Micky van de Ven, “kabul edilemez” geçen 2025-26 sezonunun ardından Tottenham’ın transfer piyasasındaki “yeni hırsından” büyük memnuniyet duyduğunu belirtirken, “tutkulu” Roberto De Zerbi’yi övdü

Van de Ven, kulübün dönüşüm geçirdiği yaz dönemi hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, oyuncu kadrosuna yapılan rekor düzeydeki yatırımın zihniyet açısından hayati bir değişimin işareti olduğunu belirtti. Spurs’un üst üste ikinci kez 17. sırada tamamladığı kaotik 2025-26 sezonunun ardından, 25 yaşındaki oyuncu, yönetim kurulunun yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’yi 237 milyon sterlinlik bir bütçeyle destekleme kararının, soyunma odasının tam da ihtiyacı olan şey olduğuna inanıyor.

"Kulübün bazı değişiklikler yaptığını görebilmek gerçekten çok iyi," dedi stoper, kulübün Avustralya'daki sezon öncesi turu sırasında BBC Sport'a. "Kulübün yeni bir hedefi olduğunu görebilirsiniz. Bu, uzun süredir burada olan oyuncular için gerçekten önemli bir şey. Geçen sezon stresli bir sezondu, bizim açımızdan kabul edilemezdi; bu yüzden tüm bunları geride bırakıp yeni sezona taze bir başlangıç yapmak çok anlamlı."







