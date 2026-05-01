"Michael Olise ve Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'nin yapamadığını yapıyor" - Didier Deschamps, Real Madrid yıldızının Fransa milli takımında "lider olmaması gerektiğini" söyledi

RMC Sport’a konuşan Rothen, Mbappé’nin rolünün genel liderlikten ziyade güçlü yönleriyle sınırlı kalması gerektiğini savundu. Rothen şöyle konuştu: “Bugün etrafındaki oyuncuları gördüğünüzde, Kylian Mbappé’den teknik lider olmasını bekleyemezsiniz. O, hücum lideri olmamalı. Onun güçlü yönlerine göre oynamalıyız. Çok gol atan, son derece etkili bir oyuncuya sahip olma avantajımız var. Tamam. O bunun için burada. Ancak etrafında kurulması gereken bir yapı var.”