Bayern, 24 yaşındaki oyuncuyu yeni şartlarla kadroda tutmak istiyor ve sözleşmesini 2029'dan 2032'ye uzatmayı umuyor. Bavyera devi, yıllık 12 milyon sterlinlik maaşını Harry Kane ve Jamal Musiala ile aynı seviyede olan 21 milyon sterlin bandına çıkaracak dev bir zam teklif etti.

Ancak bu cazip teklife rağmen Fransız forvetin cephesi ağırdan alıyor. Bild'e göre Olise, yeni anlaşmada yaklaşık 170 milyon sterlin değerinde bir çıkış maddesi yer alması halinde imza atacak. Böylece geleceği konusunda tüm kozları elinde tutacak.



