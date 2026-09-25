Miguel Gutierrez, Napoli için bir pişmanlık: Leverkusen’de müthiş bir başlangıç yaptı, şimdiden asist kralı oldu

Napoli'den Leverkusen'e, İtalya'dan Almanya'ya, Serie A'dan Bundesliga'ya. Miguel Gutierrez'e çok iyi gelen bir hava ve lig değişikliği.

Eski Napoli jokeri, yaz transfer döneminde 26 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olduktan sonra lige iyi bir başlangıç yaptı: kendi ayağı olan sol ayağıyla. Milli takım arasından hemen önce bir gol ve bir asist üretti.

Zorlanan bir Napoli için şimdiden pişmanlıktan söz edilebilir. Özellikle de böyle etkili ve çok iyi rakamlar yakalayabilen bir oyuncu, Massimiliano Allegri'nin kadrosu için fazlasıyla faydalı olurdu.







