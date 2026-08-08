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Middlesbrough, Championship kalecisi Radek Vitek'i Manchester United'dan kulüp rekoru olan 14 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer etti

Transfers
R. Vitek
Middlesbrough
Championship
M. United
Premier Lig

Middlesbrough, Manchester United'dan kaleci Radek Vitek'i 14 milyon sterline kadar çıkabilecek bir anlaşmayla kadrosuna kattı ve bu transfer, ikinci kademe için bir kaleciye ödenen bonserviste yeni rekor oldu. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Bristol City'de kiralık olarak geçirmiş, 12 maçta kalesini gole kapatarak etkileyici bir performans sergilemişti. Vitek şimdi Boro'nun yaz dönemindeki yedinci transferi oldu.

  • Boro, rekor anlaşmaya imza attı

    Middlesbrough, Vitek'in United'dan transferini kaleciler için Championship rekoru olan 14 milyon sterlin bonservis bedeliyle resmen tamamladı. Anlaşmada ayrıca United için yüzde 35 sonraki satış payı, eşleşme hakkı ve geri satın alma opsiyonu da yer alıyor. Vitek, düzenli olarak ilk takımda forma giyebilmek için son iki buçuk sezonu kiralık geçirdikten sonra kalıcı bir transferi tercih etti.


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    Vitek, kulübün hırsını övdü

    Boro, geçen sezon Bristol City'de kiralık olarak etkileyici bir dönem geçiren kalecinin imzasını aldı. Vitek burada 134 kurtarış yaptı ve kaleye gelen beklenen gollerde 8,7'lik önleme sağladı.

    Riverside Stadyumu'na transferiyle ilgili konuşan Vitek, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Burada olmak harika hissettiriyor. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve Boro oyuncusu olmaktan gerçekten çok heyecanlıyım. Buradaki proje çok etkileyici, çünkü kulübün hırsını ve nereye gitmek istediğini açıkça görebiliyorsunuz. Artık bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

  • Yaz yapılanması hız kesmeden sürüyor

    Vitek'in gelişi, Kim Hellberg'in kadrosunu bu sezon Championship'in amansız talepleriyle baş etmeye çalışırken daha da güçlendiriyor. Çek kaleci, Jeremy Sarmiento, Myles Peart-Harris, Kyle Joseph, Will Lankshear, Sebastian Berhalter ve Max Arfsten'in ardından Boro'nun yaz transfer dönemindeki yedinci takviyesi oldu. Kulüp yönetimi, kadroda yapılan bu kapsamlı değişimin takımı üst lige çıkma yarışının içine taşımasını umuyor.

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  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Yükselme mücadelesi önümüzde duruyor

    Middlesbrough, yurt içi kampanyasına EFL Cup ilk turunda Wrexham'ı Lankshear'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek olumlu bir başlangıç yaptı. Vitek'in gelişi, Boro zorlu Championship fikstürüne hazırlanırken kalede kaliteyi hemen artırması beklenen bir hamle olarak görülüyor. Hellberg'in şu andaki temel görevi ise Premier League'e yükselme yarışında istikrarlı formu korumak için bu yeni takviyeleri takıma entegre etmek.

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