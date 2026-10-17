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Mike Penders beklenmedik şekilde ilk maçına çıkarken Chelsea, dokuz aylık gol yemeden maç tamamlama hasretine son verdi
Martinez, sert bir çarpışmanın ardından sedyeyle çıkarıldı
Chelsea, Everton ile karşılaştığı maçta Premier League'de 22 maçtır süren gol yemeden maç tamamlama hasretine sonunda son verdi. Ancak bu başarıya gölge düşüren bir gelişme yaşandı: Emiliano Martinez ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu olay maçın 67. dakikasında yaşandı.
Duran topu uzaklaştırmaya çalışırken Jarrad Branthwaite ile sert şekilde çarpışan kaleciye sağlık görevlilerinin sahada müdahale etmesi nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Kalecinin oyundan erken çıkması üzerine teknik direktör Xabi Alonso, 21 yaşındaki Mike Penders'ı büyük baskı altında en üst ligdeki ilk maçına çıkarmak zorunda kaldı.
- AFP
Neto, Alonso'nun takımı adına iki gol attı
Yaşanan talihsiz aksaklığa rağmen Chelsea soğukkanlılığını korudu ve hücum gücünü gösterdi. İkinci yarının başlamasından yalnızca 43 saniye sonra Pedro Neto, Morgan Rogers’ın yaratıcı topuk pasıyla başlayan pozisyonda Jorrel Hato’nun asistiyle gol perdesini açtı. Hato, yalnızca Pep Chavarria’nın son anda sakatlanması nedeniyle ilk 11’de yer almıştı.
Daha sonra, 11 dakikalık uzatma süresi açıklandığında Neto ikinci golünü attı. Jordan Henderson’ın engellenen serbest vuruşunun ardından top kanat oyuncusunun önüne düştü; Neto topu ağlara göndererek kulübün uzun süredir devam eden savunma sıkıntılarına sonunda son vermesini sağladı.
Kaleci kadrosu yeniden şekillenirken Penders öne çıkıyor
Penders, Robert Sanchez'ın Como'ya kiralanmasının ardından bu sezon Chelsea'nin birinci kalecisi olmayı bekliyordu. Ancak kulübün Martinez'i Aston Villa'dan iki yıllık sözleşmeyle beklenmedik şekilde transfer etmesi özgüvenini sarstı.
Kaynaklara göre genç kaleci, bu beklenmedik transferin kendisini kaleci tercih sıralamasında daha da geriye düşürdüğünü düşündü. Yine de bu zorlu maçta kendisine görev verildiğinde soğukkanlılığını korudu. Son bölümde ceza sahasına gönderilen birkaç topu hatasız kontrol ederek Everton'ın kapanış dakikalarında gol bulmasına izin vermedi.
- AFP
Maviler için sırada ne var?
Chelsea, yaklaşan maçları öncesinde Martinez'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri bekleyecek. Tecrübeli oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalırsa Penders, takımın tartışmasız birinci kalecisi olmak ve bu büyük sorumluluğa hazır olduğunu kanıtlamak için önemli bir fırsat yakalayacak.
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