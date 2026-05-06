Michael Owen, eski Manchester United teknik direktörünün hastaneye kaldırılmasına 'şok' olduğunu belirtirken, Sir Alex Ferguson'un sağlık durumuna ilişkin son bilgiler açıklandı

Eski Manchester United forveti Owen, olayların bu kadar hızlı gelişmesinden şaşkınlık duyanlar arasındaydı ve İskoç teknik direktörün hastaneye kaldırılmasından sadece bir gün önce Ferguson ile yaptığı uzun telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. talkSPORT'ta konuşan Owen, 84 yaşındaki Ferguson'un cumartesi sabahı yaptıkları sohbet sırasında morali çok iyi ve sağlığı mükemmel göründüğünü açıkladı.

Owen, "Onunla konuştum, o sabah 40 dakika boyunca telefonda konuştuk," dedi. "Futbol hakkında konuşuyorduk. Atlar hakkında konuşuyorduk. Dediğim gibi, burada [Manor House Stables'da] atları var. Çoğu Cumartesi sabahı beni arar ve o günkü tüm atları gözden geçiririz, bildiklerimizi paylaşırız ve bunun gibi şeyler yaparız."

Old Trafford'da Ferguson'un altında üç sezon geçiren Owen, eski patronunun durumuyla ilgili herhangi bir uyarı işareti olmadığını belirtti. "Onunla düzenli olarak konuşuyorum ve sesi her zamanki gibi mükemmel, zihni son derece keskin geliyordu," diye ekledi. "İskoç futbolu ve orada neler olup bittiği hakkında çok konuştuk. Bu yüzden, ertesi gün rahatsızlandığını duymak elbette büyük bir şok oldu, ama umarım çok ciddi bir şey değildir."



