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Micky van de Ven, “kabul edilemez” geçen 2025-26 sezonunun ardından Tottenham’ın transfer piyasasındaki “yeni hırsından” büyük memnuniyet duyduğunu belirtirken, “tutkulu” Roberto De Zerbi’yi övdü
Gerekli bir yön değişikliği
Van de Ven, kulübün dönüşüm geçirdiği yaz dönemi hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, oyuncu kadrosuna yapılan rekor düzeydeki yatırımın zihniyet açısından hayati bir değişimin işareti olduğunu belirtti. Spurs’un üst üste ikinci kez 17. sırada tamamladığı kaotik 2025-26 sezonunun ardından, 25 yaşındaki oyuncu, yönetim kurulunun yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’yi 237 milyon sterlinlik bir bütçeyle destekleme kararının, soyunma odasının tam da ihtiyacı olan şey olduğuna inanıyor.
"Kulübün bazı değişiklikler yaptığını görebilmek gerçekten çok iyi," dedi stoper, kulübün Avustralya'daki sezon öncesi turu sırasında BBC Sport'a. "Kulübün yeni bir hedefi olduğunu görebilirsiniz. Bu, uzun süredir burada olan oyuncular için gerçekten önemli bir şey. Geçen sezon stresli bir sezondu, bizim açımızdan kabul edilemezdi; bu yüzden tüm bunları geride bırakıp yeni sezona taze bir başlangıç yapmak çok anlamlı."
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De Zerbi'nin taktik devrimi
Mart ayı sonlarında De Zerbi’nin göreve getirilmesi, öncüllerinin pragmatik yaklaşımından önemli bir kopuşu işaret etti. De Zerbi, şimdiden daha geniş kapsamlı, top hakimiyetine dayalı bir felsefeyi takıma aşılamaya başladı. Van de Ven, bu taktiksel değişimden özellikle heyecan duyuyor ve İtalyan teknik adamın varlığının, küme düşme mücadelesinde özgüvenleri ciddi şekilde sarsılmış olan oyuncu grubuna yeniden can verdiğini belirtiyor.
"Geçen sezonki teknik direktörümüzden farklı olacak," diye açıkladı Van de Ven. "Bence top daha fazla elimizde olacak, daha çok futbol oynamaya odaklanacağız. Ayrıca, hücum futbolu oynayacağımız için seyirciler için de daha keyifli bir izleme deneyimi olacak. Görüyorsunuz ki [De Zerbi] takımımıza büyük bir tutku kattı; hem zihniyet hem de sahadaki tutku açısından çok şey kattı. Bu, bizim için çok gerekliydi çünkü herkes biraz morali bozuktu. O, çok iyi bir enerji getiriyor ve sezon öncesi hazırlık döneminden itibaren onun futbol anlayışını takıma yerleştirmek için gerçekten yeterli zamanımız oldu. Bu gerçekten çok keyifli."
Rekor kıran transfer faaliyetleri
Spurs, De Zerbi’nin vizyonunu benzeri görülmemiş bir mali güçle destekleyerek, sadece 48 saat içinde transfer rekorunu iki kez kırdı. West Ham'dan 85 milyon sterline transfer edilen Mateus Fernandes'in gelişi, Newcastle United'dan 100 milyon sterline transfer edilen Sandro Tonali'nin sansasyonel transferi karşısında gölgede kaldı. Bu yıldız transferlere, Brighton'dan 52 milyon sterline transfer edilen Hollandalı savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke ile Andrew Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka'dan oluşan deneyimli üç serbest oyuncu da eklendi.
Van de Ven, yeni transferlerin kalitesinin Sydney'deki hazırlık kampı sırasında takımın atmosferini şimdiden canlandırdığına inanıyor. "Dürüst olmak gerekirse, takımdaki hava gerçekten çok iyi," diye ekledi savunma oyuncusu. "De Zerbi ile çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Sezon öncesi hazırlıklarımızda yaptığımız da buydu ve takıma katılan yeni oyuncular da inanılmazdı. Takıma çok iyi uyum sağladılar."
- Getty Images Sport
Yeni kampanyaya bakış
Sezon öncesi dönemde atılan temeller ve elindeki yenilenmiş kadroyla De Zerbi, bu iyimserliği Premier Lig’de puanlara dönüştürme zorluğuyla karşı karşıya. Teknik direktör, yeni yoldan memnun olmayan oyuncuların kulüpten ayrılmaları gerektiği konusunda şimdiden sert bir uyarıda bulundu. Van de Ven ve takımın çekirdek kadrosu için odak noktası artık tamamen hem sonuç hem de eğlence vaat eden bir vizyonu hayata geçirmek. Tottenham şu anda Okyanusya'da sezon öncesi turu gerçekleştiriyor. Yeni Zelanda'da Auckland FC'yi mağlup ettikten sonra, Çarşamba günü Sydney FC ile karşılaşacaklar.
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