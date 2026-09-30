AFP
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Michael Olise'nin aklı mı çelindi?! Fransa yıldızı, Real Madrid'in ilgisi sürerken Bayern Münih'le yeni sözleşme imzalamak için dudak uçuklatan bir şart öne sürdü
Masadaki akıl almaz talepler
Bayern, 24 yaşındaki oyuncuyu yeni şartlarla kadroda tutmak istiyor ve sözleşmesini 2029'dan 2032'ye uzatmayı umuyor. Bavyera devi, yıllık 12 milyon sterlinlik maaşını Harry Kane ve Jamal Musiala ile aynı seviyede olan 21 milyon sterlin bandına çıkaracak dev bir zam teklif etti.
Ancak bu cazip teklife rağmen Fransız forvetin cephesi ağırdan alıyor. Bild'e göre Olise, yeni anlaşmada yaklaşık 170 milyon sterlin değerinde bir çıkış maddesi yer alması halinde imza atacak. Böylece geleceği konusunda tüm kozları elinde tutacak.
- AFP
Rummenigge, sözleşme uzatma planlarını doğruladı
Olise'yi uzun vadeli olarak kulüpte tutma konusundaki aciliyet, sezona yaptığı sansasyonel başlangıcın ardından geldi; oyuncu yalnızca yedi maçta 12 doğrudan gol katkısına ulaştı. Onun göz kamaştıran formu, Bayern denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin duruma kamuoyu önünde değinmesine yol açtı. Tecrübeli yönetici, kanat oyuncusunu ödüllendirmenin Alman devinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu kabul etti.
"Olise'nin sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor," diyen Rummenigge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir noktada kulübün onunla oturup uygun bir teklif sunması gerekecek. Kendi pozisyonunda olağanüstü."
Real Madrid'in süren ilgisi
Olise'nin ayrılık mekanizmasında ısrar etmesi, Real Madrid'e olası bir transferle ilgili yoğun spekülasyonlardan kaynaklanıyor. L'Equipe'in haberine göre hücum oyuncusu, 2026 Dünya Kupası sırasında vatandaşları Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni ile İspanya'nın başkentine gitmeyi görüştü.
Mevcut sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi bulunmadığı için Bayern, yaz aylarındaki olası ayrılığı tamamen engelleyebildi. Hem Real Madrid hem de Bayern sportif direktörü Max Eberl transfer söylentilerini yalanladı, ancak oyuncu, Real Madrid'in resmi bir girişimde bulunması halinde açıkça bir güvence maddesinin devrede olmasını istiyor.
Kanat oyuncusu bu görüşmelerde en güçlü konumda olan taraf. Crystal Palace'tan 2024'te 45 milyon sterlin karşılığında geldikten sonra Bayern'e yurt içindeki hakimiyetini getirdi ve Pele'nin uzun süredir kırılamayan asist rekorunu kırmasıyla öne çıkan tarihi bir Dünya Kupası performansı sergiledi.
- Getty Images Sport
Uluslar Ligi yükümlülükleri
Sözleşme görüşmeleri perde arkasında sürerken, Olise uluslararası görevine odaklanmayı sürdürüyor. Belçika karşısında attığı galibiyet golünün ardından Fransa, Uluslar Ligi macerasına İtalya ile oynayacağı yüksek profilli karşılaşmayla devam edecek ve ardından Belçika ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Kanat oyuncusu ancak bu maçların tamamlanmasının ardından Bayern Münih'e dönecek. Bavyera devi şu anda Bundesliga'da Borussia Dortmund'un iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor ve müzakere masasında bir ilerleme ararken yeniden zirveye çıkabilmek için yıldız hücumcusuna büyük ölçüde güvenecek.
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