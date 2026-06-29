Michael Olise, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken geleceğine karar vermek üzere Bayern Münih ile görüşme talep etti

AS’nin haberine göre, Olise, gelecekteki adımlarını belirlemek üzere Bayern Münih yönetimi ile yüz yüze bir görüşme yapmak istediğini iletti. 2024 yazında Crystal Palace'tan 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle Bayern'e katılan 24 yaşındaki oyuncu, Bavyera'ya taşındığından bu yana yıldızı hızla parladı. Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan oyuncunun menajerleri, kulübün uzun vadeli planlarında kendisine nasıl bir yer ayrıldığını öğrenmek istiyor.

Forvet, Les Bleus formasıyla sergilediği performansların ardından hayran kitlesinin giderek büyüdüğünün farkında. Grup aşamasındaki her maçta forma giyen Olise, Fransa’nın etkileyici performansında kilit rol oynadı. Olise, özellikle Senegal’e karşı 3-1 kazanılan maçta iki asist yaptı ve Irak’a karşı 3-0 kazanılan maçta da iki golün hazırlayıcısı oldu. Şimdi, Fransa 32'li turda İsveç ile karşılaşmaya hazırlanırken, oyuncu ve yakın çevresi turnuva bittiğinde sakin bir ortamda bir araya gelerek durumu analiz etmek istiyor. Bayern, Olise’in formundaki bu patlamanın başlangıçtaki beklentileri çok aştığı gerçeğiyle artık yüzleşmek zorunda.