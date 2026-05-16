Middlesbrough, EFL'den Southampton'ı Şampiyonluk play-off finalinden men etmesini talep eden şok edici bir 'casusluk skandalı' açıklaması yayınladı
Boro, gösterişli bir kırmızı kart istiyor
Middlesbrough, Southampton’ın Hull City ile oynayacağı 200 milyon sterlinlik yükselme maçı kadrosundan çıkarılmasını resmen talep ederek İngiliz futbolunu kaosa sürükledi. Öfke, Saints analisti William Salt’ın Rockliffe Park’ta bir ağacın arkasından gizlice Boro’nun kapalı antrenmanlarını kaydederken yakalandığı iddiasının ortaya çıkmasının ardından alevlendi. Yarı final serisini toplamda 2-1 kaybederek elenen Middlesbrough, yönetim organının harekete geçmemesi halinde agresif yasal işlem başlatmakla tehdit ediyor. Bunun üzerine EFL, güney sahili ekibini suçladı ve bağımsız bir disiplin duruşmasını hızlandırdı.
Teesside ekibi adalet istiyor
Riverside yönetimi, Southampton teknik direktörü Tonda Eckert yönetiminde yürütüldüğü iddia edilen gizli operasyonun rekabet üzerindeki etkisine ilişkin derin öfkesini dile getirdi.
En ağır spor cezası talep eden Middlesbrough, şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu davranış, yani böylesine önemli bir maç öncesinde antrenmanımızın gözlemlenmesi ve kaydedilmesi, sporun dürüstlüğü ve adil rekabetin özüne dokunmaktadır. Bu koşullar altında, tek uygun tepki, Southampton FC'nin EFL Şampiyonası play-off finaline katılmasını engelleyecek bir spor cezasıdır.
"Düzenleyici kurum olarak EFL'nin, oyunun bütünlüğünü korumak, tüm üye kulüpleri güvence altına almak ve gelecekte Premier League'e yükselme hedefiyle haksız ve yasadışı bir avantaj elde etmeye yönelik her türlü girişimi caydırmak amacıyla Disiplin Komisyonu nezdinde böyle bir yaptırımın uygulanmasını talep edeceğini umuyoruz.”
Duruşma konusunda hukuki gerilim
Hemen başlatılacak yasal işlemlere dahil edilememesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan kulüp, yaptığı açıklamada şunları ekledi: “Middlesbrough FC, Disiplin Komisyonu’nun kulübün EFL’nin Southampton FC aleyhine açtığı davaya müdahil olmasına izin vermeme kararını not etmiştir.
Kulüp, söz konusu meselelerden doğrudan etkilendiği ve söz konusu olaylar ile bunların rekabet üzerindeki etkisine ilişkin ilgili somut kanıtlara sahip olduğu için bu sonucu üzüntüyle karşılamaktadır. Kulüp, tüm yasal haklarını saklı tutar.”
Wembley'deki maç takvimi tehlike altında
Bağımsız Disiplin Komisyonu, her iki kulübün kaderini belirlemek üzere 19 Mayıs Salı gününe kadar resmi olarak toplanacak. EFL, 23 Mayıs’ta oynanacak ve büyük bir heyecanla beklenen final maçının ciddi aksaklıklarla karşı karşıya olduğunu kabul etti; acil durum planları arasında Middlesbrough’un yeniden turnuvaya dahil edilmesi veya maçın tamamen ertelenmesi de yer alıyor.
Bir ihbarcının daha fazla ihlali ortaya çıkarmaya hazırlandığı bildirildiğinden, bağımsız heyet bu benzeri görülmemiş ve değişken koşulları değerlendirirken, deplasman taraftarlarına iade edilemeyen konaklama rezervasyonlarından kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu.