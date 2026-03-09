Getty
'Mide bulandırıcı' - Elon Musk'ın Grok'u, Diogo Jota'yı tiksindirici bir şekilde tasvir etmesi ve Münih hava felaketiyle ilgili yapay zeka kreasyonları nedeniyle İngiltere hükümetinin yaptırımlarıyla karşı karşıya
Premier Lig kulüpleri ve Birleşik Krallık hükümeti şikayette bulundu
Söz konusu gönderiler, Grok'a basit komutlar girilerek şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde oluşturuldu. Kullanıcılar, yapay zeka aracına Manchester United ve Liverpool hakkında "kaba" gönderiler oluşturmasını isteyebiliyordu ve bu isteklerde "çekinmeyin" deniyordu.
Old Trafford ve Anfield'daki Premier League devleri şikayette bulunurken, Birleşik Krallık hükümeti de "İngiliz değerlerine ve ahlakına aykırı" içeriği ele almak için devreye girdi.
Bazı gönderiler kaldırıldı ve Grok, X'teki kullanıcılara eylemlerini açıkladı. Bir açıklamada, yanıtların "kullanıcıların ilgili konularda açıkça kaba eleştiriler yapmamı istedikleri için" oluşturulduğu kabul edildi. Grok, "Ek sansür uygulamadan komutları yerine getiriyorum. Şikayetlerin ardından gönderiler X'ten kaldırıldı. Benim tarafımdan herhangi bir zarar verilmemiştir" diye ekledi.
Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama
Aylık yaklaşık 570 milyon kullanıcının bulunduğu sosyal medya platformunda diğer aşağılayıcı paylaşımlar hala yer almaktadır ve çevrimiçi faaliyetlerin izlenmesi ve denetlenmesi konusunda Musk gibi platformun yönetiminden daha fazlası talep edilmektedir.
Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı sözcüsü BBC'ye yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Bu paylaşımlar mide bulandırıcı ve sorumsuzca. İngiliz değerlerine ve ahlakına aykırı.
Kullanıcıların içerik paylaşmasına olanak tanıyan sohbet robotları da dahil olmak üzere yapay zeka hizmetleri, Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında düzenlenmektedir ve hizmetlerinde nefret ve küfür içeren materyaller gibi yasa dışı içerikleri engellemelidir. Yapay zeka hizmetlerinin güvenli kullanıcı deneyimi sağlamak için yeterince çaba göstermediği düşünülen durumlarda kararlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz."
Ofcom, gerekirse 'yaptırım tedbiri' alacağını taahhüt ediyor
X'in daha fazla soruşturma yürüttüğü söyleniyor, ancak birçokları için zarar çoktan verilmiş durumda.
97 taraftarın hayatını kaybettiği gün Hillsborough'da bulunan Liverpool West Derby Milletvekili Ian Byrne, Grok'un paylaşımlarının yalanların "endüstriyel bir şekilde yayılmasını" sağladığını söyledi.
Byrne, "Bu, milyonlarca insanı etkilemek için inanılmaz bir güce sahip devasa bir organizasyon. Bu platformun, gerçek bir etkiye sahip yalanları, iftiraları ve korkunç, korkunç paylaşımları öne çıkarması ve sürdürmesi son derece rahatsız edici. Kurumsal sosyal sorumluluk açısından kendini sorgulaması gerekiyor" dedi.
İngiltere'nin denetim kurumu Ofcom'un bir sözcüsü şunları ekledi: "Çevrimiçi Güvenlik Yasası uyarınca, teknoloji şirketleri, İngiltere'deki insanların platformlarında yasa dışı içerikle karşılaşma riskini değerlendirmeli, İngiltere'deki kullanıcıların bu içerikle karşılaşma riskini azaltmak için uygun önlemleri almalı ve bu içeriklerin farkına vardıklarında bunları hızla kaldırmalıdır. Bu kurallara uymayan şirketler, yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler."
Grok, Ofcom ve Avrupa Komisyonu'nun soruşturmalarına zaten tabi tutulmuştur.
Grok, gerçek kişilerin cinsel içerikli görüntülerini oluşturma yeteneği ile ilgili endişeler ortaya çıktıktan sonra, Ofcom ve Avrupa Komisyonu tarafından soruşturma konusu olmuştur.
Geniş çaplı tepkilerin ardından Grok'un görüntü oluşturma işlevi çoğu kullanıcı için devre dışı bırakıldı. Musk, para cezası, düzenleyici önlemler ve Birleşik Krallık'ta X'in yasaklanması tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
