istatistiksel olarak kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş düzeyde. Arteta, tüm kulvarlarda takımın başında çıktığı 361 maç boyunca yüzde 62,05'lik galibiyet oranı yakaladı ve bu oran, Arsenal'i tam zamanlı olarak çalıştırmış tüm teknik direktörler arasında en yüksek seviye oldu. Tüm ana teknik ekibinin de sözleşme yenilemelerini içeren bu yeni anlaşma, Kuzey Londra devinin Avrupa futbolunun zirvesinde sürdürülebilir bir hanedanlık kurmaya hazır olduğuna dair net bir mesaj niteliği taşıyor.
- Getty Images Sport
Arteta, Arsenal'daki uzun vadeli vizyonunu yeniden teyit etti
Arteta, geleceğini Arsenal'a bağlamasının ardından büyük bir minnettarlık dile getirdi ve böylesine özel bir kurumda liderlik yapmayı gerçek bir ayrıcalık olarak nitelendirdi. Kulübün 140 yıllık zengin tarihine değinen İspanyol teknik adam, organizasyon genelindeki olağanüstü insanları övdü ve birlikte çalışmalarını sürdürürken kendisine duydukları sarsılmaz güven ve verdikleri destek için kulüp sahipleri Stan ve Josh Kroenke'ye teşekkür etti. Takım ve taraftarlarla kurulan güçlü bağa dikkat çeken Arteta, birlikte çıktıkları yolculuğun daha yeni başladığını ve çok daha büyük başarıların onları beklediğini vurguladı.
"Geleceğimi bu kulübe adamış olmak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmayı sürdürmek bir ayrıcalık. Bu kulüp eşsiz; karakteri ve size hissettirdikleriyle çok farklı. Birlikte çıktığımız yolculuğun devam edecek olması bana büyük bir ayrıcalık hissi veriyor" dedi Arteta.
"Zaten özel bir bağ kurduk ve ömür boyu sürecek anılar biriktirdik. En heyecan verici olan ise birlikte başarabileceklerimizin bunun yalnızca başlangıcı olması. Stan ve Josh'a güvenleri ve destekleri için son derece minnettarım ve bu kulübü 140 yıllık tarihinin böylesine özel bir döneminde yönetiyor olmaktan onur duyuyorum. Bu benim ve ailem için son derece gurur verici bir an. Muhteşem taraftarlarımızın sevgisini ve saygısını hissediyorum, karşılığında onlar da benimkine ve bizimkine sahip" dedi.
Sahiplik, uzun vadeli vizyonu destekliyor
Kroenke ailesi, Arteta’ya verdikleri desteği açık şekilde dile getirdi ve onu kulübün modern kimliğinin mimarı olarak görüyor. Onu gelecek dört yıl için takımda tutarak kulübün sahiplik grubu, takımın gelişimindeki kritik bir dönemde istikrarı sağladığına inanıyor. Eş başkanlar, bu uzatmanın arkasındaki temel motivasyonun son şampiyonluğun yarattığı duygusal ağırlık olduğunu vurguladı ve bu başarının iç sahada ve kıtasal düzeyde istikrarlı şekilde tekrarlanmasını umduklarını belirtti.
Stan ve Josh Kroenke, ortak mesajlarında, “Şu ana kadar inanılmaz bir yolculuktu ve bu özel ilişkide bizi bekleyenler için heyecanlıyız. Geçen sezon Arsenal tarihindeki inanılmaz anlardan biriydi; ömür boyu sürecek anılar yarattığımız bir andı. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını yaratmaya kararlıyız. Mikel ile özel bir bağımız var. Kulübe 2019’da geri döndüğünden beri başardığımız her şeyle gurur duyuyoruz. Arsenal’in değerlerini çok iyi anlıyor ve onları kalbinde taşıyor. Bu kulübün onunla bağı olan herkes için ne ifade ettiğini biliyor ve birlikte başardığımız her şeyin üzerine koymaya kararlı” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Kazanan bir dönemi inşa etmek
Arsenal CEO'su Richard Garlick, kulübün Arteta'nın liderliğinde belirleyici bir döneme girdiğini de vurguladı. Odak noktası, kulübün mali ve kültürel değerlerine bağlı kalırken en üst seviyede rekabetçi olmayı sürdürmek. Yönetim, son birkaç yılda atılan temellerin artık Arteta'nın bu projenin tam merkezinde yer aldığı, istikrarlı biçimde kupa kovalayan bir yapının platformuna dönüştüğüne inanıyor.
Garlick, "Bu, Arsenal Futbol Kulübü tarihindeki önemli bir dönem. Mikel ile birlikte bir kazanma dönemi yaratmak istiyoruz. Kulübümüz ve taraftarlarımız için uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışırken birlikte çok çalışmayı sürdüreceğiz. Mikel, burada dikkat çekici ve kalıcı bir şey inşa etmek için ne gerektiğine dair inanca, kararlılığa ve anlayışa sahip. Bu yolculuğu birlikte sürdürmek bizi heyecanlandırıyor" diye ekledi.
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