Action Plus
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Middlesbrough, Championship kalecisi Radek Vitek'i Manchester United'dan kulüp rekoru olan 14 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer etti
Boro, rekor anlaşmaya imza attı
Middlesbrough, Vitek'in United'dan transferini kaleciler için Championship rekoru olan 14 milyon sterlin bonservis bedeliyle resmen tamamladı. Anlaşmada ayrıca United için yüzde 35 sonraki satış payı, eşleşme hakkı ve geri satın alma opsiyonu da yer alıyor. Vitek, düzenli olarak ilk takımda forma giyebilmek için son iki buçuk sezonu kiralık geçirdikten sonra kalıcı bir transferi tercih etti.
- Action Plus
Vitek, kulübün hırsını övdü
Boro, geçen sezon Bristol City'de kiralık olarak etkileyici bir dönem geçiren kalecinin imzasını aldı. Vitek burada 134 kurtarış yaptı ve kaleye gelen beklenen gollerde 8,7'lik önleme sağladı.
Riverside Stadyumu'na transferiyle ilgili konuşan Vitek, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Burada olmak harika hissettiriyor. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve Boro oyuncusu olmaktan gerçekten çok heyecanlıyım. Buradaki proje çok etkileyici, çünkü kulübün hırsını ve nereye gitmek istediğini açıkça görebiliyorsunuz. Artık bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."
Yaz yapılanması hız kesmeden sürüyor
Vitek'in gelişi, Kim Hellberg'in kadrosunu bu sezon Championship'in amansız talepleriyle baş etmeye çalışırken daha da güçlendiriyor. Çek kaleci, Jeremy Sarmiento, Myles Peart-Harris, Kyle Joseph, Will Lankshear, Sebastian Berhalter ve Max Arfsten'in ardından Boro'nun yaz transfer dönemindeki yedinci takviyesi oldu. Kulüp yönetimi, kadroda yapılan bu kapsamlı değişimin takımı üst lige çıkma yarışının içine taşımasını umuyor.
- Getty Images Sport
Yükselme mücadelesi önümüzde duruyor
Middlesbrough, yurt içi kampanyasına EFL Cup ilk turunda Wrexham'ı Lankshear'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek olumlu bir başlangıç yaptı. Vitek'in gelişi, Boro zorlu Championship fikstürüne hazırlanırken kalede kaliteyi hemen artırması beklenen bir hamle olarak görülüyor. Hellberg'in şu andaki temel görevi ise Premier League'e yükselme yarışında istikrarlı formu korumak için bu yeni takviyeleri takıma entegre etmek.
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