Henry’nin yorumu: “Michael tam bir ucube. Olayları algılayışı diğerlerinden farklı. Zihni çok daha hızlı çalıştığı için işler istediği gibi gitmediğinde kolayca sinirleniyor. Ama ne oyuncu ama!”

"Onu çalıştırma ayrıcalığına sahip oldum," diye devam etti: "Bazen antrenmanda öyle şeyler yapardı ki, 'Vay canına!' dememek için kendimi zor tutardım. Çünkü bir teknik direktör olarak bunu yapmazsınız. Ama yardımcınızla konuşup şöyle dersiniz: 'Ne yaptığını gördün mü?' (…) Bu çocuk başka bir gezegende yaşıyor ve o farklı."

Olise, FC Bayern’de sağ kanatta görev alırken, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps onu ofansif orta sahada oynatıyor. Olise’in kendi ifadesine göre çok sevdiği ve açıkça kendisine de çok yakışan bir pozisyon bu. Dünya Kupası finallerinde dört maçta şimdiden beş asist yaptı, bu da yeni bir rekor anlamına geliyor. Üstelik İsveç maçında neredeyse muhteşem bir şekilde rüya gibi bir gol atıyordu.

Fransa’nın nefes kesici hücum hattında Olise’nin yanı sıra kaptan Kylian Mbappé ve Ballon d’Or sahibi Ousmane Dembélé de yer alıyor. İsveç maçında Mbappé’nin iki gol atmasına rağmen Henry şunu açıkça belirtti: “MVP her zaman Kylian olacaktır, çünkü o, başka hiç kimsenin başaramayacağı istatistikler ortaya koyuyor. Ancak en önemli oyuncu Michael Olise’dir.”