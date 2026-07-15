Michael Olise, Real Madrid’e gitmek istiyor! Bayern Münih’in yıldızı, Fransa milli takım arkadaşı Kylian Mbappé ile bir araya gelmek için büyük bir transferi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazır

Foot Mercato’ya göre Olise, mevcut transfer dönemi içinde Bayern Münih’ten ayrılıp Real Madrid’e katılmak istiyor. İspanyol kulübü, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük ilgi gösterdi. Marca’da yazan gazeteci Pablo Polo, Madrid’in şu anda onu kadrosuna katmak için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Olağanüstü bir lig sezonunun ardından Olise, Fransa milli takımında Kylian Mbappé ile birlikte mükemmel bir Dünya Kupası performansı sergiledi. Ancak Fransa, yarı finalde İspanya’ya 2-0 yenildi ve şimdi üçüncülük maçında İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın kaybedeniyle karşılaşacak.



