Michael Owen, Manchester United'a gelecek sezon Rasmus Hojlund'a "adil bir şans" vermesi için çağrıda bulunuyor

Manchester United’ın Brentford’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan eski Manchester United forveti, Hojlund’un gelecek sezon takıma geri dönmesini istediğini dile getirdi. Forvet, Manchester’da geçirdiği zorlu ikinci sezonun ardından kiralık olarak Napoli’ye gönderilmişti; bu sezon Premier Lig’de sadece dört gol atabilmişti. Ancak Owen, sorunun oyuncunun yeteneğinden ziyade takımın uyum eksikliğinden kaynaklandığını savunuyor.

Owen, Premier League Productions'a verdiği demeçte, "Forvette kimin oynadığı umurumda değil, takım işlevsel olmadığında bunu değerlendirmek çok zor" dedi. "Forvetler zincirin son halkasıdır. Zincir koparsa, birçok açıdan anlamsız hale gelir. Hojlund'u görmek ve şu anda neler yapabileceğini görmek isterim. O, parçalanmış, birbiriyle bağlantısı olmayan ve kötü oynayan bir Manchester United takımında forma giydi. Onun gerçekten iyi olmadığını kim söyleyebilir? Şu anda İtalya'da çok iyi performans gösteriyor."