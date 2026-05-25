Kırmızılar’ın gelecek transfer dönemlerinde Bayern Münih’in kanat oyuncusu Olise ve Paris Saint-Germain’in süperstarı Kvaratskhelia gibi isimler için ciddi hamleler yapmadan önce geçici bir çözüm bulup bulamayacağı sorusuna yanıt veren Riise, ToonieBet işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Arne Slot'un son birkaç röportajına bakarsanız, gelecek sezon için kulüpte bazı değişiklikler yapılacağından bahsettiğini görebilirsiniz. Bence bazı oyuncular gidecek ve yerine yeni oyuncular gelecek.

“Geçen sezon büyük harcamalar yaptılar, değil mi? Çok para harcadılar. Daha ne kadar büyük harcamalar yapabilirler ki? Ama yine de, geçen sezon yapılan transferlerin gelecek yıl da adım adım ilerlemek için daha iyi olacağını düşünüyorum.

“Ama bahsettiğiniz oyuncular, Liverpool'a transfer olmaları inanılmaz olurdu ama ne kadar paraları var bilmiyorum ya da ihtiyaç duydukları sisteme gerçekten uygun oyuncular bulmak için büyük harcamalar yapacaklar mı bilmiyorum.

“Bu yaz izleyeceğim için heyecanlıyım çünkü yapılması gereken değişiklikler var, yapılması gerekiyor, çünkü bu sezon formdan çok uzak olan bazı oyuncular var ve bence bu, pozisyonuna fazla güvenmekten kaynaklanıyor. Bazı oyuncuların yapması gereken çabayı göstermediklerini düşünüyorum. Ve performanslarının da standartlara uygun olmadığını görebilirsiniz.

“Ama yine de herkes teknik direktörü suçluyor. Biz oyuncular olarak, yeterince iyi olmadığımızı kendimiz biliyoruz ve gelecek sezon için bir adım öne çıkması gereken bazı oyuncular var.”