Gyokeres, geçen yaz Sporting CP'den 64 milyon sterlinlik yüksek profilli bir transferle Emirates'e geldi ve kağıt üzerinde 54 maçta attığı 21 gol, İngiliz futboluna başarılı bir geçiş yaptığını gösteriyor. Ancak, kulübün yirmi yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen, İsveçli milli oyuncu teknik sınırları ve takvimin en önemli maçlarında etkili olma kabiliyeti konusunda eleştirilerden kurtulamadı.

Eski Liverpool ve Manchester United forveti Owen, Arsenal yöneticilerinin şimdiden daha fazlasını aradığına inanıyor ve 27 yaşındaki oyuncunun uzun vadeli bir çözümden ziyade geçici bir çözüm olabileceğini öne sürüyor. Owen, Premier League Productions'a şunları söyledi: "Şu anda bu şekilde oynayarak şampiyon oldular; bu, sonsuza kadar böyle kalacakları anlamına gelmez. Arsenal başka bir santrfor bulmak istiyor – Gyokeres'ten pek memnun değiller. Birkaç pozisyondan memnun değiller."