Michael Olise'ye karşı çığır açan bir taktik mi? PSG kalecisi Matvey Safonov, FC Bayern ile oynanan maçta alışılmadık bir önlem aldı

Bu maçta dikkat çeken nokta, Enrique’nin takımının bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen Olise’yi ne kadar iyi kontrol altına aldıklarıydı. Her ne kadar rakibi Nuno Mendes bir faulün ardından erken bir sarı kart görmüş olsa da – hatta bir el faulü nedeniyle sarı-kırmızı kartla oyundan atılması gerekirdi – Olise 90 dakika boyunca Portekizli oyuncuya karşı şaşırtıcı derecede az atak yapabildi.

Bunun nedeni, Paris'in Bayern'in sağ kanadını, yani tam da Olise'nin oynadığı bölgeyi, 24 yaşındaki oyuncunun hızlı driplingleri ve bire bir mücadeleleri için alan bulamamasını sağlamak amacıyla kasıtlı olarak oyuncu yoğunluğu yaratmaya çalışması olabilir.

PSG kalecisi Matvey Safonov, kale vuruşlarında topu dikkat çekici bir şekilde sık sık sol taç çizgisine attı. Bu durum Enrique'nin takımının top hakimiyetini Bayern'e kaptırmasına neden olsa da, neredeyse tüm oyuncular Bayern'in bakış açısından sahanın sağ tarafında pozisyon aldı.



