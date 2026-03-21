Goal.com
Canlı
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
Nino Duit

Çeviri:

Michael Olise parladı, iki Münihli oyuncu ise büyük hayal kırıklığı yaşadı: FC Bayern Münih, Union Berlin maçının puanları ve bireysel değerlendirmeleri

FC Bayern, Union Berlin'i 4-0 mağlup ederek Bundesliga'da liderlik farkını en azından şimdilik 12 puana çıkardı. FCB oyuncularının bireysel performans değerlendirmeleri.

Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle teknik direktör Vincent Kompany'nin elinde sadece kısıtlı bir kadro vardı. Yedek kulübesi çoğunlukla genç oyunculardan oluşuyordu; bunların arasında ilk kez kadroda yer alan Erblin Osmani (16) ve Guido Della Rovere (18) de vardı. Ancak Kompany, ilk on bir için hala yeterli sayıda yıldız oyuncuya sahipti. 

Michael Olise (43.) ve Serge Gnabry (45.+1), devre arasına kısa bir süre kala attıkları gollerle Münih ekibini öne geçirdi. İkinci yarıda Harry Kane (49.) ve yine Gnabry (67.) skoru artırdı.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Jonas Urbig

    Uluslararası maçlar bittikten sonra kaleye geri dönecek olan as kaleci Manuel Neuer'in yerine, şimdilik son kez forma giydi. Union maçında Urbig uzun süre hiçbir iş yapmadı, ancak 77. dakikada Woo-Yeong Jeong'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Josip Stanisic

    Maça yine sağ bek olarak başladı, ancak ilk yarıda zaman zaman Laimer ile yer değiştirdi. Stanisic her iki pozisyonda da rakip kaleye tehlike yarattı. 29. dakikada sol kanattan Karl'a büyük bir gol fırsatı hazırladı. 42. dakikada sağ kanattan Goretzka'yı pozisyona soktu. 2-0'ın oluşmasında da rol oynadı. Upamecano'nun oyundan çıkmasının ardından Stanisic nihayet stoper pozisyonuna geçti ve pozisyon değişikliği serüveni sona erdi. Not: 2.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Dayot Upamecano

    Upamecano, 3. dakikada taktiksel bir faul nedeniyle sarı kart gördü. Bu durumuna rağmen, 61. dakikada tedbir amaçlı oyundan alınana kadar enerjik bir şekilde savunma yaptı. Not: 3.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Min-Jae Kim

    Oyun kurulumunda birkaç iyi pasla göze çarptı, savunmada istikrarlıydı. Not: 3.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP

    FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Konrad Laimer

    Genel olarak Stanisic'ten biraz daha göze çarpmayan bir performans sergiledi, ancak yine de iyi hareketler yaptı. Kane'in 3-0'lık golünü Laimer hazırladı. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Joshua Kimmich

    Orta sahada oldukça etkiliydi. Kimmich, forvetlere birkaç iyi pas attı ve orta sahadan yaptığı ortayla Gnabry'nin 2-0'lık golünü hazırladı. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Leon Goretzka

    Aleksandar Pavlovic kalça ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı, bu yüzden Goretzka yine ilk 11'de sahaya çıktı. Goretzka, 22. dakikada yaptığı sert müdahaleyle Union'a tehlikeli bir serbest vuruş kazandırdı. Ardından birkaç iyi hücum hamlesi yaptı: 42. dakikada Goretzka, Stanisic'in ortasını kale yanından kaçırdı, kısa süre sonra ise güçlü bir havadan pasla Olise'nin golünü hazırladı. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Michael Olise

    Maçın başından itibaren Münih'in en aktif kanat oyuncusuydu. Olise, birkaç kez ince teknik becerilerini sergiledi ve dinamik ataklarıyla rakip savunmada tedirginlik yarattı. 39. dakikada şutu biraz isabetsizdi, ancak dört dakika sonra muhteşem bir bireysel hareketin ardından Münih'i öne geçiren golü attı. Gnabry'nin 4-0'lık golünün öncesinde yaptığı dans eder gibi pirouette de aynı derecede muhteşemdi. 78. dakikada ise sadece direk, onun ikinci golünü engelledi. Not: 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Yorum: Lennart Karl

    Bu kez hücumdaki takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı ve üstüne üstlük gol fırsatlarını kaçıran isim oldu. 29. dakikada Karl, umut vaat eden bir pozisyondan çektiği şutla direğe çarptı. 57. dakikada ise kaleye yaklaşık beş metre mesafeden topa doğru vuruş yapamadı. Kısa süre sonra oyundan alındı. Not: 4.

    FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Serge Gnabry

    Son iki maçta arka arkaya yedek kulübesinde oturan Gnabry, bu kez yeniden ilk 11'de yer aldı ve bu pozisyonda kalmayı hak etti. İlk yarıda skoru 2-0'a, ikinci yarıda ise 4-0'a taşıyan golü attı. Genel olarak çok hareketliydi. Not: 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Harry Kane

    3-0'ı kaydetti, ancak Karl gibi o da iki büyük fırsatı oldukça acınası bir şekilde kaçırdı. 40. dakikada Kane, Union kalecisi Frederik Rönnow'u çalımladı, ancak yakın mesafeden şutunu kale yanından dışarı attı. 89. dakikada ise Rönnow'un karşısında boş pozisyonda topu sol direğin yanından dışarı attı. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Notlar: Yedek oyuncular

    Raphael Guerreiro: 61. dakikada Karl'ın yerine oyuna girdi ve sonrasında göze çarpmadı. Not: 3,5.

    Tom Bischof: Sarı kart cezasını çeken Upamecano'nun yerine girdi ve sol bek pozisyonunda oynadı. Not: 3,5.

    Hiroki Ito: 71. dakikada Kim'in yerine oyuna girdi. Not yok.

    Maycon Cardozo: Maçın bitimine kısa bir süre kala Gnabry'nin yerine oyuna girdi. Puan yok.

    Erblin Osmani: Goretzka'nın yerine oyuna girdi ve 16 yaşında FC Bayern formasıyla resmi maçta ilk kez sahaya çıktı. Not yok.

Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB