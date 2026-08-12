AFP
Çeviri:
Mike Maignan'ın geleceği, yönetim kademesindeki çalkantının ardından Al-Nassr'ın AC Milan kalecisini hedef almasıyla belirsizliğe girdi
San Siro'da iç gerilim artıyor
Maignan ile Milan yönetimi arasındaki ilişkinin, önceki sezonun çalkantılı finalinin ardından hassas bir yol ayrımına geldiği görülüyor. Fransız milli oyuncu hâlâ Milan kadrosunun en hayati parçalarından biri olsa da, son gelişmeler oyuncu ile kulübün karar vericileri arasında büyüyen bir kopukluğa işaret ediyor. Maignan'ın mutsuzluğunun temel kaynağı, mayıs ayında teknik kadroda yapılan kapsamlı değişiklikler. Bu hamleyle teknik direktör Max Allegri, sportif direktör Igli Tare ve deneyimli kaleci antrenörü Claudio Filippi görevden alındı. Maignan, özellikle de uzmanlığının Fransız kalecinin Avrupa'nın en iyi kurtarış ustalarından biri olarak konumunu korumasına yardımcı olduğu belirtilen Filippi ile, bu üçlüyle son derece güçlü bir profesyonel bağ kurmuştu.
- Getty Images Sport
Al-Nassr potansiyel talip olarak ortaya çıktı
Dünya çapında bir yeteneği kadrosuna katmak için fırsat kollayan Suudi Pro Lig ekibi Al-Nassr, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre devreye girdi. Cristiano Ronaldo'yu da kadrosunda bulunduran Riyad merkezli kulüp, şu anda Bento'nun yerine yeni bir bir numara arıyor. Suudi liginin mali gücü, Milan için özel bir zorluk oluşturuyor; zira kulüp, halihazırda en çok kazanan oyuncularından biri olan bir futbolcu için teklif yarışı çıkması halinde rekabet etmekte zorlanabilir.
Haberler, Orta Doğu'dan gelen ilginin gerçek olduğunu ve Maignan bir sonraki adımlarını değerlendirirken Suudi kulübünün durumu yakından takip ettiğini öne sürüyor. Bu durum, Maignan'ın Chelsea'den gelen önemli bir teklife rağmen kulüpte kalmayı tercih ettiği bir önceki yazla keskin bir tezat oluşturuyor. O dönemde Allegri'nin varlığı ve mevcut yönetim yapısı, onun Premier League devlerini reddetmesine yetmişti.
Geciken dönüş, transfer spekülasyonlarını artırıyor
Olası bir ayrılık söylentilerini daha da güçlendiren unsur ise Maignan'nın sezon öncesi çalışmalara dönüşünü erteleme kararı oldu. Hem Maignan hem de takım arkadaşı Adrien Rabiot, başlangıçta 12 Ağustos olarak planlanan Milanello'ya dönüş tarihlerini 16 Ağustos'a erteledi. Kulüp bunu Dünya Kupası'ndaki çabalarının ardından toparlanmaları için uzatılmış bir tatil olarak sunsa da, istikrar mesajı vermeye çalışan bir kulüp açısından ortaya çıkan görüntü sorun yaratmayı sürdürüyor. Bu gecikme, özellikle de eski teknik ekiple olan yakın bağları göz önüne alındığında, oyuncuların memnuniyetsizliğinin bir yansıması olarak geniş ölçüde değerlendiriliyor.
Kulüp, bir yandan dünya çapında bir değeri kadroda tutma isteğiyle diğer yandan da mutsuz olma ihtimali bulunan bir kaptanı yönetme gerçeği arasında denge kurmak zorunda olduğu zor bir durumda bulunuyor. Yönetim, bir oyuncuyu isteği dışında takımda tutmanın ters tepebileceğinin farkında ve zorla kalan oyuncuların sahada nadiren en üst seviyede performans gösterdiğini biliyor. Yeni sezon yaklaşırken baskı, Maignan ile masaya oturup gelecek için ikna edici bir vizyon ortaya koyması gereken Milan yönetiminin üzerinde.
- Getty
Sözleşmesel güvence mi, sportif hırs mı
Kâğıt üzerinde bakıldığında Milan, Maignan'ın yakın geleceği konusunda tüm kozları elinde tutuyor. Fransız kaleci, bu yılın başlarında önemli bir sözleşme uzatmasına imza attı ve kendisini Haziran 2031'e kadar kulübe bağlayan bu anlaşmayla, maaşı kulübün en çok kazanan oyuncularından Rafael Leao'yla yarışır hâle geldi. Bonuslar dahil yılda yaklaşık 7 milyon euro değerindeki bu anlaşma, kulübün kaleci pozisyonunu önümüzdeki on yıl için güvence altına almayı amaçlıyordu. Bu durum Milan taraftarını endişelendirdi, çünkü Maignan 2021'de Gianluigi Donnarumma'nın yerini almak için geldiğinden beri taraftarın en sevdiği isimlerden biri oldu. Sahadaki liderliği ve kurtarış yeteneği kulüpte kritik önem taşıyordu; bu da onun ayrılık ihtimalini Milan taraftarları için daha da zor kabullenilir hâle getiriyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun