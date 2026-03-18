Michail Antonio, 10 yıllık serüveninin bir trafik kazası felaketinin ardından sona ermesinin ardından West Ham'dan ayrılışıyla ilgili "hayal kırıklığını" dile getirerek Graham Potter'ı suçladı

Deneyimli forvet, Londra Stadyumu'ndaki uzun kariyerinin nasıl sona erdiğine dair duygularını gizlemedi. On yıl boyunca güvenilir bir golcü olarak görev yapan oyuncu, geçirdiği korkunç trafik kazasının ardından kulüp yönetiminin kendisine daha fazla sadakat göstermesini bekliyordu. Oyuncu şöyle konuştu: "Çok hayal kırıklığına uğradım. Dürüst olmak gerekirse, 10 yıl boyunca kulüpte kaldım, 10 yıl boyunca en önemli oyuncularından biri oldum, kaza yaptığım güne kadar oynadım, o güne kadar çoğu maça ilk 11'de başladım; bu yüzden bana kendimi kanıtlama fırsatı vereceklerini ve bir sözleşme teklif edeceklerini düşünmüştüm. Ama sonuçta futbol bir iş ve onlar beni göndermek için hazır hissettiler, durum bu, bu yüzden yoluna devam etmeye karar verdiler, ben de öyle yaptım."