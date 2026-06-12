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Micky van de Ven "bir üst seviyeye çıkabilir" ve "dünyanın en iyilerinden biri" haline gelebilir, ama bunu başarmak için transfer olması gerekiyor mu? Eski Tottenham savunma oyuncusu transfer tavsiyesinde bulunuyor
Van de Ven'in başrolünde oynadığı Spurs zor günler geçiriyor
Hızıyla tanınan 25 yaşındaki bu hızlı kanat oyuncusu, 2023 yazında Wolfsburg'dan Spurs'a transfer oldu. Premier Lig'in devlerinden biri olan bu takımda, tüm turnuvalarda 100 resmi maça ulaşmaya çok az kaldı.
Avrupa Ligi'nde başarılar yaşarken Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermiş olsa da, üst üste iki sezon 17. sırada bitirilen sezonlar, Tottenham'ı kimsenin tahmin edemeyeceği bir küme düşme mücadelesine sürükledi.
Takım olarak ilerleme kaydetmenin zor olduğu ortaya çıkınca, yıldız oyuncuların ne kadar süre daha takımda kalacağına dair kaçınılmaz sorular sorulmaya başlandı. Büyük kariyer kararları söz konusu olduğunda, kişisel hırs da denkleme dahil edilmelidir.
Van de Ven ayrılma kapısını aralarsa, taliplerinden mahrum kalmayacaktır. En üst seviyede kendini kanıtlamış bir oyuncudur ve Avrupa'nın önde gelen takımları için bariz bir cazibeye sahip niteliklere sahiptir.
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Van de Ven dünyanın en iyi stoperlerinden biri olabilir mi?
Spurs bu standartlara ulaşmakta zorlanırken, Van de Ven'in değeri artmaya devam etti. Hollandalı oyuncunun dünyanın en eksiksiz stoperlerinden biri olup olamayacağı sorulduğunda, eski Tottenham yıldızı Alderweireld, BOYLE Sports ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Evet, [Van de Ven]'in büyük bir özelliği var ve tabii ki herkes onun hızından bahsediyor, ama bu doğru çünkü arkasında çok boşluk varken 1'e 1 savunma yapabiliyor, bu yüzden iyi bir oyuncu.
“Bence doğru zihniyete sahip. Tabii ki, tüm takım iyi oynamadığında aynı seviyeye gelmek kolay değil çünkü o yardım etmek istiyor ve bunun gibi şeyler. Kulüp yüzünden en iyi sezonunu geçirdiğini düşünmüyorum ama bence dünyanın en iyi stoperlerinden biri olma potansiyeli var.
“Elbette, seviyesini de yükseltmesi gerekiyor, ama bazen bu takımın bir parçasıdır. Çok, çok iyi bir oyuncu olmak için gerekli özelliklere sahip. Henüz o kadar da yaşlı değil, bu yüzden gelişebilir ve umarım kulüpte kalıp kendini geliştirmek ister.”
Liverpool ile adı anılan Van de Ven'in 2026'da transfer olması gerekiyor mu?
Van de Van’ın Liverpool’a transfer olacağı yönündeki söylentiler giderek güçleniyor; zira Kırmızılar, Ibrahima Konate’nin Anfield’dan bedelsiz ayrılışını yaşarken, kulüp kaptanı Virgil van Dijk ise Temmuz ayında 35 yaşına girecek. Takımın hem şimdiki durum için hem de uzun vadeli geleceği için takviyeye ihtiyacı var.
Merseyside'dan gelecek herhangi bir yüksek meblağlı teklif, Spurs'un değerli oyuncularını mevcut ortamlarında tutma konusundaki kararlılığını sınayacaktır. Kulüp, ortam değişikliği düşünen oyuncuları, unutulabilir iki sezonun ardından şanslarının tersine dönebileceğine ikna etmelidir.
Van de Ven'in Londra'da hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı veya Liverpool'a transfer olmasının ona daha fazla yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda, eski Belçika milli oyuncusu Alderweireld şunları ekledi: “Bence, evet, artık yeni bir menajeriniz var. Bence ona takımını kurması için zaman tanımalısınız. Spurs inanılmaz bir kulüp; stadyumu, antrenman sahası, bu tür şeyler. Dolayısıyla, sonuçları tekrar almaya başlarsanız, Spurs'ta oynamaktan ve orada büyük başarılar elde etmekten keyif alacağınızı düşünüyorum.
“Yani evet, kalmasının onun için kötü bir seçenek olmayacağını düşünüyorum, kesinlikle. Tabii ki dramatik bir sezondu, ama yine de yeni bir sezon başlıyor ve umarım Spurs çok çabuk galibiyetlere dönebilir.”
- BOYLE Sports
De Zerbi, Tottenham'ın kaderini tersine çevirmeyi umuyor
Roberto De Zerbi, 2025-26 sezonunda Tottenham’ı Premier Lig’de kalma çizgisinin üzerine çıkarmaya yardımcı olduktan sonra, artık kulübün teknik direktörlüğünü üstleniyor. O, takıma yeniden bir mücadele ruhu aşıladı; Spurs, gerektiğinde sonuna kadar mücadele edebileceğini gösterdi.
Van de Ven, 2029'a kadar sürecek sözleşmesini uzatmaya ikna edilebilirse, daha değerli puanlar kazanma yolunda önemli bir rol oynayacak. Mücadeleci özellikleri bu amaç için artık çok önemli hale geldiğinden, uyuyan devi uykusundan uyandırmaya yardımcı olabilir.
Toby Alderweireld, BOYLE Sports 2 Goals Ahead ile işbirliği içinde GOAL'a özel bir röportaj verdi. Erken ödeme teklifi, taraftarların bir takımı desteklemesine olanak tanır ve 90 dakikalık maçın herhangi bir anında takım 2 gol öne geçerse (ör. 2-0, 3-1, 4-2), BOYLE Sports, nihai sonuç ne olursa olsun bahsi hemen kazanmış sayar. Daha fazla bilgi için BOYLE Sports'a gidin.