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Miguel Gutierrez Bayer LeverkusenGetty Images
Stefano Silvestri
Çeviri:

Miguel Gutierrez, Napoli için bir pişmanlık: Leverkusen’de müthiş bir başlangıç yaptı, şimdiden asist kralı oldu

Serie A
SSC Napoli
M. Gutierrez
Bayer Leverkusen

Yaz aylarında bonservisiyle Almanya'ya transfer olan İspanyol bek, Bayer Leverkusen'de hemen başrole çıktı: geçen hafta sonu Leipzig'e karşı bir gol ve bir asist yaptı.

Napoli'den Leverkusen'e, İtalya'dan Almanya'ya, Serie A'dan Bundesliga'ya. Miguel Gutierrez'e çok iyi gelen bir hava ve lig değişikliği.

Eski Napoli jokeri, yaz transfer döneminde 26 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olduktan sonra lige iyi bir başlangıç yaptı: kendi ayağı olan sol ayağıyla. Milli takım arasından hemen önce bir gol ve bir asist üretti.

Zorlanan bir Napoli için şimdiden pişmanlıktan söz edilebilir. Özellikle de böyle etkili ve çok iyi rakamlar yakalayabilen bir oyuncu, Massimiliano Allegri'nin kadrosu için fazlasıyla faydalı olurdu.



  • Asistlerin kralı

    Gutierrez, Leverkusen'de şimdiden asist kralı oldu: eski Girona oyuncusu, Bundesliga'nın ilk beş haftasında şimdiden üç asist yaptı.

    Vatandaşı Carlos Martinez Novell'in kadrosunda şu ana kadar hiçbir oyuncu bir takım arkadaşına bu kadar çok gol attırmadı. Hiç kimse, ceza sahasının Batman'ine kusursuz bir yardımcı Robin rolünü Gutierrez kadar iyi üstlenmedi.

    Lipsia'ya karşı süper kahraman rolünü ise Serie A'nın bir başka eski tanıdığı oynadı: Patrik Schick, eski Roma oyuncusu. Çek yıldızın geçici 1-0'ı getiren harika uçarak vuruşu kusursuzdu; gol, doğrudan Gutierrez'in yaptığı nokta ortayla geldi.


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  • Napoli'nin rakamları aşıldı

    Aynı maçta, yani Leverkusen’in geçen hafta sonu Red Bull kulübünü 2-0 yendiği karşılaşmada, Gutierrez de ağları havalandırarak Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü attı.

    İspanyol oyuncu bunu ceza sahası dışından çektiği isabetli bir sol ayak vuruşuyla yaptı. Her ne kadar kaleci Vandevoordt’u çaresiz bırakmak için topun yönünde belirleyici olan Baku’nun dokunuşu olsa da.

    İstatistik dikkat çekici: Gutierrez bir ayı biraz aşkın sürede, geçen sezon Napoli’de ortaya koyduğu rakamları şimdiden açık ara geride bıraktı. Fiorentina’ya karşı ligde attığı bir gol ve tek bir asistle tamamladığı bir sezondu.

  • Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

    İtalya'nın pişmanlığı

    Napoli, Gutierrez’i ağırlıklı olarak tek bir nedenle Leverkusen’e gönderdi: ekonomik açıdan avantajlı olması. Yani kulüp 26 milyon euro gelir elde etti; oysa bir yıl önce oyuncuyu Girona’dan 18 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.

    Elbette tamamen sportif açıdan bakıldığında bu operasyona itiraz edilebilir. Özellikle de ilk uyum döneminin ardından Gutierrez, Antonio Conte’li sezonda sahip olduğu değeri göstermişti. Hatta doğal pozisyonu dışında, dörtlü orta sahada sağ açıkta oynarken bile.

    Allegri’nin elinde bek olarak hâlâ Mathias Olivera ve Leonardo Spinazzola var; üçlü savunmaya geçilmesi halinde onları yine kullanabilir. Ancak ilki kısa süre içinde 29 yaşına girecek, ikincisi ise 33 yaşında; Gutierrez ise 25 yaşında. Ancak onun için Napoli artık geçmişte kaldı: bugün ve gelecek artık Leverkusen demek.

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  • Milli takım hayali

    Gutierrez bugüne kadar hiç İspanya forması giymedi. En azından A Milli Takım düzeyinde: Olimpik takımda kaldı, ayrıca alt yaş milli takımlarında da oynadı.

    Eski Napoli oyuncusu, Nations League maçlarının bu etabı için de De la Fuente tarafından kadroya çağrılmadı. Ancak umut en son ölür. Kendisi de Leipzig karşısındaki müthiş performansının ardından büyük bir hayali olduğunu itiraf etti.

    "Elbette milli takım hedefim, ancak bu zor çünkü daha yeni dünya şampiyonu oldular" dedi ve ekledi: "Çalışmaya devam etmeli ve fırsatımı beklemeliyim."

    Bu arada Gutierrez, Leverkusen'deki günlerinin keyfini çıkarıyor. Napoli geride kaldı, Serie A da öyle. Bundesliga ona cuk oturmuş gibi görünüyor.

    "Burada çok ama çok mutluyum" dedi, Leipzig maçının ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca bu kadar çok güçlü takım arkadaşıyla birlikte oynamak çok kolay."

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