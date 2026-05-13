Middlesbrough'un yıldızı, Southampton'daki 'casusluk' skandalı nedeniyle Taylor Harwood-Bellis'e karşı ayrımcılık davası açmayacak
FA ayrımcılık soruşturmasını kapattı
The Independent gazetesine göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Southampton’ın 2-1 kazandığı Championship play-off maçı sırasında yapıldığı iddia edilen ayrımcı sözlere ilişkin soruşturmayı resmen kapattı. Middlesbrough’un savunma oyuncusu Ayling, başlangıçta hakem Andrew Madley’e, Manchester United efsanesi Roy Keane’in müstakbel damadı olan Saints kaptanı Harwood-Bellis’in kendisinin kekemeliğine atıfta bulunduğunu bildirmişti. Ancak maç raporunu inceledikten sonra Çarşamba günü Teesside kulübüyle iletişime geçen FA, Ayling'in bu iddiayı daha ileriye götürmek istemediğini öğrendi. Bu karar, 24 yaşındaki defans oyuncusu için disiplin sürecini sona erdirerek, kaotik bir hafta geçiren oyuncuyu kişisel bir yaptırımdan kurtardı.
Saha kenarındaki heyecan ve maçın genel durumu
İlk gerginlik, 38. dakikada Ayling'in Leo Scienza'ya yaptığı kasten faul nedeniyle sarı kart görmesinin ardından yaşandı. Sky Sports muhabiri Jonathan Oakes, Ayling'in "ayrımcı sözler" kullanıldığını iddia ettiğini ve bunun saha kenarında öfkeye yol açtığını bildirdi. Middlesbrough teknik direktörü Kim Hellberg ile Southampton teknik direktörü Tonda Eckert arasında tartışma çıktı ve ikili, dördüncü hakem tarafından ayrılmak zorunda kaldı. Olay, Boro'nun Riley McGree'nin golüyle 1-0 önde olduğu sırada meydana geldi, ancak Ross Stewart daha sonra skoru eşitledi ve Shea Charles uzatmalarda galibiyeti garantileyen kritik bir orta yaptı. Ayling'in şikayetini geri çekmesi, anlık gerginliği yatıştırdı.
Southampton, EFL casusluk skandalıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya
Ayrımcılık davası düşürülmüş olsa da, Southampton, Middlesbrough’un antrenmanını gözetlediği iddiaları nedeniyle İngiliz Futbol Ligi’nin (EFL) suçlamalarıyla karşı karşıya kalarak hâlâ sistemik bir sorunla boğuşuyor. Çarşamba günü Daily Mail, antrenmanı filme alan kişinin Eckert'in ekibinden biri olduğunu gösteren fotoğraflar yayınladı. Genel müdür Phil Parsons, iddialara uygun şekilde yanıt verebilmek için yeterli süre talep etti. EFL, en kısa sürede bağımsız bir komisyonun toplanmasını açıkça talep etti. Uyarıdan ihraç cezasına kadar uzanan olası yaptırımlar, kulübün üst lige yükselme hedeflerine büyük bir baskı oluşturuyor.
Play-off rakiplerini bundan sonra neler bekliyor?
Her iki kulüp de casusluk iddialarıyla ilgili bağımsız komisyonun bir sonraki adımını bekliyor. Middlesbrough sezonun son maçlarını tamamlarken, Southampton ise 23 Mayıs’ta Hull City ile Wembley’de oynayacakları hayati öneme sahip karşılaşmaya hazırlanırken bu karmaşık hukuki mayın tarlasını aşmak zorunda; zira saha dışı ağır yaptırımların hâlâ yükseliş hayallerini altüst edebileceğinin farkındalar.