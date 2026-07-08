“Michael Olise’yi yarın bile alırdım” - Real Madrid efsanesi Ivan Zamorano, Fransız Dünya Kupası süperstarı için Bayern Münih’e yapılacak 223 milyon avroluk transfer hamlesi söylentilerini olumlu karşıladı

Madrid’in, transfer piyasasının dengesini kökten değiştirebilecek bir Olise transferi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. İspanyol devinin, sadece Bayern’in kararlılığını sınamakla kalmayacak, aynı zamanda Neymar’ın uzun süredir kırılamayan 222 milyon avroluk dünya rekoru transfer ücretini de tehdit edebilecek bir anlaşma hazırladığı söyleniyor. Kaynaklara göre, eski Crystal Palace oyuncusunu kadrosuna katmak için 223 milyon avro civarında bir teklif paketi değerlendiriliyor.

Bu ilgi, Olise’in Almanya’daki kariyerine yaptığı çarpıcı başlangıcın ardından ortaya çıktı; oyuncu, kısa sürede Avrupa futbolunun en verimli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Madrid başkanı Florentino Perez, dünya futbolundaki en iyi yetenekleri kadrosuna katma arzusuyla tanınıyor ve Olise’in forvet hattındaki çok yönlülüğü, onu son Avrupa şampiyonu için birincil hedef haline getiriyor.







