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Mike Maignan ve Adrien Rabiot, Ruben Amorim'in yıldız oyunculara fazladan izin verme yönündeki tartışmalı kararını savunmasının ardından AC Milan antrenmanlarına geri döndü
Amorim, kilit yıldızlar için uzatılmış araları gerekçelendirdi
Amorim, sezon öncesi hazırlıkların son bölümünde kilit isimler Maignan ile Rabiot'nun yokluğuna yönelik artan eleştirileri hızla sonlandırdı. İkili, Milan'ın Manchester United karşısında etkileyici bir galibiyet alması sırasında dikkat çekici şekilde kadroda yer almadı ve bu durum, yaklaşan lig açılış maçına ne kadar hazır olduklarına dair soru işaretlerine yol açtı. Ancak Amorim tavrında net oldu ve dönüşlerinin ertelenmesinin oyuncuların talebi değil, taktiksel bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Polonya'da takımının eski işverenlerini farklı mağlup etmesinin ardından konuşan Milan teknik direktörü, durum hakkında açık konuştu. Amorim, "Rabiot ile Maignan daha fazla maç oynadıkları için daha fazla izin yaptı. Bu benim için önemliydi. Herkes maç sayısından ve oyuncuların bu yükü kaldıramamasından şikâyet ediyor, ben de oyunculara bu ekstra günleri verdim çünkü bugünkü maçta oynayamayacaklarını zaten biliyordum. Bu yüzden onlara üç gün daha verdim. Hiçbir şey değişmeyecek. Ve şunu söylemem gerekiyor ki bu oyuncuların değil, benim kararımdı" dedi. Amorim sözlerini net bir şekilde ifade etti.
- AFP
İkili, kondisyon testleri için Milanello'ya geldi
Onaylı izin sürelerinin ardından hem Maignan hem de Rabiot, pazar sabahı kulübün antrenman tesisine geldi. Dönüşlerinin ilk aşaması, izin dönemlerinde bireysel olarak ne kadar çalışma yaptıklarını belirlemek için bir dizi genel kondisyon testi ve fizyolojik değerlendirmeyi içeriyor. Kalan kadro, Polonya’dan dönüş yolculuğunun ardından toparlanma sürecinin keyfini çıkarırken Fransız milli oyuncular, maç ritmindeki farkı kapatmak için kendilerine özel hazırlanmış bir programdan geçiyor. Bu özel entegrasyon kritik önem taşıyor, çünkü Amorim gelecek hafta sonu Torino’ya karşı sezonun ilk resmi sınavına hazırlanıyor.
Milanello’dan gelen haberlere göre ikiliye pazartesi günü izin verilecek, ardından salı günü takımın geri kalanına tam temaslı antrenmanda katılacaklar. Bu, Amorim’in bu yaz ilk kez tüm A takım grubunu sahada bir arada gördüğü an olacak ve teknik direktör bunun taktik uyum açısından hayati olduğuna inanıyor.
Yoğun bir sezonda iş yükünü yönetmek
Teknik direktör, bu ekstra üç günü vererek yalnızca ağustos ayı için değil, şubat ve mart ayları için de oyuncularının sağlığını güvence altına aldığına inanıyor. Oyuncuların geri dönmek için istekli olduğu konusunda son derece nett i, ancak onların erken dönüp süreci aceleye getirmemesini sağlamak için son kararı kendisinin vermesi gerekiyordu.
Yıldız oyuncularıyla ilgili durumu biraz daha netleştiren Amorim şöyle ekledi: "Antrenman yapmak istiyorlar. Yarın ilk maç için hazırlanmak üzere Milanello'da olacaklar. Yoğun bir programları vardı ve o programa uydular, çünkü buna uyduklarına dair elimizde kanıt var. Bu yüzden bunu gerçekten çok netleştirmek istiyorum, çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Rabiot'yu değerlendireceğiz. Rabiot bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ancak bugün gösterdiğimiz gibi, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Dinlenmeye ihtiyacı olan oyuncuları dinlendirmeliyiz, çünkü çok zorlu bir sezon olacak."
- Getty Images Sport
Son hazırlıklar başlarken Torino maçı yaklaşıyor
Amorim, kaleci pozisyonunun kendine özgü yapısını ve Fransız oyuncunun istikrarlı şekilde hazır olmasını gerekçe göstererek Maignan'ın ilk 11'de başlamasının beklendiğini zaten doğruladı. Teknik direktör, ilk dakikadan itibaren hangi oyuncuların başlamaya hazır görüldüğünden bağımsız olarak, United'a karşı alınan 4-2'lik galibiyetin yarattığı olumlu ivmenin lige taşınmasını istiyor.
Hafta sonundaki maç öncesi Maignan'ın özel durumuna değinen Amorim, şöyle konuştu: “Bu farklı bir pozisyon. Sürekli antrenman yaptı. Milan'da son sezonlarda oynadığı maç sayısına bakarsanız, her maçta oynuyor. İlk maça hazır olacak çünkü bu farklı bir pozisyon.”
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