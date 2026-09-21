Michael Owen, Fulham beraberliğinin ardından yüzü asık Marcus Rashford'ı Manchester United'ın zayıf halkası olarak nitelendirdi

Pazar günü Fulham ile 1-1 berabere kalınmasının ardından, eski golcü Michael Owen, Premier League Productions'a konuşurken Marcus Rashford'la ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Aston Villa ve Barcelona'daki kiralık dönemlerinin ardından dönen Rashford, Manchester United'ın Premier League'deki beş maçının dördünde ilk 11'de başladı ancak 400 dakikayı aşan sürede henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.

Owen, hücum oyuncusunun tavırlarından duyduğu hayal kırıklığını vurguladı. Owen, "Sol tarafta Marcus Rashford muhtemelen o hücumcular arasında en silik olanıydı" dedi. "Bugün de beden dilinde yine çok sessizdi, yüzü de asıktı. Futbol oynamaktan keyif alıyor gibi görünmüyor, bu da Marcus'la ilgili sürekli bir hayal kırıklığı oldu."