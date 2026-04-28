Michael Owen, Manchester United'a gelecek sezon Rasmus Hojlund'a "adil bir şans" vermesi için çağrıda bulunuyor
Owen, 'bozuk' United sistemini sert bir şekilde eleştirdi
Manchester United’ın Brentford’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan eski Manchester United forveti, Hojlund’un gelecek sezon takıma geri dönmesini istediğini dile getirdi. Forvet, Manchester’da geçirdiği zorlu ikinci sezonun ardından kiralık olarak Napoli’ye gönderilmişti; bu sezon Premier Lig’de sadece dört gol atabilmişti. Ancak Owen, sorunun oyuncunun yeteneğinden ziyade takımın uyum eksikliğinden kaynaklandığını savunuyor.
Owen, Premier League Productions'a verdiği demeçte, "Forvette kimin oynadığı umurumda değil, takım işlevsel olmadığında bunu değerlendirmek çok zor" dedi. "Forvetler zincirin son halkasıdır. Zincir koparsa, birçok açıdan anlamsız hale gelir. Hojlund'u görmek ve şu anda neler yapabileceğini görmek isterim. O, parçalanmış, birbiriyle bağlantısı olmayan ve kötü oynayan bir Manchester United takımında forma giydi. Onun gerçekten iyi olmadığını kim söyleyebilir? Şu anda İtalya'da çok iyi performans gösteriyor."
Carrick'in etkisi
Hojlund'un ayrılmasından bu yana Old Trafford'daki tablo önemli ölçüde değişti; Carrick takımı dengeledi ve daha akıcı bir oyun tarzı benimsedi. Owen, yaz transferi Benjamin Sesko'nun gösterdiği gelişmeyi, işleyen bir takımın bir forvetin kaderini nasıl değiştirebileceğinin kanıtı olarak gösterdi. Sesko, Brentford'a attığı galibiyet golüyle, geçici teknik direktörün Ocak ayında görevi devralmasından bu yana 12 maçta attığı gol sayısını altıya çıkardı. Owen, Hojlund'un da mevcut taktik düzeninden benzer şekilde fayda göreceğine inanıyor.
Owen, "Sesko... onu değerlendirmek zordu ama artık takımdaki zincir gerçekten işliyor ve farklı bir oyuncu görüyorsunuz," diye ekledi. "Yıllardır ne kadar israf olduğunu merak ediyorum. Herkes transferlerin kötü olduğunu söylüyor ve bu doğru olabilir ama bazen oyuncular, gerekli desteği alamadıkları için adil bir şans bulamıyor olabilirler."
Giggs, Hojlund'un geri dönüşü için yapılan çağrıya katıldı
Danimarkalı milli oyuncuya ikinci bir şans tanınmasını öneren tek eski oyuncu Owen değil. Kulübün efsanelerinden Ryan Giggs de bu konuya değindi ve Hojlund’un ilk yılında kulüpteki tek tecrübeli santrfor olması nedeniyle şanssız olduğunu belirtti. Giggs, Hojlund ve Sesko'nun ilk 11'de yer almak için rekabet etmesinin, United'ın son sezonlarda eksikliğini duyduğu sağlıklı rekabeti sağlayabileceğini öne sürdü. Hojlund'un İtalya'daki performansı kesinlikle dikkat çekti. Forvet, Antonio Conte yönetiminde yeni bir soluk buldu ve 29 lig maçında 10 gol attı.
Napoli'nin transfer engeli
Geri çağırma taleplerinin artmasına rağmen, United önemli bir sözleşme engeliyle karşı karşıya. Napoli ile yapılan kiralama anlaşmasında, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması durumunda yaklaşık 38 milyon sterlin değerinde bir satın alma zorunluluğu maddesi bulunduğu bildiriliyor. Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, kulübün forveti kalıcı olarak kadroda tutma isteği konusunda "hiçbir şüphe" olmadığını çoktan belirtmişti.
Hojlund'un Stadio Diego Armando Maradona'daki uzun vadeli projenin temel bir parçası haline gelmesiyle, United'ın eli kolu bağlı kalabilir. Kiralama sözleşmesinin zorunlu koşulları yerine getirilmediği takdirde, Owen ve Giggs'in 72 milyon sterlinlik transferin Theatre of Dreams'e geri dönüp yeni bir başlangıç yapmasını isteme arzusu gerçekleşebilir.