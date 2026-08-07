Bu anlaşmada, Manchester United'ın devreye sokabileceği 12 aylık bir madde de bulunuyor. Bu da kulübe kaptanıyla bir uzlaşmaya varmak için daha fazla zaman tanıyor, ancak beklenti önümüzdeki birkaç hafta içinde herkesin bir anlaşmaya varması yönünde.

2026-27 sezonu hızla yaklaşırken ve Fernandes de Dünya Kupası finallerinde Portekiz'le yer almasının ardından antrenmanlara dönerken, ideal senaryo rekabetçi kulüp maçları yeniden başlamadan önce bir açıklama yapılması olur.

Fernandes, geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde United adına 21 asist yaptı ve Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'i geride bırakarak rekorlar kitabına adını yazdırdı; bu performansı da onun takım adına taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu.

Eylül ayının başında 32 yaşına girecek olan oyuncu, Ocak 2020'den bu yana 'Rüyalar Tiyatrosu' olarak anılan statta bulunuyor, ancak beş Yılın Oyuncusu ödülüyle birlikte hâlâ Manchester United için takımın simge isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.