Michael Owen, Manchester United orta saha oyuncusuna yönelik eleştirilerinin ardından Mason Mount'un babası tarafından "aptal" olarak nitelendirildi

Performansı değerlendiren Owen, eski Chelsea oyuncusunun kulübün yaptığı büyük yatırımı haklı çıkaramadığını öne sürdü. Owen şöyle konuştu: "Mason Mount çok çalışıyor, ancak şu anda Manchester United'ın onu transfer ederken beklediği seviyenin çok uzağında bir performans sergiliyor.

Topa sahipken biraz yavaş, geçişlerde biraz gecikmeli görünüyor ve orta sahada maça yeterince etki edemiyor. United'ın orta sahada Casemiro gibi oyunculara ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyor, çünkü orada gerçek bir kontrol veya otorite yok.

"Manchester United'ın Mount'tan daha fazla yoğunluk ve kişilik beklemesi gerekiyor çünkü bu tür maçlar bunu gerektiriyor."