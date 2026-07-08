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“Michael Olise’yi yarın bile alırdım” - Real Madrid efsanesi Ivan Zamorano, Fransız Dünya Kupası süperstarı için Bayern Münih’e yapılacak 223 milyon avroluk transfer hamlesi söylentilerini olumlu karşıladı
Bayern yıldızına Galactico’dan ilgi
Madrid’in, transfer piyasasının dengesini kökten değiştirebilecek bir Olise transferi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. İspanyol devinin, sadece Bayern’in kararlılığını sınamakla kalmayacak, aynı zamanda Neymar’ın uzun süredir kırılamayan 222 milyon avroluk dünya rekoru transfer ücretini de tehdit edebilecek bir anlaşma hazırladığı söyleniyor. Kaynaklara göre, eski Crystal Palace oyuncusunu kadrosuna katmak için 223 milyon avro civarında bir teklif paketi değerlendiriliyor.
Bu ilgi, Olise’in Almanya’daki kariyerine yaptığı çarpıcı başlangıcın ardından ortaya çıktı; oyuncu, kısa sürede Avrupa futbolunun en verimli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Madrid başkanı Florentino Perez, dünya futbolundaki en iyi yetenekleri kadrosuna katma arzusuyla tanınıyor ve Olise’in forvet hattındaki çok yönlülüğü, onu son Avrupa şampiyonu için birincil hedef haline getiriyor.
- AFP
Real Madrid için rüya gibi bir hücum kadrosu
Marca’ya konuşan Zamorano, Avrupa futbolunun en parlak yeteneklerinden birine duyduğu hayranlığını gizlemedi. 1992 ile 1996 yılları arasında Bernabéu’da taraftarların gözdesi haline gelen Şilili efsane, Pérez’in son projesi için olası takviyeler sorulduğunda kesin bir tavır sergiledi. Olise’nin adı gündeme geldiğinde Zamorano, tercihini açıkça ortaya koydu.
"Olise'yi yarın bile transfer ederdim! Olise, [Kylian] Mbappé ve Vinicius ile oynardım; ayrıca Enzo Fernández'i de kadroya katıp orta sahada oynatırdım. Zaten bir sağ bekimiz, bir stoperimiz var... Bunlarla birlikte harika bir takımımız olurdu," dedi Zamorano.
Taktiksel denge ve süperstar gücüne duyulan ihtiyaç
Zamorano’nun geleceğe yönelik iyimserliği, takımın son dönemdeki zorluklarına ilişkin gerçekçi bir değerlendirmeyle dengeleniyor. Kulübün 2025-26 sezonundaki zorlu mücadelesini izleyen Zamorano, mevcut kadronun daha iyi bir denge kurması gerektiğine inanıyor. Olise’nin Mbappé ve Vinicius ile güçlerini birleştirme ihtimali heyecan verici olsa da, eski Inter forveti, bireysel yeteneklere aşırı güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
"Elimizde iki dünya klasında forvet var ve takımın bu oyuncular etrafında şekillenmesi gerektiğine şüphe yok. Geçen yıl forvetler, orta saha ve savunma arasında bir dengesizlik vardı. Bu doğru olsa da, iki dünya klasında forvete sahip olmanın ve bir tane daha ekleme olasılığının avantajını kullanmalıyız. Ayrıca, stoperler ve çok yönlü orta saha oyuncuları transfer ederek bir denge kurmalı ve Vinicius ile Mbappé gibi iki dev oyuncuya bu kadar fazla güvenmemeliyiz. Ayrıca forvetlerden savunmaya kadar çok kompakt bir takım oluşturmaya çalışmalıyız,” diye açıkladı.
- AFP
Dünya Kupası çeyrek finallerine odaklanın
Transfer söylentileri manşetleri süslerken, Olise Fransa’nın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanmış durumda; ülkesinin futbol federasyonu (FFF) ise şu anda oyuncunun disiplin sicilini mercek altına almış durumda. FFF, Paraguay’ı 1-0 yendikleri son maçta oyun kurucuya gösterilen sarı kartın iptal edilmesi için FIFA’ya itirazda bulundu.
Olise, Didier Deschamps'ın takımının Kylian Mbappé'nin penaltısıyla kazandığı gergin geçen son 16 turu maçında Matias Galarza ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart görmüştü. Takım, turnuvanın son turlarına doğru ilerlerken yıldız oyuncusunu korumaya kararlı. Fransa, 9 Temmuz'da çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.
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