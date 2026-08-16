Amorim, sezon öncesi hazırlıkların son bölümünde kilit isimler Maignan ile Rabiot'nun yokluğuna yönelik artan eleştirileri hızla sonlandırdı. İkili, Milan'ın Manchester United karşısında etkileyici bir galibiyet alması sırasında dikkat çekici şekilde kadroda yer almadı ve bu durum, yaklaşan lig açılış maçına ne kadar hazır olduklarına dair soru işaretlerine yol açtı. Ancak Amorim tavrında net oldu ve dönüşlerinin ertelenmesinin oyuncuların talebi değil, taktiksel bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Polonya'da takımının eski işverenlerini farklı mağlup etmesinin ardından konuşan Milan teknik direktörü, durum hakkında açık konuştu. Amorim, "Rabiot ile Maignan daha fazla maç oynadıkları için daha fazla izin yaptı. Bu benim için önemliydi. Herkes maç sayısından ve oyuncuların bu yükü kaldıramamasından şikâyet ediyor, ben de oyunculara bu ekstra günleri verdim çünkü bugünkü maçta oynayamayacaklarını zaten biliyordum. Bu yüzden onlara üç gün daha verdim. Hiçbir şey değişmeyecek. Ve şunu söylemem gerekiyor ki bu oyuncuların değil, benim kararımdı" dedi. Amorim sözlerini net bir şekilde ifade etti.