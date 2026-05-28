Michael Owen, 2026-27 sezonunda taktiksel bir değişiklik olacağını öngörürken, Arsenal'in Viktor Gyokeres'ten "memnun olmadığını" iddia ediyor
Owen, Gyokeres'in uzun vadeli geleceğini sorguluyor
Gyokeres, geçen yaz Sporting CP'den 64 milyon sterlinlik yüksek profilli bir transferle Emirates'e geldi ve kağıt üzerinde 54 maçta attığı 21 gol, İngiliz futboluna başarılı bir geçiş yaptığını gösteriyor. Ancak, kulübün yirmi yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen, İsveçli milli oyuncu teknik sınırları ve takvimin en önemli maçlarında etkili olma kabiliyeti konusunda eleştirilerden kurtulamadı.
Eski Liverpool ve Manchester United forveti Owen, Arsenal yöneticilerinin şimdiden daha fazlasını aradığına inanıyor ve 27 yaşındaki oyuncunun uzun vadeli bir çözümden ziyade geçici bir çözüm olabileceğini öne sürüyor. Owen, Premier League Productions'a şunları söyledi: "Şu anda bu şekilde oynayarak şampiyon oldular; bu, sonsuza kadar böyle kalacakları anlamına gelmez. Arsenal başka bir santrfor bulmak istiyor – Gyokeres'ten pek memnun değiller. Birkaç pozisyondan memnun değiller."
Dünya çapında bir halef arayışı
Arsenal'de bir forvet için beklenen standartlar hâlâ inanılmaz derecede yüksek; efsanevi isimlerin gölgesi mevcut kadronun üzerinde hâlâ belirgin bir şekilde duruyor. Owen, piyasada gerçekten üst düzey bir yetenek ortaya çıkarsa, Mikel Arteta ve kulübün transfer ekibinin, Gyokeres'i yedeğe gönderebilecek ya da tamamen takımdan gönderebilecek bir anlaşmayı imzalamakta tereddüt etmeyeceklerini savunuyor.
Mevcut durumu kulübün altın çağıyla karşılaştıran Owen, şunları ekledi: "Eğer en üst düzeyde bir oyuncu piyasaya çıkarsa, örneğin Thierry Henry gibi bir isim tekrar piyasaya çıkarsa, böyle birini kadroya katmak için her şeyi yaparlar. Bu da işlerin gidişatını değiştirebilir. Tamam, şu anda izlemesi çok keyifli bir takım değiller, bunu kabul ediyorum, ama bu sonsuza kadar böyle kalacakları anlamına gelmez. Gelişebilirler; daha iyi hale gelebilirler."
Taktiksel gelişim ve yönetim riskleri
Arteta, Manchester City’nin 7 puan önünde bitiren olağanüstü verimli bir takım kurdu; ancak projenin bir sonraki aşaması, bu üstünlüğü korurken aynı zamanda maçların izlenebilirliğini de artırmayı içeriyor. Owen, gelişimin gerekli olduğunu ancak kulübün, kendilerini İngiliz futbolunun zirvesine taşıyan hassas dengeyi bozmamaya dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Kazanan formülü fazla kurcalamanın tehlikelerini değerlendiren Owen, "Liverpool gibi dikkatli olmalılar, bir yaz boyunca 400 milyon sterlin harcayarak daha da iyi olmaya çalışırken, sahip oldukları şeyi mahvedebilirler. Risk bu, yönetim bu, bir sonraki aşama bu" dedi.
Arsenal'in üstünlüğü bekleniyor
Gyokeres hakkındaki çekincelerine rağmen Owen, Arsenal’in gelecek yıl başarısını tekrarlama ihtimaline iyimser bakıyor. Owen, mevcut istikrar düzeylerini koruyabilmeleri halinde, Gunners’ın Premier Lig tablosunun zirvesinde uzun soluklu bir başarı dönemi yaşayabilmesinin temel nedeni olarak geleneksel rakiplerinin istikrarsızlığını gösteriyor.
Owen şöyle açıkladı: "Geçen sezon Liverpool'u düşünmüştük, ama ben kesinlikle Arsenal'i düşünüyorum; onların az önce yaptıklarını tekrarlayacaklarını görebilirsiniz. Bu çok, çok güçlü, sağlam ve verimli bir takım; bunu tekrar başaracaklarını görebilirsiniz. Onların yine o puan toplamını toplayacaklarını görebilirsiniz. Rakiplere baktığınızda ise, Liverpool kargaşa içinde, Chelsea kargaşa içinde; gerçekten çok kötü oynuyorlar. Manchester United şu anda yükselişte, ancak hala birçok sakatlık sorunu var, birkaç önemli oyuncu ayrılıyor ve Avrupa kupalarıyla uğraşmak zorundalar; belki de bir yıl erken olabilir. Şu anda birçok üst düzey takım zorlanıyor. Arsenal, bu istikrarı sürdürürse bir fırsat yakalayabilir ve bunun neden olmayacağına dair bir neden göremiyorum. Yakın gelecekte şampiyonluk onların olabilir."