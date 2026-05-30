FC Bayern Münih'in hücum yıldızı, milli takım arkadaşları Marcus Thuram (Inter Milano) ve Kylian Mbappé'nin (Real Madrid) şakalarına katlanmak zorunda kalıyor.
Michael Olise'nin aleyhine yüksek sesli kahkahalar: Marcus Thuram ve Kylian Mbappé, FC Bayern'in yıldızını alay konusu yapıyor
"Thuram, Olise'yi taklit ediyor. Sonunda Michael'ın tepkisini bekleyin," başlıklı video, Les Bleus'un Instagram hesabında paylaşıldı. Bir antrenman seansından önce, Olise Mbappé'nin yanında sahanın biraz uzağında otururken, Real Madrid'in yıldızı, Bayern Münih'li oyuncuya birkaç metre ötede Thuram'ın sergilediği gösteriye dikkat çekiyor.
Eski Gladbach oyuncusu, yüzüne havluya benzeyen bir nesne, muhtemelen bir soğutma torbası sarmış. Bu, maç öncesinde FCB'de sık sık yüzünü tamamen kapatan bir şapka takan Olise'ye yapılan ilk gönderme. Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan yarı final ilk maçı öncesinde ise boynuna bir tür atkı takmış ve ağzını kapatmıştı, böylece Olise'nin neredeyse sadece gözleri görünüyordu.
"Bu kim?" diye bağıran Thuram, Mbappe'ye seslenir ve antrenman sahasındaki çimin durumunu çok kısaca inceler. Birkaç saniye sonra forvet geri döner ve yüksek sesle gülmeye başlar. Mbappe de gülmekten kendini alamaz.
Thuram ve Mbappé gülmekten yerlere yatıyor, Olise ise sadece yorgun bir gülümsemeyle yetiniyor
Arka plan: Olise, Bayern'de maçlardan önce yaptığı son derece hızlı saha incelemeleriyle daha önce de birkaç kez dikkat çekmişti. Rahat tavırlarına uygun olarak, sahayı – genellikle şapkasını yüzüne kadar çekmiş halde – sadece çok kısa bir süre test edip tekrar oradan ayrılıyordu.
FCB yıldızının Thuram ve Mbappe'nin şakalarına verdiği tepki de tipik Olise tarzındaydı. 24 yaşındaki oyuncu, iki arkadaşının bu hareketine sadece yorgun bir gülümseme ve başını sallayarak karşılık verdi.
Olise, Mbappé ve arkadaşları Fransa'yı üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyabilecek mi?
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile lig şampiyonluğu ve DFB Kupası'nı kazanarak çifte kupaya ulaşan Olise, şu anda Clairefontaine'deki milli antrenman merkezinde Equipe Tricolore ile 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Ballon d'Or adayı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada önemli bir rol üstlenecek. Fransa, en büyük favoriler arasında yer alıyor ve 1998 ve 2018'den sonra üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor.
Özellikle Olise, Mbappe ve PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele'den oluşan Fransız hücum hattı etkileyici bir görüntü sergiliyor. Buna ek olarak Thuram, Desire Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG) veya Rayan Cherki (Manchester City) gibi her rakibe korku salabilecek diğer üst düzey hücum oyuncuları da kadroda yer alıyor.
Kuzey Amerika'ya gitmeden önce Fransızlar, ülkelerinde iki hazırlık maçı daha oynayacaklar; 4 Haziran'da Nantes'ta Almanya'nın grup rakibi Fildişi Sahili ile, dört gün sonra ise Lille'de Kuzey İrlanda ile karşılaşacaklar. Olise ve arkadaşları için Dünya Kupası, 16 Haziran'da Senegal ile oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Süperstar Erling Haaland'ın da yer aldığı Norveç ve Afrika ekibi ile Fransa, muhtemelen en zorlu grup aşamasına denk geldi. 22 Haziran'da teknik direktör Didier Deschamps'ın takımının ikinci grup rakibi olacak Irak, açık ara en zayıf rakip olarak görülüyor. Grup aşamasının son maçı ise 26 Haziran'da Norveç ile oynanacak.
Michael Olise: Fransa milli takımındaki kariyeri
Milli takımdaki ilk maçı
6 Eylül 2024, İtalya'ya karşı 1-3 (Nations League)
Milli maçlar
15
Milli maç golü
4
İlk uluslararası maç golü
23 Mart 2025 (Nations League, Hırvatistan maçı, 7-4 (penaltılar)