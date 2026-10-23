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RampullaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Michelangelo Rampulla: "Juventus'ta Spalletti'nin ne yapmak istediği anlaşılmıyor. Sakatlıklar mı? Bence sorun fiziksel hazırlıkta."

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Juventus'un eski kalecisi, kulübün yaşadığı kriz dönemine ilişkin konuştu.

Michelangelo Rampulla, 1992 ile 2002 yılları arasında Juventus forması giyen eski kaleci, Tmw Radio'nun Maracanà programında Juventus'un mevcut durumunu değerlendirdi: "Bu Juventus'ta sakinlik ve savunmanın önünde rakip atakları kesecek bir orta saha eksik. Ligin başında orta saha rakip atakları daha iyi kesiyor, savunma da bundan yararlanıyordu. Şimdi sakatlıklar ve diğer etkenler nedeniyle takım, rakiplerin hızlı hücumlarına açık hâle geliyor."

  • Rampulla sözlerini şöyle sürdürdü: "Spalletti mi? Ne yapmak istediği anlaşılmıyor. Celik ve Gonzalez'in başka sakatlıkları mı? Bazı sezonlarda daha fazla sakatlık yaşanır, bazılarında daha az. Bu yıl miğferi takıp bu dönemin geçmesini beklemek daha da gerekli. Bence sorun hazırlık süreci, çünkü hazırlığın hemen ardından maç oynanıyor".

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