Çeviri:
Michael Owen, Manchester United orta saha oyuncusuna yönelik eleştirilerinin ardından Mason Mount'un babası tarafından "aptal" olarak nitelendirildi
Wearside'da Beraberlik
Michael Carrick'in çalıştırdığı Manchester United, Sunderland karşısında geçirdiği sinir bozucu bir öğleden sonra, üst üste dördüncü galibiyetini alma fırsatını kaçırdı. Bu maç, Old Trafford'da forma giyme fırsatını büyük ölçüde kısıtlayan sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından, Mount'un Ocak ayından bu yana ilk kez ilk on birde yer aldığı karşılaşma oldu. Orta saha oyuncusu 90 dakikayı tamamlamasına rağmen, United orta sahada her zamanki hakimiyetini kurmakta zorlandı ve yüksek enerjili Black Cats karşısında fiziksel olarak geride kaldı.
Owen, orta saha oyuncusunun seviyesini sorguluyor
Performansı değerlendiren Owen, eski Chelsea oyuncusunun kulübün yaptığı büyük yatırımı haklı çıkaramadığını öne sürdü. Owen şöyle konuştu: "Mason Mount çok çalışıyor, ancak şu anda Manchester United'ın onu transfer ederken beklediği seviyenin çok uzağında bir performans sergiliyor.
Topa sahipken biraz yavaş, geçişlerde biraz gecikmeli görünüyor ve orta sahada maça yeterince etki edemiyor. United'ın orta sahada Casemiro gibi oyunculara ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyor, çünkü orada gerçek bir kontrol veya otorite yok.
"Manchester United'ın Mount'tan daha fazla yoğunluk ve kişilik beklemesi gerekiyor çünkü bu tür maçlar bunu gerektiriyor."
Eleştirilere karşı meydan okuyan tepki
Tony Mount, Instagram'da bir paylaşım yaparak Owen'ın yorumlarını yalanladı ve oğlunun uzun süren iyileşme sürecini, performansındaki herhangi bir paslanma algısının başlıca nedeni olarak gösterdi. Mount şöyle dedi: "Belki de beş aydır maça ilk onbirde çıkmamış olmasının, paslanmış görünmenle bir ilgisi vardır Owen, seni ahmak."
Eleştirilere rağmen Mason Mount, takıma katabileceği değer konusunda kendinden emin. BBC'ye şunları söyledi: "Her zaman kendime güveneceğim. Ne olduğumu ve ne katabileceğimi biliyorum. Büyük bir kulübün parçası olmayı seviyorum. Bu benim üçüncü sezonum ve zaman su gibi akıp geçti.
"Artık biraz daha yaşlandım ve biraz daha deneyim kazandım. Gelecek sezon çok daha fazla maç olacak. Bu kulübü hak ettiği yere, zirveye geri döndürmenin bir parçası olmak çok özel bir şey. FA Cup'ta kulüple bir şey kazanmanın tadını biraz aldım. İnanılmazdı. Premier League'de de bunu başarmak mı? Bunun ne kadar özel olacağını hayal bile edemiyorum."
Dikkatler Forest'a yöneliyor
Manchester United, Premier Lig’deki üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla 17 Mayıs’ta Nottingham Forest ile oynayacağı iç saha maçına hazırlanıyor. Carrick, kuzeydoğudaki sönük performansın ardından yaratıcı oyuncularından daha etkili bir oyun bekliyor.
Kırmızı Şeytanlar, 24 Mayıs'ta Brighton deplasmanıyla lig sezonunu tamamlayacak. Mount, kulübün orta saha yapısı için hayati önem taşıyan yaz dönemi öncesinde ritmini yakalamak için daha fazla süre almayı umuyor.