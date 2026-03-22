McCarthy ve Keane – düşüncelerini açıkça söylemekten asla çekinmeyen iki kişi – bu büyük uluslararası turnuva öncesinde çatışmaya girdi. Aralarındaki söz düellosu, yeni bir filme adını veren Pasifik Okyanusu’ndaki ada Saipan’da yaşandı ve sonuç olarak Keane, Japonya ve Güney Kore’de resmi maçlar başlamadan önce eve gönderildi.

Keane, İrlanda milli takımının antrenman kampında kullandığı tesislerle ilgili sorunlar yaşadı; bir ara futbol topu bile sağlanmamıştı. Şikayetleri kamuoyuna duyuruldu ve baş antrenör McCarthy, söz konusu eksikliklerden kısmen sorumlu tutuldu.

Keane, gazetecilere taş gibi sert sahalardan bahsederek, "Dünyada bizden daha kötü durumda olan ve böyle bir zeminde oynayan başka bir ülke hayal edemiyorum" dedi. Kendisinin "prima donna" gibi davrandığını reddeden Keane, Premier League devi Manchester United'da alıştığı sahalardan belirgin şekilde farklı olan bu zeminlerin "tehlikeli" olduğunu vurguladı.