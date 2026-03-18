Michail Antonio, 10 yıllık serüveninin bir trafik kazası felaketinin ardından sona ermesinin ardından West Ham'dan ayrılışıyla ilgili "hayal kırıklığını" dile getirerek Graham Potter'ı suçladı
Sakatlık sorunları ve Katar'a transfer
talkSPORT'a özel bir röportajda Antonio, son iki yıldaki zorlu serüvenini ayrıntılı olarak anlattı. Yıkıcı kazanın ardından, 35 yaşındaki oyuncu geçen yıl Temmuz ayında Londra kulübü tarafından serbest bırakıldı. Premier League 2'de iki maçta forma giyerek maç formunu geri kazanmaya çalışsa da, hamstring sakatlıkları nedeniyle Leicester City ve Charlton Athletic'e transferi suya düştü ve İngiltere'de kalma umutları sona erdi. Sonuç olarak, forvet bu yılın Mart ayında Stars League'e transfer oldu ve futbol kariyerini yeniden canlandırmak için Al-Sailiya ile kısa süreli bir sözleşme imzaladı.
West Ham'ın elenmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı
Deneyimli forvet, Londra Stadyumu'ndaki uzun kariyerinin nasıl sona erdiğine dair duygularını gizlemedi. On yıl boyunca güvenilir bir golcü olarak görev yapan oyuncu, geçirdiği korkunç trafik kazasının ardından kulüp yönetiminin kendisine daha fazla sadakat göstermesini bekliyordu. Oyuncu şöyle konuştu: "Çok hayal kırıklığına uğradım. Dürüst olmak gerekirse, 10 yıl boyunca kulüpte kaldım, 10 yıl boyunca en önemli oyuncularından biri oldum, kaza yaptığım güne kadar oynadım, o güne kadar çoğu maça ilk 11'de başladım; bu yüzden bana kendimi kanıtlama fırsatı vereceklerini ve bir sözleşme teklif edeceklerini düşünmüştüm. Ama sonuçta futbol bir iş ve onlar beni göndermek için hazır hissettiler, durum bu, bu yüzden yoluna devam etmeye karar verdiler, ben de öyle yaptım."
Soyunma odasındaki yenileme için Potter'ı suçlamak
Ayrılışının ardındaki itici gücü ele alırken Jamaika milli takım oyuncusu, eski teknik direktör Graham Potter’ı açıkça suçladı. Kendisinin ayrılışının, soyunma odasındaki etkili isimleri ortadan kaldırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğuna inanıyor. Oyuncu şunları söyledi: “Bunun başlıca itici gücünün Graham Potter olduğunu hissettim; sanki o sadece eski düzeni ortadan kaldırmaya çalışıyordu... Benim, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez gibi soyunma odasında daha fazla kontrolü olan birçok kıdemli oyuncuyu takımdan çıkardı. Grubun liderlerinin çoğu takımdan ayrıldı... Soyunma odasında etkisi olan kimsenin kalmasını istemediğini hissediyorum, bu yüzden elinden geldiğince herkesi takımdan çıkardı."
Premier Lig'e dönüşün kapısını açık tutmak
Yaşı ve son dönemde yaşadığı sakatlıkların bedensel etkilerine rağmen, İngiliz birinci ligine sansasyonel bir dönüş yapma olasılığını reddetmiyor. Hızı, gücü ve golcü içgüdülerinin hiç bozulmadığını vurguluyor. Brentford'un daha önce gösterdiği ilgiye işaret ederek, birinci lig futbolu için gerekli kaliteye hala sahip olduğuna inanıyor. Şu an için önceliği, formunu kanıtlamak ve futboldan yeniden keyif almaktır. Kariyerinin 2024'teki o talihsiz gecede sona ermemiş olmasına şükrediyor ve yaz transfer döneminin getireceği seçenekleri bekliyor.
