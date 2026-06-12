Micky van de Ven "bir üst seviyeye çıkabilir" ve "dünyanın en iyilerinden biri" haline gelebilir, ama bunu başarmak için transfer olması gerekiyor mu? Eski Tottenham savunma oyuncusu transfer tavsiyesinde bulunuyor

Hızıyla tanınan 25 yaşındaki bu hızlı kanat oyuncusu, 2023 yazında Wolfsburg'dan Spurs'a transfer oldu. Premier Lig'in devlerinden biri olan bu takımda, tüm turnuvalarda 100 resmi maça ulaşmaya çok az kaldı.

Avrupa Ligi'nde başarılar yaşarken Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermiş olsa da, üst üste iki sezon 17. sırada bitirilen sezonlar, Tottenham'ı kimsenin tahmin edemeyeceği bir küme düşme mücadelesine sürükledi.

Takım olarak ilerleme kaydetmenin zor olduğu ortaya çıkınca, yıldız oyuncuların ne kadar süre daha takımda kalacağına dair kaçınılmaz sorular sorulmaya başlandı. Büyük kariyer kararları söz konusu olduğunda, kişisel hırs da denkleme dahil edilmelidir.

Van de Ven ayrılma kapısını aralarsa, taliplerinden mahrum kalmayacaktır. En üst seviyede kendini kanıtlamış bir oyuncudur ve Avrupa'nın önde gelen takımları için bariz bir cazibeye sahip niteliklere sahiptir.