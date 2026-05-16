Middlesbrough, EFL'den Southampton'ı Şampiyonluk play-off finalinden men etmesini talep eden şok edici bir 'casusluk skandalı' açıklaması yayınladı

Riverside yönetimi, Southampton teknik direktörü Tonda Eckert yönetiminde yürütüldüğü iddia edilen gizli operasyonun rekabet üzerindeki etkisine ilişkin derin öfkesini dile getirdi.

En ağır spor cezası talep eden Middlesbrough, şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu davranış, yani böylesine önemli bir maç öncesinde antrenmanımızın gözlemlenmesi ve kaydedilmesi, sporun dürüstlüğü ve adil rekabetin özüne dokunmaktadır. Bu koşullar altında, tek uygun tepki, Southampton FC'nin EFL Şampiyonası play-off finaline katılmasını engelleyecek bir spor cezasıdır.

"Düzenleyici kurum olarak EFL'nin, oyunun bütünlüğünü korumak, tüm üye kulüpleri güvence altına almak ve gelecekte Premier League'e yükselme hedefiyle haksız ve yasadışı bir avantaj elde etmeye yönelik her türlü girişimi caydırmak amacıyla Disiplin Komisyonu nezdinde böyle bir yaptırımın uygulanmasını talep edeceğini umuyoruz.”