AFP
Çeviri:
"Michael Olise ve Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'nin yapamadığını yapıyor" - Didier Deschamps, Real Madrid yıldızının Fransa milli takımında "lider olmaması gerektiğini" söyledi
Teknik hiyerarşi sorgulanıyor
Eski Fransa milli futbolcusu Rothen, Mbappé'nin şu anda Olise ve Dembélé'nin yaratıcı performanslarının gölgesinde kaldığını öne sürerek tartışma başlattı. Mbappe'nin Les Bleus'daki 96 maçta attığı 56 gol ve 2018 Dünya Kupası zaferindeki başrolü gibi efsanevi geçmişine rağmen, Rothen taktiksel yapının gelişmesi gerektiğini savunuyor. Kaptanın golcü olarak verimliliğini kabul etmekle birlikte, 27 yaşındaki oyuncunun takımın kalbi olmak için gereken özel yeteneğe sahip olmadığını ısrarla vurguluyor.
- Getty
Rothen’in sert eleştirisi
RMC Sport’a konuşan Rothen, Mbappé’nin rolünün genel liderlikten ziyade güçlü yönleriyle sınırlı kalması gerektiğini savundu. Rothen şöyle konuştu: “Bugün etrafındaki oyuncuları gördüğünüzde, Kylian Mbappé’den teknik lider olmasını bekleyemezsiniz. O, hücum lideri olmamalı. Onun güçlü yönlerine göre oynamalıyız. Çok gol atan, son derece etkili bir oyuncuya sahip olma avantajımız var. Tamam. O bunun için burada. Ancak etrafında kurulması gereken bir yapı var.”
- AFP
Yetenek açığı
Eski PSG kanat oyuncusu, teknik kalitedeki algılanan uçurumu vurgulayarak, Mbappé’nin oyununda diğer Fransız yıldızların sağladığı estetik ve yaratıcı etkiyi bulamadığını iddia etti. Bu algılanan teknik eksikliği detaylandırarak şunları ekledi: “Dembélé ve Olise’yi gördüğünüzde… topa dokunduklarında inanılmaz bir şey oluyor! Olise ve Dembélé’nin yaptıklarını Mbappé’nin yapamadığını söylemekten utanmıyorum.”
- AFP
Önümüzdeki Dünya Kupası mücadeleleri
Bu yaz yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesinde Deschamps, Olise ve Dembele’nin yükselişinin kaptanından sorumlulukların bir kısmını devretmeyi gerektirip gerektirmediğine karar vermek zorunda. Fransa, yaklaşan turnuvada Senegal, Irak ve Norveç ile birlikte zorlu I. Gruba düştü. Les Bleus, bir başka dünya finallerine giden zorlu yolda ilerlerken teknik yeteneklerini bir araya getirmeyi hedeflediği için bu maçlar, Mbappé’nin liderliğinin en büyük sınavı olacak.