Michael Owen, İngiltere’nin 2026 kadrosunu daha da güçlendirecek iki “Altın Nesil” yıldızının adını verdi ve Harry Kane ile Declan Rice’ın Wayne Rooney ile Steven Gerrard’ın yerini alıp alamayacağını tartıştı
Beckham, Owen, Gerrard ve Ferdinand milli takımda forma giyme fırsatını kaçırdı
21. yüzyılın başlarında, Owen’ın 1998’de 18 yaşında erken olgunlaşmış bir yetenek olarak uluslararası sahneye çıkmasıyla birlikte, İngiltere dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroya sahipti.
Manchester United'ın efsane oyuncusu David Beckham'ın kaptanlığını yaptığı takımda Gerrard, Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Gary Neville ve Paul Scholes gibi isimlerin, Three Lions'ın uzun zamandır beklenen büyük bir şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olması bekleniyordu.
Baş antrenör Sven-Goran Eriksson, bu potansiyeli somut bir başarıya dönüştürmeyi başaramadı; Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yürek burkan yenilgiler yaşandı ve kupa kazanamama süresi 60 yıla ulaştı.
2026'da İngiltere milli takımını hangi "Altın Nesil" yıldızları güçlendirebilir?
Bu seriyi sonlandırmak için yeni bir girişim, Kuzey Amerika topraklarında başlamak üzere; peki, nesiller arası bir işbirliği sağlanabilseydi, ‘Altın’ çağdan kim en büyük etkiyi yaratırdı?
Bu soru Owen'a yöneltildiğinde, çevrimiçi kumarhane karşılaştırma sitesi Casino.org'un Birleşik Krallık elçisi olan eski İngiltere forveti GOAL'a şunları söyledi: “Bu iyi bir soru. En büyük endişem, savunmadaki zayıflığımız. Bence hücumda oldukça iyiyiz. Ama yine de, Steven Gerrard gibi iyi bir oyuncunuz varsa, ona bir yer bulmanız gerekir.
“Muhtemelen Rio Ferdinand ve Steven Gerrard gibi iki isim olurdu. Wayne Rooney gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biriydi, ama o pozisyonda zaten oldukça iyiyiz. Dolayısıyla takımı güçlendirmek için muhtemelen Rio ve Gerrard derdim.”
Kane ve Rice, geçmişteki yıldızlarla dolu İngiltere milli takımlarında yer alabilir miydi?
Bu tartışmanın diğer tarafına bakarsak, zaman makinesiyle 2002-2006 dönemine geri dönsek, şu anki İngiltere kadrosunda ilk 11’e girecek kimse var mı? Owen şöyle ekledi: “Söylemesi zor. Futbol değişiyor. Son yıllarda oldukça büyük bir değişim yaşıyor.
“Kimler girebilir? Tabii ki Harry Kane, seçim sizin. Wayne Rooney'i mi tercih edersiniz? Harry Kane'i mi tercih edersiniz? Harry'yi özellikle belirtmek gerekir. Declan Rice, sanırım ona bir pozisyon bulmak zorunda kalırsınız ve bu da aslında bence her zaman yapmamız gereken şeyi, yani orta sahada üçlü oynamayı zorunlu kılabilir. Declan Rice, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard olabilir - bu dördünden üçünü seçebilirsiniz.
“Başka kim var? Sanırım sol kanatta biri. Her zaman farklı oyuncularla oynardık, sol kanatta sabit bir oyuncumuz hiç olmadı ve belki de Joe Cole o pozisyonda en istikrarlı olanıydı. Ama birkaç kişiyle denemeler yaptık - Paul Scholes'u oraya koyduk, Nick Barmby'ler, Stewart Downing'ler vardı. Birkaç oyuncumuz vardı. Muhtemelen sol kanatta bir tane.
“Ama genel olarak, o zamanlar hiçbir stoper bizimkilerin önüne geçemezdi. Belki Jordan Pickford. Sanırım hiçbir zaman sabit bir kalecimiz olmadı. Şöyle söyleyeyim, kimse Ashley Cole'dan daha iyi değil. Kimse Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell'dan daha iyi değil. Kimse.
“Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney veya David Beckham'dan daha iyi biri var mı? Muhtemelen yok. Belki üç veya dört kişi sayılabilir. Bunu söylemek oldukça zor.”
İngiltere kadrosu: Tuchel, 2026 Dünya Kupası kadrosu seçimleriyle şaşkınlık yarattı
Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı; kadrodaki bazı önemli seçimler şaşkınlık yarattı. Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, Trent Alexander-Arnold ve Adam Wharton gibi isimlerin hiçbiri kadroda yer almadı.
İngiltere kadrosu eskisi kadar elit oyunculardan oluşmuyor olabilir, ancak yine de "Altın Nesil"in başardıklarını gölgede bırakabilirler. Gareth Southgate, Dünya Kupası yarı finallerine ve Avrupa Şampiyonası finallerine takımını taşımış, ardından Three Lions'ın teknik direktörlük bayrağını, bugüne kadar seçkin antrenörlük kariyeri boyunca lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinin tadını çıkarmış bir Alman taktikçiye devretmişti.