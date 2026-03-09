'Mide bulandırıcı' - Elon Musk'ın Grok'u, Diogo Jota'yı tiksindirici bir şekilde tasvir etmesi ve Münih hava felaketiyle ilgili yapay zeka kreasyonları nedeniyle İngiltere hükümetinin yaptırımlarıyla karşı karşıya

Aylık yaklaşık 570 milyon kullanıcının bulunduğu sosyal medya platformunda diğer aşağılayıcı paylaşımlar hala yer almaktadır ve çevrimiçi faaliyetlerin izlenmesi ve denetlenmesi konusunda Musk gibi platformun yönetiminden daha fazlası talep edilmektedir.

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı sözcüsü BBC'ye yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Bu paylaşımlar mide bulandırıcı ve sorumsuzca. İngiliz değerlerine ve ahlakına aykırı.

Kullanıcıların içerik paylaşmasına olanak tanıyan sohbet robotları da dahil olmak üzere yapay zeka hizmetleri, Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında düzenlenmektedir ve hizmetlerinde nefret ve küfür içeren materyaller gibi yasa dışı içerikleri engellemelidir. Yapay zeka hizmetlerinin güvenli kullanıcı deneyimi sağlamak için yeterince çaba göstermediği düşünülen durumlarda kararlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz."