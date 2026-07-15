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Michael Olise, Real Madrid’e gitmek istiyor! Bayern Münih’in yıldızı, Fransa milli takım arkadaşı Kylian Mbappé ile bir araya gelmek için büyük bir transferi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazır
Mükemmel bir sezon ve Madrid'in yoğun ilgisi
Foot Mercato’ya göre Olise, mevcut transfer dönemi içinde Bayern Münih’ten ayrılıp Real Madrid’e katılmak istiyor. İspanyol kulübü, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük ilgi gösterdi. Marca’da yazan gazeteci Pablo Polo, Madrid’in şu anda onu kadrosuna katmak için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.
Olağanüstü bir lig sezonunun ardından Olise, Fransa milli takımında Kylian Mbappé ile birlikte mükemmel bir Dünya Kupası performansı sergiledi. Ancak Fransa, yarı finalde İspanya’ya 2-0 yenildi ve şimdi üçüncülük maçında İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın kaybedeniyle karşılaşacak.
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Mourinho’nun oyuncu izleme görevi ve Bayern’in direnişi
Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, durumu yakından takip etti; hatta 23 Mayıs’taki DFB-Pokal finaline katılarak Olise’yi canlı olarak izledi. Stuttgart yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth’un davetiyle Mourinho, Berlin’de Bayern Münih ile Stuttgart arasında oynanan maçı VIP locasından izledi.
Ancak Bayern Münih onursal başkanı Uli Hoeness, kanat oyuncusunun geleceği konusunda kararlı tavrını sürdürdü. Sky Sport Germany’ye konuşan Hoeness, “Mourinho, Olise’yi beş gözle takip edebilir ama onu alamayacak” dedi. Bu sert kamuoyu açıklamalarına rağmen, Bayern Münih kulüp içinde oyuncunun ayrılığına hazırlık yapıyor.
Alman devlerinin talep ettiği rekor transfer ücreti
Olise’yi Almanya’dan transfer etmek için devasa bir mali paket gerekecek. Haberlere göre Bayern, bu yaz bir transferi değerlendirmeye almayı düşünmek için bile en az 200 milyon avro talep edecek.
Mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar süren forvet, kariyerinde yeni bir seviyeye ulaşmak için Real Madrid'in en iyi platformu sunduğuna kesin olarak inanıyor. Büyük bir teklif için hazırlık yapan Bayern Münih yönetimi, şimdiden birkaç potansiyel yedek oyuncuyla temasa geçti. Bu adaylar arasında, Paris Saint-Germain'in forveti Bradley Barcola, Alman kulübünün hücum seçeneklerini güvence altına almak istemesi nedeniyle transfer departmanı tarafından büyük beğeni topluyor.
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Kanat oyuncusunun bundan sonraki adımı ne olacak?
Olise’nin geleceğine ilişkin hayati önem taşıyan görüşmelerin, Dünya Kupası’nın sona ermesinin hemen ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Real Madrid, bu konudaki yoğun ilgisini resmi bir teklifle somutlaştırmak zorunda kalacak; Bayern Münih ise müzakereye girip girmeyeceğine ya da astronomik fiyat talebinde ısrarcı olup olmayacağına karar vermesi gerekecek.
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