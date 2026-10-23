Michelangelo Rampulla: "Juventus'ta Spalletti'nin ne yapmak istediği anlaşılmıyor. Sakatlıklar mı? Bence sorun fiziksel hazırlıkta."

Rampulla sözlerini şöyle sürdürdü: "Spalletti mi? Ne yapmak istediği anlaşılmıyor. Celik ve Gonzalez'in başka sakatlıkları mı? Bazı sezonlarda daha fazla sakatlık yaşanır, bazılarında daha az. Bu yıl miğferi takıp bu dönemin geçmesini beklemek daha da gerekli. Bence sorun hazırlık süreci, çünkü hazırlığın hemen ardından maç oynanıyor".