Fransızlar, Ousmane Dembele'nin golüyle maçın henüz 3. dakikasında öne geçtikten sonra, toplam skorda sahip oldukları rahat iki gol farkı göz önüne alarak, daha çok savunmaya odaklandılar ve hücumda, varsa bile, sadece hızlı kontrataklarla varlık gösterdiler.
Michael Olise'ye karşı çığır açan bir taktik mi? PSG kalecisi Matvey Safonov, FC Bayern ile oynanan maçta alışılmadık bir önlem aldı
Bu maçta dikkat çeken nokta, Enrique’nin takımının bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen Olise’yi ne kadar iyi kontrol altına aldıklarıydı. Her ne kadar rakibi Nuno Mendes bir faulün ardından erken bir sarı kart görmüş olsa da – hatta bir el faulü nedeniyle sarı-kırmızı kartla oyundan atılması gerekirdi – Olise 90 dakika boyunca Portekizli oyuncuya karşı şaşırtıcı derecede az atak yapabildi.
Bunun nedeni, Paris'in Bayern'in sağ kanadını, yani tam da Olise'nin oynadığı bölgeyi, 24 yaşındaki oyuncunun hızlı driplingleri ve bire bir mücadeleleri için alan bulamamasını sağlamak amacıyla kasıtlı olarak oyuncu yoğunluğu yaratmaya çalışması olabilir.
PSG kalecisi Matvey Safonov, kale vuruşlarında topu dikkat çekici bir şekilde sık sık sol taç çizgisine attı. Bu durum Enrique'nin takımının top hakimiyetini Bayern'e kaptırmasına neden olsa da, neredeyse tüm oyuncular Bayern'in bakış açısından sahanın sağ tarafında pozisyon aldı.
Safonov'un pas isabet oranı Neuer'inkinden belirgin şekilde daha düşük
Böylelikle PSG, Olise topa her dokunduğunda 24 yaşındaki oyuncuyu sürekli çift markaj altına almayı başardı. FCB’nin yıldızı, hızını kullanarak saha çizgisine kadar ilerleyemedi ya da içe doğru çekip korkulan sol ayağıyla şut çekemedi.
Maçın bitiminde Safonov'un pas isabet oranı sadece yüzde 21'di; attığı 33 pasın sadece yedisi takım arkadaşlarına ulaştı. Karşılaştırma için: Diğer tarafta Manuel Neuer'in pas isabet oranı yüzde 70 idi.
Olise'nin istatistikleri de açık bir şekilde ortaya koydu ki, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda sergilediği kısmen olağanüstü performanslara PSG karşısında devam edemedi. Takımı için sadece iki gol şansı yarattı ve şut sayısı (2), rakip ceza sahasındaki top teması (8) ve hücum üçgenine yapılan paslar (5) açısından da 24 yaşındaki oyuncu potansiyelinin çok gerisinde kaldı.