Michael Olise'nin bir görüşme talep ettiği söyleniyor: FC Bayern'de "büyük şüpheler" mi var?

İspanyol spor gazetesi AS’nin haberine göre, kanat oyuncusu Dünya Kupası’nın bitiminden sonra Bayern ile görüşmek istiyor; kulübün kendi gelişimini nasıl değerlendirdiğini ve gelecekte kendisiyle ilgili ne gibi planları olduğunu öğrenmek için.

Bu durum Bayern'in işine yarayacaktır; ne de olsa Münih ekibinin, Olise'yi günümüzün ve geleceğin süperstarı olarak gördüğü için 2029'a kadar süren sözleşmesini uzatmak istediği biliniyor. Olise ve menajerlerinin şu ana kadar Münih ekibinin somut görüşme tekliflerine yanıt vermemiş olmasının, Säbener Straße'de şüpheye yol açtığı söyleniyor.