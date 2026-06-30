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"Midem bulanıyor" - Hollanda, "aptalca" penaltı atışları öncesi koşuları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalırken, Fas ise Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi
Hollandalı efsaneler, israfçı penaltı performansını sert bir şekilde eleştirdi
Hollandalı yayıncı NOS’a konuşan Van Hooijdonk, Oranje’nin Monterrey’de 12 yard mesafeden nasıl çöktüğüne ilişkin derin bir dehşet duyduğunu ifade etti. Yorucu geçen 1-1’lik beraberliğin ardından Kluivert direğe çarptı, Timber şutu dışarı attı ve Bounou, Summerville’in zayıf vuruşunu kurtararak Atlas Aslanları’nın penaltı atışlarında 3-2’lik galibiyetini kesinleştirdi.
Diğer yorumcu İbrahim Afellay de eleştirilere katılarak, günümüzün uluslararası yıldızlarının turnuvalardaki penaltı atışlarının yarattığı muazzam psikolojik baskıyla baş edemediğini iddia etti. Bu hayal kırıklığı yaratan yenilgi, Hollanda'nın modern çağdaki en erken Dünya Kupası elenişi olarak tarihe geçti ve dünya şampiyonluğu hayalleri muhteşem bir şekilde suya düşen taraftarları tamamen yıkıma uğrattı.
- Getty Images Sport
Van Hooijdonk, penaltılarda geleneksel bir yaklaşım uygulanmasını istiyor
Ancak Van Hooijdonk, sorunu basit bir baskıya bağlamayı reddetti ve bunun yerine modern neslin kullandığı aşırı karmaşık teknikleri hedef aldı.
Eski forvet, "Baskı, antrenmanla hazırlıklı olunamayacak bir şeydir, ancak milli takım teknik direktörümüz, futbolculuk kariyeri boyunca 1.423 penaltı atmıştır. Hiç çılgınca bir şey yapmadan hepsini gole çevirmiştir," dedi.
Ronald Koeman yönetiminde temel prensiplere geri dönülmesini talep eden Van Hooijdonk, sözlerine şöyle devam etti: “Topu yere koy, koşu yap ve şut at. Milli takım teknik direktörünün şöyle demesini beklerdim: ‘Çocuklar, penaltı atan herkesin ıskalamaya hakkı var. Ama tek bir şekilde: normal bir koşu yapıp şut atarak.’ Bütün bu aptalca şeyler midemi bulandırıyor...”
Rakibine üstünlük sağlayan Oranje, penaltı atışlarına kalarak şanslıydı
Her iki yorumcu da daha iyi olan takımın bir üst tura çıktığını kabul edince, analizler daha da karamsar bir hal aldı. Afellay, Hollanda’nın ne kadar zorlandığını göz önünde bulundurarak, “Hollanda’nın penaltılara kadar gelmesi bile başlı başına bir mucize” dedi. Van Hooijdonk da bu görüşe tamamen katılarak, Fas’ın maç boyunca iki sınıf daha üstün olduğunu belirtti.
Koeman’ın taktiksel düzenini eleştiren Van Hooijdonk, “Başlangıçta bunların iyi fikirler olduğunu düşünmüştük, ancak işe yaramadığını gördüğünüzde başka bir şey bulmanız gerekir. Fas’ın iyi bir takımı var, ama Fransa değil. Maça sanki Fransa’ya karşı oynayacaklarmış gibi yaklaştılar” dedi.
- Getty Images Sport
Utanç verici elenmenin ardından taktiksel bir revizyon gündeme geldi
Bu tarihi taktiksel başarısızlığın ardından Koeman, teknik direktör olarak son derece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, yaklaşan Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde bu savunma taktikleri ve bariz psikolojik zayıflıklar konusunda şüphesiz kapsamlı bir inceleme başlatacaktır. Taraftarların acil bir değişiklik talep ettiği bu ortamda, takım, bu neslin yeteneklerinin uluslararası sahnede bir daha asla boşa harcanmamasını sağlamak için kimliğini acilen yeniden inşa etmelidir.