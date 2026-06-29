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Michael Olise, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken geleceğine karar vermek üzere Bayern Münih ile görüşme talep etti
Olise, Allianz Arena konusunda netlik istiyor
AS’nin haberine göre, Olise, gelecekteki adımlarını belirlemek üzere Bayern Münih yönetimi ile yüz yüze bir görüşme yapmak istediğini iletti. 2024 yazında Crystal Palace'tan 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle Bayern'e katılan 24 yaşındaki oyuncu, Bavyera'ya taşındığından bu yana yıldızı hızla parladı. Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan oyuncunun menajerleri, kulübün uzun vadeli planlarında kendisine nasıl bir yer ayrıldığını öğrenmek istiyor.
Forvet, Les Bleus formasıyla sergilediği performansların ardından hayran kitlesinin giderek büyüdüğünün farkında. Grup aşamasındaki her maçta forma giyen Olise, Fransa’nın etkileyici performansında kilit rol oynadı. Olise, özellikle Senegal’e karşı 3-1 kazanılan maçta iki asist yaptı ve Irak’a karşı 3-0 kazanılan maçta da iki golün hazırlayıcısı oldu. Şimdi, Fransa 32'li turda İsveç ile karşılaşmaya hazırlanırken, oyuncu ve yakın çevresi turnuva bittiğinde sakin bir ortamda bir araya gelerek durumu analiz etmek istiyor. Bayern, Olise’in formundaki bu patlamanın başlangıçtaki beklentileri çok aştığı gerçeğiyle artık yüzleşmek zorunda.
- AFP
Real Madrid ve Premier Lig’in devleri gözlerini bu takıma dikti
Bu kanat oyuncusuna olan ilgi doruk noktasına ulaşıyor; Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Premier Lig’in önde gelen takımları, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Real Madrid, geçen sezon kupa kazanamamanın ardından yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun önderliğinde kadrosunu yeniden yapılandırmak istiyor. İspanyol devi, kısa süre önce yaptığı resmi açıklamada Fransız oyuncuya yönelik herhangi bir resmi teklifte bulunmadığını açıklasa da, onun "fark yaratan dokunuşuna" ve oyunun gidişatını değiştirebilme yeteneğine hayran olduğu biliniyor.
Özellikle Olise’nin Bayern Münih ile 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 52 maçta 22 gol atıp 31 asist yaparak muhteşem bir performans sergilemesinin ardından, Los Blancos bu transfer yarışında tek başına değil. Bernabeu'nun cazibesinin, oyuncu için önemli bir faktör olduğu düşünülüyor. Yurt dışından gelen haberlere rağmen, birçok Avrupa kulübü şu anda Bayern'in tutumuna saygı gösteriyor; ancak bu durum, oyuncunun Alman kulübünün üst yönetimi ile yapacağı görüşmenin sonucuna bağlı olarak hızla değişebilir.
Bayern Münih, sözleşme konusunda bir ikilemle karşı karşıya
Bayern’in karar vericileri, Olise’nin görüşmek istediğinin farkında ve kulüp içinde, oyuncunun son haftalardaki yoğun spekülasyonların etkisinde kaldığına dair şüpheler giderek artıyor. Bayern sakinliğini koruyor ve oyuncunun mevcut sözleşmesinin sağlamlığına işaret etse de, kulüp yetkilileri aralarında, iki yıl önce imzalanan sözleşmenin artık onun dünya çapında bir süperstar olarak mevcut statüsünü yansıtmadığının farkındalar.
Kulüp yetkililerinin, forvetten kamuoyuna yönelik bir sadakat gösterisi bekledikleri bildiriliyor. Olise, Almanya’ya transfer olduktan bu yana iki kez Bundesliga şampiyonluğu, birer kez DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluğu kazanmış; ayrıca 2024–25 sezonunda Bundesliga’da Yılın Çaylağı, 2025–26 sezonunda ise Yılın Oyuncusu ödüllerini de almıştı. Ancak oyuncu, geleceği konusunda şu ana kadar sessizliğini koruyor. Bu sessizlik, yaz transfer döneminin belki de en kritik müzakerelerine başlamak için Dünya Kupası’nın sona ermesini bekleyen Münih’te bir tedirginlik yaratmış durumda.
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Dünya Kupası’nın ardından belirleyici bir an
Kuzey Amerika’daki turnuva sona erdiğinde her şeyin netleşmesi bekleniyor. Daha önce 2024 Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan ve 2024-25 sezonunda UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü olan Olise, şimdi Fransa’yı üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak dünya elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İki sezon boyunca sergilediği istikrarlı üstün performansın ardından tüm şüpheleri ortadan kaldırmak ve kulübün kendisine ne kadar değer verdiğini ilk elden öğrenmek istiyor. En üst seviyede yer alması gerektiğini kanıtlamış olan Olise, şimdi planlanan görüşmeyi, Bayern yönetimine kendi isteklerini ortaya koymak için kullanacak.