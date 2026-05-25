Bu tartışmanın diğer tarafına bakarsak, zaman makinesiyle 2002-2006 dönemine geri dönsek, şu anki İngiltere kadrosunda ilk 11’e girecek kimse var mı? Owen şöyle ekledi: “Söylemesi zor. Futbol değişiyor. Son yıllarda oldukça büyük bir değişim yaşıyor.

“Kimler girebilir? Tabii ki Harry Kane, seçim sizin. Wayne Rooney'i mi tercih edersiniz? Harry Kane'i mi tercih edersiniz? Harry'yi özellikle belirtmek gerekir. Declan Rice, sanırım ona bir pozisyon bulmak zorunda kalırsınız ve bu da aslında bence her zaman yapmamız gereken şeyi, yani orta sahada üçlü oynamayı zorunlu kılabilir. Declan Rice, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard olabilir - bu dördünden üçünü seçebilirsiniz.

“Başka kim var? Sanırım sol kanatta biri. Her zaman farklı oyuncularla oynardık, sol kanatta sabit bir oyuncumuz hiç olmadı ve belki de Joe Cole o pozisyonda en istikrarlı olanıydı. Ama birkaç kişiyle denemeler yaptık - Paul Scholes'u oraya koyduk, Nick Barmby'ler, Stewart Downing'ler vardı. Birkaç oyuncumuz vardı. Muhtemelen sol kanatta bir tane.

“Ama genel olarak, o zamanlar hiçbir stoper bizimkilerin önüne geçemezdi. Belki Jordan Pickford. Sanırım hiçbir zaman sabit bir kalecimiz olmadı. Şöyle söyleyeyim, kimse Ashley Cole'dan daha iyi değil. Kimse Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell'dan daha iyi değil. Kimse.

“Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney veya David Beckham'dan daha iyi biri var mı? Muhtemelen yok. Belki üç veya dört kişi sayılabilir. Bunu söylemek oldukça zor.”