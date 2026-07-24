Michael Olise, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken ‘bir yıl daha’ transfer mesajı gönderdi; Bayern Münih’in kanat oyuncusuna ise rekor kıran ‘Galacticos’ transferinin neden bekleyebileceği açıklandı

Olise, 2021’de Reading ile Championship’ten 2026 Dünya Kupası yarı finallerine uzanan yıldırım gibi yükselişi sırasında baskı altında başarılı performanslar sergiledi. Bu süreçte Premier League’de Crystal Palace formasıyla parladı ve 51 milyon sterlin (68 milyon dolar) karşılığında Allianz Arena’ya transfer oldu.

Almanya'da Harry Kane ve arkadaşlarıyla birlikte iki Bundesliga şampiyonluğunun tadını çıkaran Olise, gol katkısı konusunda da dikkat çekici istatistikler kaydetti. Olise, geçen sezon 25 gol atarken, 28 asist de yaptı.

Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA’nın en önemli turnuvasında Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile birlikte etkileyici bir performans sergileyen oyuncunun değeri artmaya devam ediyor. La Liga devi Real Madrid’in, bu gizemli 24 yaşındaki oyuncuyu Santiago Bernabéu’da bir başka “Galáctico” haline getirmeye hazır olduğu öne sürülüyor.

Haberlere göre Real Madrid, Olise’yi tüm zamanların en pahalı futbolcusu yapacak 223 milyon avroluk (191 milyon sterlin/254 milyon dolar) bir transferi değerlendiriyor; bu transfer gerçekleşirse Brezilyalı süperstar Neymar, bu listenin zirvesinden inecek.