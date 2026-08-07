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Michael Owen, Manchester United'ın tılsımlı kaptanı Bruno Fernandes'le yapılacak sözleşme görüşmelerinde neler olması gerektiğini açıklarken, Kırmızı Şeytanlar'ın 'kuralları çiğnemesi' gerektiğini söyledi
Fernandes'in Man Utd kariyeri: Asist rekoru ve beş Yılın Oyuncusu ödülü
Bu anlaşmada, Manchester United'ın devreye sokabileceği 12 aylık bir madde de bulunuyor. Bu da kulübe kaptanıyla bir uzlaşmaya varmak için daha fazla zaman tanıyor, ancak beklenti önümüzdeki birkaç hafta içinde herkesin bir anlaşmaya varması yönünde.
2026-27 sezonu hızla yaklaşırken ve Fernandes de Dünya Kupası finallerinde Portekiz'le yer almasının ardından antrenmanlara dönerken, ideal senaryo rekabetçi kulüp maçları yeniden başlamadan önce bir açıklama yapılması olur.
Fernandes, geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde United adına 21 asist yaptı ve Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'i geride bırakarak rekorlar kitabına adını yazdırdı; bu performansı da onun takım adına taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu.
Eylül ayının başında 32 yaşına girecek olan oyuncu, Ocak 2020'den bu yana 'Rüyalar Tiyatrosu' olarak anılan statta bulunuyor, ancak beş Yılın Oyuncusu ödülüyle birlikte hâlâ Manchester United için takımın simge isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Man Utd'ye kaptan Fernandes için sözleşme kurallarını çiğnemesi çağrısı
Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen önceki ilgi, United'ın bir noktada satışa açık göründüğü düşünüldüğü halde geri çevrildi ve şimdi yeni taliplerin ilgisini savuşturmak için çaba harcanıyor. Manchester United'ın, 30 yaşın üzerindeki oyuncularla yapılacak görüşmeler konusunda planlarını gözden geçirmesi gerekiyor.
Owen da bu görüşü paylaşıyor. Premier League şampiyonluğu yaşamış eski United forveti, şu anda Casino.org'un Britanya büyükelçisi olarak Birleşik Krallık'taki kumarbazların çevrimiçi casinoları karşılaştırmasına yardımcı oluyor. Owen, sözleşme uzatmasının mutlaka sonuçlandırılması gerektiğini GOAL'e şöyle anlattı: “Ben Manchester United'ın yerinde olsam kesinlikle her şeyi yapardım.
“Kurallar, düzenlemeler ve bunun gibi şeyler var. ‘Yaşı şu kadar, buna bunu ödememelisin, uzun sözleşmeler vermemelisin, bunu yapmamalısın’ diye düşündüğünüz şeyler var. Ama bazen bir oyuncu o kadar önemli olur, o kadar önemli olur ki, bence bazen kuralları çiğnemeniz gerekir.
“Ben Manchester United'ın yerinde olsam onsuz sezona girmeye dayanamazdım. O kadar önemli. Yaşını unutun, diğer her şeyi unutun. Manchester United ilerlemesini sürdürecekse, o kesinlikle vazgeçilmez.”
Fernandes, Man Utd efsanesi olarak hatırlanacak mı?
Fernandes, United formasıyla 327 maça çıktı ve 107 gol attı. 2023'ten bu yana takım kaptanlığını yürüten oyuncunun kariyerinde FA Cup ve Carabao Cup zaferleri de bulunuyor. Ancak kulüp efsanesi statüsünü pekiştirmesi için daha fazlası gerekiyor.
Manchester United'ın bir diğer eski yıldızı Mikael Silvestre de bunu kabul ediyor. Fransız isim, GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “O kilit bir oyuncu ve Suudi Arabistan'a gitmemeye, United'da kalmaya, geçiş sürecindeki zor bir dönemde kulübe bağlı kalmaya karar vermesine sevindim.
“Birkaç yıldır burada ve tüm zorluklara rağmen performans verdi; geçen sezon ligin en iyi oyuncusuydu. Bu yüzden kalması ve takımın ilerlemesine yardımcı olmaya devam etmesi çok önemli.
“Steven Gerrard, Liverpool'un büyüklerinden biri, hiç Premier League şampiyonluğu kazanmadı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu güzel olurdu ama onun United'daki izi zaten büyük.
“Bence taraftarlar ve kulübün tarihi açısından gerçekten çok özel birine dönüşmesi için bir şampiyonluk kazanması gerekiyor; bu ister lig ister Şampiyonlar Ligi olsun. Başarılı bir dönemde bir kulübün parçası olmak önemli ama kupalar kazanmanız gerekir.”
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Kupa hedefleri: Manchester United, yurt içi ve Avrupa kupaları için yarışıyor
United, Michael Carrick'in takımı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının ardından yaklaşan sezonda en büyük kupalar için mücadele etmeyi umuyor. Manchester United ayrıca ligdeki şampiyonluk adaylarıyla arasındaki farkı da kapattı.
Ancak transfer çalışmaları nispeten yavaş ilerledi ve Fernandes'i takımda kalması gerektiğine ikna etmeye çalışırken daha fazla takviyeye ihtiyaç duyulacak; en büyük ödüllerin kazanılabilmesi için.
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