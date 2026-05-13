Middlesbrough'un yıldızı, Southampton'daki 'casusluk' skandalı nedeniyle Taylor Harwood-Bellis'e karşı ayrımcılık davası açmayacak

İlk gerginlik, 38. dakikada Ayling'in Leo Scienza'ya yaptığı kasten faul nedeniyle sarı kart görmesinin ardından yaşandı. Sky Sports muhabiri Jonathan Oakes, Ayling'in "ayrımcı sözler" kullanıldığını iddia ettiğini ve bunun saha kenarında öfkeye yol açtığını bildirdi. Middlesbrough teknik direktörü Kim Hellberg ile Southampton teknik direktörü Tonda Eckert arasında tartışma çıktı ve ikili, dördüncü hakem tarafından ayrılmak zorunda kaldı. Olay, Boro'nun Riley McGree'nin golüyle 1-0 önde olduğu sırada meydana geldi, ancak Ross Stewart daha sonra skoru eşitledi ve Shea Charles uzatmalarda galibiyeti garantileyen kritik bir orta yaptı. Ayling'in şikayetini geri çekmesi, anlık gerginliği yatıştırdı.