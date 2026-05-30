Michael Olise'nin aleyhine yüksek sesli kahkahalar: Marcus Thuram ve Kylian Mbappé, FC Bayern'in yıldızını alay konusu yapıyor

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile lig şampiyonluğu ve DFB Kupası'nı kazanarak çifte kupaya ulaşan Olise, şu anda Clairefontaine'deki milli antrenman merkezinde Equipe Tricolore ile 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Ballon d'Or adayı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada önemli bir rol üstlenecek. Fransa, en büyük favoriler arasında yer alıyor ve 1998 ve 2018'den sonra üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor.

Özellikle Olise, Mbappe ve PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele'den oluşan Fransız hücum hattı etkileyici bir görüntü sergiliyor. Buna ek olarak Thuram, Desire Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG) veya Rayan Cherki (Manchester City) gibi her rakibe korku salabilecek diğer üst düzey hücum oyuncuları da kadroda yer alıyor.

Kuzey Amerika'ya gitmeden önce Fransızlar, ülkelerinde iki hazırlık maçı daha oynayacaklar; 4 Haziran'da Nantes'ta Almanya'nın grup rakibi Fildişi Sahili ile, dört gün sonra ise Lille'de Kuzey İrlanda ile karşılaşacaklar. Olise ve arkadaşları için Dünya Kupası, 16 Haziran'da Senegal ile oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Süperstar Erling Haaland'ın da yer aldığı Norveç ve Afrika ekibi ile Fransa, muhtemelen en zorlu grup aşamasına denk geldi. 22 Haziran'da teknik direktör Didier Deschamps'ın takımının ikinci grup rakibi olacak Irak, açık ara en zayıf rakip olarak görülüyor. Grup aşamasının son maçı ise 26 Haziran'da Norveç ile oynanacak.