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Michael OliseGetty Images
Filippo Cataldo

Çeviri:

Michael Olise'nin bir görüşme talep ettiği söyleniyor: FC Bayern'de "büyük şüpheler" mi var?

Transfers
M. Olise
Bayern Münih

Michael Olise, Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla parıldarken, Säbener Straße’de görünüşe göre bir şeyler olacağa benziyor. Haberlere göre, FC Bayern München’in hücum yıldızı, kulüp yönetimine yakın zamanda bir görüşme talep etmiş.

İspanyol spor gazetesi AS’nin haberine göre, kanat oyuncusu Dünya Kupası’nın bitiminden sonra Bayern ile görüşmek istiyor; kulübün kendi gelişimini nasıl değerlendirdiğini ve gelecekte kendisiyle ilgili ne gibi planları olduğunu öğrenmek için.

Bu durum Bayern'in işine yarayacaktır; ne de olsa Münih ekibinin, Olise'yi günümüzün ve geleceğin süperstarı olarak gördüğü için 2029'a kadar süren sözleşmesini uzatmak istediği biliniyor. Olise ve menajerlerinin şu ana kadar Münih ekibinin somut görüşme tekliflerine yanıt vermemiş olmasının, Säbener Straße'de şüpheye yol açtığı söyleniyor.

  • Münihli yetkililerin açısından bir başka olumsuz nokta da şudur: Makaledeki açıklamalara inanacak olursak, Michael Olise artık neredeyse tüm Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin onu takip ettiğini çok iyi biliyor ve turnuva sonrasında çevresiyle birlikte durumunu ayrıntılı bir şekilde analiz etmeyi planlıyor. Yani: Olise, bu analizin sonunda Münih kulübüne transfer talebini iletmeye karar verebilir.

    Bayern, Dünya Kupası’nda kulüpteki üstün performansını kesintisiz bir şekilde sürdüren Fransız oyuncunun bu yaz satılmasının söz konusu olmadığını son zamanlarda defalarca açıkladı. Yönetim Kurulu Üyesi Karl-Heinz Rummenigge, son olarak “Olise gibi bir oyuncu için bizi tereddüt ettirecek bir fiyat etiketi yok” demişti.



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  • Bayern’in yöneticileri, bu yaz Olise konusunda “her şeyin olabileceğinin” farkına vardılar mı?

    Bunun yerine, Olise’nin sözleşmesinin uzatılması söz konusu – mevcut yıllık yaklaşık 12 milyon avrodan, tüm olası ve (neredeyse) imkânsız primler dahil olmak üzere 25 milyon avroya kadar çıkacak büyük bir maaş artışı da buna dahil.

    Ancak AS’ye göre, Münihli yöneticiler artık bunun gerçekleşeceğine pek inanamıyor. Buna göre, FC Bayern yetkilileri artık Olise’nin sözleşmesinin uzatılması konusunda “büyük şüpheler” besliyor. Aksine, bu yaz Olise ile ilgili “her şeyin olabileceğinin” farkına varmışlar.