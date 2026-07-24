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Michael Olise, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken ‘bir yıl daha’ transfer mesajı gönderdi; Bayern Münih’in kanat oyuncusuna ise rekor kıran ‘Galacticos’ transferinin neden bekleyebileceği açıklandı
Reading’den Dünya Kupası’na: Olise’nin olağanüstü yükselişi
Olise, 2021’de Reading ile Championship’ten 2026 Dünya Kupası yarı finallerine uzanan yıldırım gibi yükselişi sırasında baskı altında başarılı performanslar sergiledi. Bu süreçte Premier League’de Crystal Palace formasıyla parladı ve 51 milyon sterlin (68 milyon dolar) karşılığında Allianz Arena’ya transfer oldu.
Almanya'da Harry Kane ve arkadaşlarıyla birlikte iki Bundesliga şampiyonluğunun tadını çıkaran Olise, gol katkısı konusunda da dikkat çekici istatistikler kaydetti. Olise, geçen sezon 25 gol atarken, 28 asist de yaptı.
Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA’nın en önemli turnuvasında Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile birlikte etkileyici bir performans sergileyen oyuncunun değeri artmaya devam ediyor. La Liga devi Real Madrid’in, bu gizemli 24 yaşındaki oyuncuyu Santiago Bernabéu’da bir başka “Galáctico” haline getirmeye hazır olduğu öne sürülüyor.
Haberlere göre Real Madrid, Olise’yi tüm zamanların en pahalı futbolcusu yapacak 223 milyon avroluk (191 milyon sterlin/254 milyon dolar) bir transferi değerlendiriyor; bu transfer gerçekleşirse Brezilyalı süperstar Neymar, bu listenin zirvesinden inecek.
- Getty/GOAL
Transfer kararı: Olise, Bayern’de kalmalı mı yoksa başka bir takıma geçmeli mi?
Bununla birlikte Olise, kısa sürede büyük bir yol kat etti ve şu anda en parlak spot ışıkları altında oynuyor. Bu aşamada İspanya’nın başkentine transferin düşünülüp düşünülmemesi gerektiği sorulduğunda, Premier Lig şampiyonu Aliadiere – Wiz Slots ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Palace’tan ayrılıp Bayern Münih’e geçtikten sonra inanılmaz bir sezon geçirdi; bambaşka bir seviyeye ulaştı.
“Fransız milli takımına katılması da aynı şekilde. Harika bir Dünya Kupası geçirdi; her ne kadar İspanya seviyesinde olmayan takımlara karşı da harika maçlar çıkardığını söyleyebilirsem de. Yarı final maçını değerlendirmek her zaman çok kolaydır; rakibiniz İspanya mı?
“Uzun bir turnuva geçirdiler, uzun bir sezon geçirdiler. Yine, turnuvanın sonunda oyuncular yoruluyor, duygular çok yüksek. Bitkin görünen oyuncular vardı; İngiltere’ye ve son 25 dakikaya bakarsanız, sahaya 15 İngiliz oyuncu daha sürebilirdiniz, o kadar bitkinlerdi ki koşamıyorlardı, hiç güçleri kalmamıştı. Buna karşılık Arjantin, sanki koşmaya ve hücumlara devam edebilecekmiş gibi görünüyordu. Bazen bunun tutku ya da istek meselesi olmadığını, sadece artık koşamayacak duruma gelmek olduğunu söylemek kolaydır. Bu da o tür şeylerden biri.
“Olise, bence o inanılmaz, gerçekten muhteşem bir yetenek. Madrid’de hangi pozisyonda oynayabilir? Vinicius’la, [Jude] Bellingham’la ve diğer tüm oyuncularla nasıl uyum sağlayabilir? Eskiden sadece muhteşem oyunculardan oluşan Galacticos’u hatırlıyorum ama yine de iyi bir dengeye ve güçlü bir savunmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü modern futbolda, hatalarınız çok çabuk cezalandırılıyor.”
Galactico'da gündemde: Olise'nin 223 milyon avroluk transferin getireceği baskıya ihtiyacı var mı?
Olise’in Münih’te geçireceği bir sezonun, her hareketinin en ince ayrıntısına kadar inceleneceği bir transferden daha iyi bir gelişim fırsatı sağlayıp sağlamayacağı konusunda daha fazla sorgulanınca Aliadiere şunları ekledi: “Kesinlikle. Şu ana kadar sergilediği performans, sahip olduğu şöhret ve büyük sahnede başardıkları göz önüne alındığında, Madrid’in tek seferlik bir fırsat olacağını sanmıyorum. Dürüst olalım, Bayern Münih’te oynarsan, çok iyi bir şansın olur; gelecek yıl Bundesliga’yı kazanma şansın %90’dır, gol atma şansın da yüksektir çünkü oradaki en iyi takım onlardır. Yani gerçekçi olarak bakarsak, Bayern Münih’te zaten bir harika sezon daha geçireceksin.
“Katılıyorum, bence belki orada bir yıl daha kalıp, bir iyi sezon daha geçirip, sonra belki de Madrid’deki büyük havuza atlayıp, Real Madrid’in getirdiği baskı ve tüm o planın getirdikleriyle orada başarabilecek misin diye bakabilirsin.”
- Getty
Olise’nin sözleşmesi: Bundesliga devi Bayern’deki sözleşmesinin süresi ne zaman dolacak?
Bayern, Olise ile 2029 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olduğu için onu satma konusunda herhangi bir baskı altında değil. Bavyera’daki yönetim kurulunun önde gelen üyeleri, kulübün en değerli oyuncusu için yapılacak her türlü teklifin reddedileceğini açıkça belirtmişlerdir.
Ancak Jose Mourinho ve Real Madrid, tarihe geçecek bir teklif masaya koyarsa, kulübün bu kararlılığı ciddi bir sınava tabi tutulacaktır. Olise'nin kapıyı açık bıraktığı söyleniyor; zira Real Madrid, dünyadaki her oyuncu için bariz bir cazibeye sahip. 2026-27 sezonu başladığında Olise'nin hangi takımda oynayacağı ise henüz belli değil.
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