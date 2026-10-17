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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Mike Penders beklenmedik şekilde ilk maçına çıkarken Chelsea, dokuz aylık gol yemeden maç tamamlama hasretine son verdi

M. Penders
Chelsea
Everton - Chelsea
Everton
Premier Lig
E. Martinez

Chelsea, Everton’ı yenerek dokuz ay sonra ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı ancak kaleci Emiliano Martinez’in ciddi sakatlığı galibiyete gölge düşürdü. Sert bir çarpışmanın ardından sedyeyle sahadan çıkarılan Arjantinli kalecinin yerine genç yetenek Mike Penders, Premier League’de beklenmedik bir şekilde ilk maçına çıktı ve takımının kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

  • Martinez, sert bir çarpışmanın ardından sedyeyle çıkarıldı

    Chelsea, Everton ile karşılaştığı maçta Premier League'de 22 maçtır süren gol yemeden maç tamamlama hasretine sonunda son verdi. Ancak bu başarıya gölge düşüren bir gelişme yaşandı: Emiliano Martinez ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu olay maçın 67. dakikasında yaşandı.

    Duran topu uzaklaştırmaya çalışırken Jarrad Branthwaite ile sert şekilde çarpışan kaleciye sağlık görevlilerinin sahada müdahale etmesi nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Kalecinin oyundan erken çıkması üzerine teknik direktör Xabi Alonso, 21 yaşındaki Mike Penders'ı büyük baskı altında en üst ligdeki ilk maçına çıkarmak zorunda kaldı.

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    Neto, Alonso'nun takımı adına iki gol attı

    Yaşanan talihsiz aksaklığa rağmen Chelsea soğukkanlılığını korudu ve hücum gücünü gösterdi. İkinci yarının başlamasından yalnızca 43 saniye sonra Pedro Neto, Morgan Rogers’ın yaratıcı topuk pasıyla başlayan pozisyonda Jorrel Hato’nun asistiyle gol perdesini açtı. Hato, yalnızca Pep Chavarria’nın son anda sakatlanması nedeniyle ilk 11’de yer almıştı.

    Daha sonra, 11 dakikalık uzatma süresi açıklandığında Neto ikinci golünü attı. Jordan Henderson’ın engellenen serbest vuruşunun ardından top kanat oyuncusunun önüne düştü; Neto topu ağlara göndererek kulübün uzun süredir devam eden savunma sıkıntılarına sonunda son vermesini sağladı.

  • Kaleci kadrosu yeniden şekillenirken Penders öne çıkıyor

    Penders, Robert Sanchez'ın Como'ya kiralanmasının ardından bu sezon Chelsea'nin birinci kalecisi olmayı bekliyordu. Ancak kulübün Martinez'i Aston Villa'dan iki yıllık sözleşmeyle beklenmedik şekilde transfer etmesi özgüvenini sarstı.

    Kaynaklara göre genç kaleci, bu beklenmedik transferin kendisini kaleci tercih sıralamasında daha da geriye düşürdüğünü düşündü. Yine de bu zorlu maçta kendisine görev verildiğinde soğukkanlılığını korudu. Son bölümde ceza sahasına gönderilen birkaç topu hatasız kontrol ederek Everton'ın kapanış dakikalarında gol bulmasına izin vermedi.

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    Maviler için sırada ne var?

    Chelsea, yaklaşan maçları öncesinde Martinez'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri bekleyecek. Tecrübeli oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalırsa Penders, takımın tartışmasız birinci kalecisi olmak ve bu büyük sorumluluğa hazır olduğunu kanıtlamak için önemli bir fırsat yakalayacak.

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