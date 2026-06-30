Her iki yorumcu da daha iyi olan takımın bir üst tura çıktığını kabul edince, analizler daha da karamsar bir hal aldı. Afellay, Hollanda’nın ne kadar zorlandığını göz önünde bulundurarak, “Hollanda’nın penaltılara kadar gelmesi bile başlı başına bir mucize” dedi. Van Hooijdonk da bu görüşe tamamen katılarak, Fas’ın maç boyunca iki sınıf daha üstün olduğunu belirtti.

Koeman’ın taktiksel düzenini eleştiren Van Hooijdonk, “Başlangıçta bunların iyi fikirler olduğunu düşünmüştük, ancak işe yaramadığını gördüğünüzde başka bir şey bulmanız gerekir. Fas’ın iyi bir takımı var, ama Fransa değil. Maça sanki Fransa’ya karşı oynayacaklarmış gibi yaklaştılar” dedi.