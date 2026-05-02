Michael Olise son dakikada beraberlik golünü attı; Bayern, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayati maç öncesinde Harry Kane ve Luis Diaz'ı yedek bırakarak altı gollü heyecan dolu bir maça çıktı
Kompany, PSG maçı öncesinde kadro rotasyonunda risk alıyor
Paris Saint-Germain ile oynanacak kritik UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı yaklaşırken, Vincent Kompany ilk 11'inde yedi değişiklik yaparak yüksek riskli bir strateji izledi. Harry Kane, Olise ve Luis Diaz yedek kulübesine çekilirken, Jonathan Tah ilk kez kaptanlık pazubandını taktı.
Bu rotasyon başlangıçta ters tepmiş gibi göründü, zira Bundesliga'daki 100. maçını kutlayan Heidenheim, Bayern kadrosundaki uyumsuzluktan sonuna kadar yararlandı. Budu Zivzivadze 22. dakikada zarif bir dokunuşla skoru açtı, ardından dokuz dakika sonra etkileyici bir performans sergileyen Marnon Busch'un pasıyla Eren Dinkçi farkı ikiye çıkardı.
Goretzka, ikinci yarıdaki değişikliklerin ardından takıma moral verdi
Bayern, devre arasına girmeden hemen önce Leon Goretzka'nın 25 metreden attığı muhteşem bir serbest vuruşun üst köşeye girmesiyle bir umut ışığı yakaladı. Evinde yenilgi tehlikesini hisseden Kompany, ikinci yarıya Kane, Olise, Diaz ve Joshua Kimmich'i oyuna soktu; bu hamle, momentumun anında Bavyera devlerinin lehine dönmesini sağladı.
Bu baskı 57. dakikada sonuç verdi ve Goretzka, Olise'nin köşe vuruşunun ardından arka direkte topu ağlara göndererek öğleden sonra ikinci golünü attı. Kimmich'in topu direğe çarpmasıyla Bayern'in maçı çevirmesi kaçınılmaz gibi görünüyordu, ancak konuk takım çılgın bir ikinci yarı boyunca kontrataklarda tehlikeli olmaya devam etti.
Zivzivadze'nin muhteşem golü Bayern'i sersemletti
Maçın bitimine 15 dakika kala Heidenheim, Allianz Arena'yı bir kez daha şaşkına çevirdi. Zivzivadze sol kanattan tek başına bir hücum başlattı, Olise'yi içe doğru geçtikten sonra üst köşeye muhteşem bir vuruş göndererek takımının yeniden öne geçmesini sağladı ve şampiyonu şok bir mağlubiyetin eşiğine getirdi.
Bayern, savunma oyuncusu Minjae Kim dahil tüm oyuncularını hücuma gönderince gerilim arttı. Maçın uzatma dakikalarına girerken, Heidenheim'dan Jonas Fohrenbach'ın başından aldığı yaralanma nedeniyle uzun bir ara verildi ve Fohrenbach, burnuna bandaj taktırarak cesurca oyuna devam etti. Olise, bir başka köşe vuruşunda topu üst direğe çarptırdı.
Olise, 100. dakikada heyecan verici bir beraberlik golü attı
Uzatmaların 10. dakikasında, baskı sonunda meyvesini verdi. Olise son bir şut için boşluk buldu; top direğe çarptı, kaleci Dijant Ramaj’dan sekti ve çizgiyi geçerek ağlara gitti. Heidenheim için iki puanı kaybetmek acı bir son oldu, ancak bu beraberlik, Avrupa kupası için hayati önem taşıyan maç öncesinde Bayern’in ritmine pek de yardımcı olmadı.
Goretzka, iki gol atıp altı şut çekerek Maçın Adamı ödülünü kazandı. Alman orta saha oyuncusunun performansı bir umut ışığı olsa da, Kompany muhtemelen yoğun rotasyonu ve takımının küme düşme mücadelesi veren bir takıma üç gol yemesine neden olan savunma hatalarıyla ilgili sorulara maruz kalacak.