Middlesbrough, Championship kalecisi Radek Vitek'i Manchester United'dan kulüp rekoru olan 14 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer etti

Boro, geçen sezon Bristol City'de kiralık olarak etkileyici bir dönem geçiren kalecinin imzasını aldı. Vitek burada 134 kurtarış yaptı ve kaleye gelen beklenen gollerde 8,7'lik önleme sağladı.

Riverside Stadyumu'na transferiyle ilgili konuşan Vitek, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Burada olmak harika hissettiriyor. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve Boro oyuncusu olmaktan gerçekten çok heyecanlıyım. Buradaki proje çok etkileyici, çünkü kulübün hırsını ve nereye gitmek istediğini açıkça görebiliyorsunuz. Artık bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."