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Michael Owen, Fulham beraberliğinin ardından yüzü asık Marcus Rashford'ı Manchester United'ın zayıf halkası olarak nitelendirdi
Old Trafford'a dönüşte yaşanan sıkıntılar
Pazar günü Fulham ile 1-1 berabere kalınmasının ardından, eski golcü Michael Owen, Premier League Productions'a konuşurken Marcus Rashford'la ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Aston Villa ve Barcelona'daki kiralık dönemlerinin ardından dönen Rashford, Manchester United'ın Premier League'deki beş maçının dördünde ilk 11'de başladı ancak 400 dakikayı aşan sürede henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.
Owen, hücum oyuncusunun tavırlarından duyduğu hayal kırıklığını vurguladı. Owen, "Sol tarafta Marcus Rashford muhtemelen o hücumcular arasında en silik olanıydı" dedi. "Bugün de beden dilinde yine çok sessizdi, yüzü de asıktı. Futbol oynamaktan keyif alıyor gibi görünmüyor, bu da Marcus'la ilgili sürekli bir hayal kırıklığı oldu."
- Getty Images Sport
Rashford'ın zihniyetini sorgulamak
Owen, forveti etkiliyor olabilecek şeyin ne olduğunu sorgularken, onun inanılmaz özelliklere sahip olduğunu ancak istikrardan yoksun kaldığını belirtti. Owen sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten de sanki dünyanın yükü omuzlarındaymış gibi görünüyor ve insan sadece nasıl, neden diye düşünüyor. Herkesin hayalini yaşıyor. Mutlaka perde arkasında bir şeyler var ki şu anda futbolundan keyif almıyormuş gibi görünüyor."
Ayrıca İspanya’daki dönemine de değinerek şunları ekledi: "Son şans barı Barcelona’ydı. Barcelona gibi bir takım bulma şansına inanamadım. Orada fena iş çıkarmıyor ama onların kendisini takımda tutması için yeterince iyi değil ve sonra da onun yerini doldurmak için Anthony Gordon’ı alarak servetler harcıyorlar. Yani her şey mükemmel değildi. İnsanların buna ne tür bir yorum kattığına bakılmaksızın, her şey tozpembe değildi."
Hücumdaki zayıf halka
İlk 11’deki yerler için rekabet artarken, Owen, Rashford’un artık Manchester United hücum hattındaki en kırılgan oyuncu olduğuna inanıyor. Owen şöyle açıkladı: "Sonra Manchester United’a geri dönüyor. Fena değildi, ama sadece idare ederdi. Ve muhtemelen o ön üçlüde biraz daha iyi olması gerekiyor çünkü hücumda savunmasız kalacak pozisyon onunki. Benjamin Sesko’nun yeniden dönüp ilk 11’de başlaması yönünde bir beklenti var, tabii sakatlığı buna izin verirse. Ama bu olursa, Cunha sola geçecek ve mevcut durumda Rashford o hücumdaki zayıf halka olacak."
- Getty Images Sport
Rashford için sırada ne var?
Rashford, Craven Cottage'ta ikinci yarıda onu sahadan çıkmak zorunda bırakan bir kalça sorunu yaşadıktan sonra artık iyileşme sürecine odaklanmak zorunda. Bu sakatlık, önümüzdeki üç hafta içinde İngiltere'nin İspanya, Çekya ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı Uluslar Ligi maçlarını kaçıracağı anlamına geliyor. Manchester United, nihayet tam olarak fit hale dönmesinin ardından onun formunu yeniden canlandırmanın bir yolunu bulmak zorunda.
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