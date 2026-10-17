Chelsea, Everton ile karşılaştığı maçta Premier League'de 22 maçtır süren gol yemeden maç tamamlama hasretine sonunda son verdi. Ancak bu başarıya gölge düşüren bir gelişme yaşandı: Emiliano Martinez ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu olay maçın 67. dakikasında yaşandı.

Duran topu uzaklaştırmaya çalışırken Jarrad Branthwaite ile sert şekilde çarpışan kaleciye sağlık görevlilerinin sahada müdahale etmesi nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Kalecinin oyundan erken çıkması üzerine teknik direktör Xabi Alonso, 21 yaşındaki Mike Penders'ı büyük baskı altında en üst ligdeki ilk maçına çıkarmak zorunda kaldı.