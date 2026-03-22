Mick McCarthy, eski İrlanda milli takım teknik direktörü olarak Manchester United efsanesiyle arasındaki husumeti yeniden alevlendirirken Roy Keane'e acımasızca "pislik" dedi
Keane ile McCarthy arasında ne oldu?
McCarthy ve Keane – düşüncelerini açıkça söylemekten asla çekinmeyen iki kişi – bu büyük uluslararası turnuva öncesinde çatışmaya girdi. Aralarındaki söz düellosu, yeni bir filme adını veren Pasifik Okyanusu’ndaki ada Saipan’da yaşandı ve sonuç olarak Keane, Japonya ve Güney Kore’de resmi maçlar başlamadan önce eve gönderildi.
Keane, İrlanda milli takımının antrenman kampında kullandığı tesislerle ilgili sorunlar yaşadı; bir ara futbol topu bile sağlanmamıştı. Şikayetleri kamuoyuna duyuruldu ve baş antrenör McCarthy, söz konusu eksikliklerden kısmen sorumlu tutuldu.
Keane, gazetecilere taş gibi sert sahalardan bahsederek, "Dünyada bizden daha kötü durumda olan ve böyle bir zeminde oynayan başka bir ülke hayal edemiyorum" dedi. Kendisinin "prima donna" gibi davrandığını reddeden Keane, Premier League devi Manchester United'da alıştığı sahalardan belirgin şekilde farklı olan bu zeminlerin "tehlikeli" olduğunu vurguladı.
McCarthy'nin Keane ile ilişkisini düzelttiği söylenemez
Eanna Hardwicke, gerçek hayattaki dramayı beyazperdeye aktarmayı amaçlayan bu yapımda Keane rolünü üstlenirken, Coogan ise McCarthy'nin yerine geçiyor. Film, yaşananların tam bir yansıması değil ve McCarthy, kendisinin nasıl tasvir edildiğinden pek de memnun değil.
Olayı ve özellikle Keane'i tartışmaktan bıkmış olan McCarthy, İrlanda'da The Sun tarafından düzenlenen bir etkinlikte şunları söyledi: "Ne kadar oldu, 24 yıl mı? Hala bana bu konu soruluyor. Yani, bu soru-cevap oturumlarına katılıyorum, en son katıldığımda bana Keane soruldu.
“Dedim ki: ‘Biliyorsunuz, o muhteşem bir oyuncu, harika bir kaptan, kulübünün kaptanı ve gittiği her yerde yaptıkları fantastik. ’ Dedim ki, ‘harika bir golcü’ – ve herkes bana bakıyordu – ve dedim ki: ‘Ben [eski İrlanda takım arkadaşım] Robbie [Keane]'den bahsediyorum, şu diğer pislikten değil.
Saipan filmi: İrlandalı efsaneler yeni filme pek sıcak bakmıyor
En son 2023 yılında Blackpool’da teknik direktörlük yapan McCarthy, özellikle ‘Saipan’ı izlemeye gitti. Ancak çok geçmeden salonu terk etti; sadece 20 dakika sonra yeterince izlediğine karar verdi.
Çekimler başlamadan önce Coogan ile konuştuğunu belirten McCarthy, şunları ekledi: "Ailemle birlikte izlemeye gittik ve dürüst olmak gerekirse, film tam bir bok yığını. Benim endişem şu ki, Steve Coogan boyu 1,70 metre civarında, ama filmde Roy onun üzerinde bir dev gibi duruyor, lanet olsun. Ve evet, onunla [Coogan] konuştum, çünkü bana soruldu, ama sonra İrlandalı gazetelerden birinde ona koçluk yaptığımı okudum – hayır, ona koçluk yapmadım.”
İrlanda futbolunun bir başka efsanesi, eski forvet Niall Quinn de aynı etkinliğe katıldı ve Coogan’ın filmini izlememeye karar verdiğini açıkladı. Eski Manchester City ve Sunderland forveti şöyle dedi: “İzlemenin bir anlamı yoktu çünkü ben de sinirlenirdim. Bir arkadaşım izlemiş ve bana, ‘Seni hiçbir şeye katkısı olmayan tam bir sarhoş olarak gösterdiklerini bilmek hoşuna gidecek’ dedi. Ben de, ‘Evet, peki, bu konuda biraz haklı olabilirler!’ dedim.”
Keane, yorumcu olarak açık sözlülüğünü sürdürüyor
Keane, futbol kariyerini 2006 yılında sonlandırmış olsa da, hâlâ kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Keskin dilli 54 yaşındaki futbolcu, Sky Sports ve ITV gibi kanallarda spor yorumculuğu alanında önemli görevler üstleniyor ve zaman zaman bazı kesimlerin tepkisini çekmek pahasına da olsa, her zaman görüşlerini paylaşmaktan çekinmiyor.
Reklam