Salı akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Fransa milli takımının İsveç’i 3-0 mağlup ettiği maçta Olise’nin sergilediği muhteşem performansın ardından, bu yetenekli oyuncu, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen takımın “en önemli oyuncusu” seçildi.
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"Michael tam bir ucube": Thierry Henry, Bayern'in yıldızı Olise'nin diğerlerinden ne konuda daha iyi olduğunu anlatıyor
Henry, Fox Sports’taki yorumuna, Olise’yi özellikle defans becerileri nedeniyle överek başladı: “Turnuva başlamadan önce de söylediğim gibi: Top olmadan sergilediği performans benzersiz. Çoğu kişi, bir oyuncunun topla yaptıklarına odaklanır. Genellikle, olağanüstü bir tekniğe sahip böyle bir oyuncuysan, bazen defansif görevlerini ihmal edersin. O ise bunu yapmıyor!"
Şu anda televizyon yorumculuğu yapan Henry, Olise’yi çok iyi tanıyor. Yaklaşık iki yıl önce, Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda Fransa U23 Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak onu çalıştırmıştı. Henry’nin takımı o zaman gümüş madalya kazanmıştı. Olise, altı maçta iki gol ve beş asist kaydetmişti.
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Thierry Henry: "En önemli oyuncu Michael Olise"
Henry’nin yorumu: “Michael tam bir ucube. Olayları algılayışı diğerlerinden farklı. Zihni çok daha hızlı çalıştığı için işler istediği gibi gitmediğinde kolayca sinirleniyor. Ama ne oyuncu ama!”
"Onu çalıştırma ayrıcalığına sahip oldum," diye devam etti: "Bazen antrenmanda öyle şeyler yapardı ki, 'Vay canına!' dememek için kendimi zor tutardım. Çünkü bir teknik direktör olarak bunu yapmazsınız. Ama yardımcınızla konuşup şöyle dersiniz: 'Ne yaptığını gördün mü?' (…) Bu çocuk başka bir gezegende yaşıyor ve o farklı."
Olise, FC Bayern’de sağ kanatta görev alırken, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps onu ofansif orta sahada oynatıyor. Olise’in kendi ifadesine göre çok sevdiği ve açıkça kendisine de çok yakışan bir pozisyon bu. Dünya Kupası finallerinde dört maçta şimdiden beş asist yaptı, bu da yeni bir rekor anlamına geliyor. Üstelik İsveç maçında neredeyse muhteşem bir şekilde rüya gibi bir gol atıyordu.
Fransa’nın nefes kesici hücum hattında Olise’nin yanı sıra kaptan Kylian Mbappé ve Ballon d’Or sahibi Ousmane Dembélé de yer alıyor. İsveç maçında Mbappé’nin iki gol atmasına rağmen Henry şunu açıkça belirtti: “MVP her zaman Kylian olacaktır, çünkü o, başka hiç kimsenin başaramayacağı istatistikler ortaya koyuyor. Ancak en önemli oyuncu Michael Olise’dir.”
Michael Olis’in kariyer aşamaları:
Kulüp Dönem FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - günümüz