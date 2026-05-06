Michael Owen, eski Manchester United teknik direktörünün hastaneye kaldırılmasına 'şok' olduğunu belirtirken, Sir Alex Ferguson'un sağlık durumuna ilişkin son bilgiler açıklandı
Old Trafford'dan önlem amaçlı hastaneye sevk
Efsanevi teknik direktörün, United'ın tarihi rakibiyle oynayacağı maçı izlemek üzere Old Trafford'da hazırlık yaparken kendini iyi hissetmediğine dair haberler geldi. Haberlere göre Ferguson, Pazar öğleden sonra planlanan maçın başlama saatinden bir saatten fazla önce sağlık birimlerine götürüldü. Bu karar, kulübün gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörünün sağlığını güvence altına almak için alınan bir önlem olarak nitelendirildi.
Olayın ani olması United taraftarları arasında anında endişe yaratsa da, daha sonra daha olumlu haberler geldi. TalkSPORT'a göre, Ferguson'un iyileşme sürecine devam etmesi için eve dönmesine izin verildi ve durumun bazı gözlemcilerin başlangıçta korktuğu kadar ciddi olmadığı değerlendirildi.
Owen, Ferguson'la yaptığı 'keskin' konuşmayı anlattı
Eski Manchester United forveti Owen, olayların bu kadar hızlı gelişmesinden şaşkınlık duyanlar arasındaydı ve İskoç teknik direktörün hastaneye kaldırılmasından sadece bir gün önce Ferguson ile yaptığı uzun telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. talkSPORT'ta konuşan Owen, 84 yaşındaki Ferguson'un cumartesi sabahı yaptıkları sohbet sırasında morali çok iyi ve sağlığı mükemmel göründüğünü açıkladı.
Owen, "Onunla konuştum, o sabah 40 dakika boyunca telefonda konuştuk," dedi. "Futbol hakkında konuşuyorduk. Atlar hakkında konuşuyorduk. Dediğim gibi, burada [Manor House Stables'da] atları var. Çoğu Cumartesi sabahı beni arar ve o günkü tüm atları gözden geçiririz, bildiklerimizi paylaşırız ve bunun gibi şeyler yaparız."
Old Trafford'da Ferguson'un altında üç sezon geçiren Owen, eski patronunun durumuyla ilgili herhangi bir uyarı işareti olmadığını belirtti. "Onunla düzenli olarak konuşuyorum ve sesi her zamanki gibi mükemmel, zihni son derece keskin geliyordu," diye ekledi. "İskoç futbolu ve orada neler olup bittiği hakkında çok konuştuk. Bu yüzden, ertesi gün rahatsızlandığını duymak elbette büyük bir şok oldu, ama umarım çok ciddi bir şey değildir."
At yarışlarına duyulan ortak tutku
Owen ile Ferguson arasındaki bağ, 2012'de mesleki ilişkilerinin sona ermesinden çok sonra da güçlü kalmıştır; bunun en büyük nedeni ise ikisinin de at yarışlarına olan ortak sevgisidir. Owen, eski menajerinden çok yakında bir telefon beklediğini ve Chester'daki yaklaşan yarışları konuşacaklarını söyleyerek şaka bile yaptı.
"O zamandan beri [onunla konuşma fırsatım olmadı], ama her an telefonuma bir mesaj gelmesini bekliyorum çünkü bugün Chester'da dört ya da beş atımızın koştuğunu görecek ve neler olup bittiğini merak edecektir. Hangi ata bakması gerektiğini merak edecektir," dedi Owen.
Old Trafford'da kalıcı bir varlık
Kulüpte artık resmi bir elçilik görevi üstlenmemesine rağmen, Ferguson iç saha maçlarında her zaman yer almaktadır. 26 yılı aşkın bir süre boyunca teknik direktörlüğünü yaptığı takımı desteklemek için sık sık yönetici locasında görülmektedir. 2018 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle acil ameliyat geçirdiğinden beri sağlığı kamuoyunun ilgisini çekmektedir; ancak bu son olayın o olayla bir ilgisi olmadığı düşünülmektedir.
Manchester United camiası, 13 kez Premier League şampiyonu olan Ferguson'a büyük saygı duymaya devam ediyor. Taraftarlar ve eski oyuncular, menajerin normal rutinine dönmeye hazırlanırken zihinsel keskinliğini anlatan Owen'ın sözlerinden cesaret alacaklardır.