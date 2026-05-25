Michael Olise ve Khvicha Kvaratskhelia, Liverpool için “inanılmaz” bir takviye olurdu; ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu eski Reds yıldızı, “büyük” bir transfer bütçesinin mevcut olduğundan şüpheli
Salah'ın ayrılığı, Szoboszlai ve Alisson'un transfer dedikodularını alevlendiriyor
Bu durum, önümüzdeki haftalarda birçok kendini kanıtlamış Premier Lig şampiyonu oyuncunun ayrılacağı kadroyu yenileme görevini üstlenecek olan Arne Slot ya da başka birisi için bir sorun teşkil edebilir.
Deneyimli bek Andy Robertson ve "Mısır Kralı" Mohamed Salah, Merseyside'dan ayrılıp başka yerlerde yeni zorluklara atılmaya hazırlanırken, Anfield'a duygusal vedalar ettiler.
Ibrahima Konate de serbest oyuncu statüsüne geçecek isimlerden biri, orta saha üçlüsü Dominik Szoboszlai, Curtis Jones ve Alexis Mac Allister ise Brezilyalı kaleci Alisson ile birlikte ayrılık söylentilerinin odağında yer alıyor.
Ayrılan her oyuncu için yedekler gerekecek, ancak 257 gol atan Salah en büyük boşluğu bırakacak. Sağ kanatta onun yerini alabilecek birkaç aday gündeme geldi, ancak Liverpool dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncunun yerine hazır bir yedek mi arayacak yoksa uzun vadeli bir plan mı izleyecek?
Geçici çözüm mü, yoksa büyük bir harcama mı: Liverpool, Salah'ın yerini nasıl dolduracak?
Kırmızılar’ın gelecek transfer dönemlerinde Bayern Münih’in kanat oyuncusu Olise ve Paris Saint-Germain’in süperstarı Kvaratskhelia gibi isimler için ciddi hamleler yapmadan önce geçici bir çözüm bulup bulamayacağı sorusuna yanıt veren Riise, ToonieBet işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Arne Slot'un son birkaç röportajına bakarsanız, gelecek sezon için kulüpte bazı değişiklikler yapılacağından bahsettiğini görebilirsiniz. Bence bazı oyuncular gidecek ve yerine yeni oyuncular gelecek.
“Geçen sezon büyük harcamalar yaptılar, değil mi? Çok para harcadılar. Daha ne kadar büyük harcamalar yapabilirler ki? Ama yine de, geçen sezon yapılan transferlerin gelecek yıl da adım adım ilerlemek için daha iyi olacağını düşünüyorum.
“Ama bahsettiğiniz oyuncular, Liverpool'a transfer olmaları inanılmaz olurdu ama ne kadar paraları var bilmiyorum ya da ihtiyaç duydukları sisteme gerçekten uygun oyuncular bulmak için büyük harcamalar yapacaklar mı bilmiyorum.
“Bu yaz izleyeceğim için heyecanlıyım çünkü yapılması gereken değişiklikler var, yapılması gerekiyor, çünkü bu sezon formdan çok uzak olan bazı oyuncular var ve bence bu, pozisyonuna fazla güvenmekten kaynaklanıyor. Bazı oyuncuların yapması gereken çabayı göstermediklerini düşünüyorum. Ve performanslarının da standartlara uygun olmadığını görebilirsiniz.
“Ama yine de herkes teknik direktörü suçluyor. Biz oyuncular olarak, yeterince iyi olmadığımızı kendimiz biliyoruz ve gelecek sezon için bir adım öne çıkması gereken bazı oyuncular var.”
Daha fazla süre mi, yoksa kiralık transfer mi: Ngumoha nasıl yönetilmeli?
2025-26 sezonunu itibarını daha da artırarak tamamlayan az sayıdaki Liverpool yıldızından biri, 17 yaşında iki gol atan genç yetenek Rio Ngumoha. Salah’ın ayrılışının etkisini hafifletme görevinin kendisine verilebileceği öne sürülüyor.
Genç oyuncunun bu sorumluluğa hazır olup olmadığı veya kiralık olarak başka bir takıma gitmesinin daha faydalı olup olmayacağı sorulduğunda, 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Riise şöyle dedi: “Bence Liverpool'da kalması ve gelecek sezon için harika bir hazırlık dönemi geçirmesi gerekiyor.
“Gelecek sezon daha fazla ilk 11'de yer alacak ama o daha 17 yaşında ve vücudu her hafta maç oynamaya hazır değil. Ayrıca, genç olduğu için performansında inişler ve çıkışlar yaşayacak. Bu gayet normal.
“Bu yüzden bana göre henüz ilk 11'in düzenli bir oyuncusu değil çünkü zamana ihtiyacı var, ancak gelecek sezon çok daha fazla maça ilk 11'de başlayacak. Kondisyonunu artırmak için daha uzun süreli maçlarda da oynayacak ama Mo Salah'ın yerini ilk 11'de alamayacak. O rolü üstlenecek ve Mo Salah'ın yaptığı işi yapacak başka birine ihtiyacımız var.”
Gelecek planları: Slot’un daha fazla transfer planı hazırlaması bekleniyor
Liverpool’un Salah’ın tahtının varisi olarak kimi kadroya alacağı henüz belli değil; kulübün Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir isim mi, yoksa heyecan verici bir potansiyele sahip bir oyuncu mu hedefleyeceğine dair kararlar alınması gerekiyor.
Premier League şampiyonu olarak unutulmaz bir yıl geçirdikten sonra, Slot'un bu projeyi yönetmek için doğru kişi olup olmadığına dair sorular sorulmaya devam ediyor, ancak Olise ve Kvaratskhelia gibi isimleri içerebilecek iddialı gelecek planları hazırlanırken, Hollandalı teknik adama güven duyulacağı görülüyor.