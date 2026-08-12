Dünya çapında bir yeteneği kadrosuna katmak için fırsat kollayan Suudi Pro Lig ekibi Al-Nassr, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre devreye girdi. Cristiano Ronaldo'yu da kadrosunda bulunduran Riyad merkezli kulüp, şu anda Bento'nun yerine yeni bir bir numara arıyor. Suudi liginin mali gücü, Milan için özel bir zorluk oluşturuyor; zira kulüp, halihazırda en çok kazanan oyuncularından biri olan bir futbolcu için teklif yarışı çıkması halinde rekabet etmekte zorlanabilir.

Haberler, Orta Doğu'dan gelen ilginin gerçek olduğunu ve Maignan bir sonraki adımlarını değerlendirirken Suudi kulübünün durumu yakından takip ettiğini öne sürüyor. Bu durum, Maignan'ın Chelsea'den gelen önemli bir teklife rağmen kulüpte kalmayı tercih ettiği bir önceki yazla keskin bir tezat oluşturuyor. O dönemde Allegri'nin varlığı ve mevcut yönetim yapısı, onun Premier League devlerini reddetmesine yetmişti.