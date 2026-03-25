Sport Bild'in haberine göre, Real Madrid şu anda bu Fransız oyuncuyu kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor. Ancak Liverpool FC ve Manchester City'nin de Olise'ye ilgi gösterdiği söyleniyor.
Çeviri:
Michael Olise için 200 milyon euro mu? FC Bayern yöneticileri, Real Madrid ve Liverpool'un dev teklifleri karşısında kesin karar verdi
Buna göre Real, bu olağanüstü yetenekli oyuncu için 165 milyon euro gibi muazzam bir meblağı masaya koymaya hazır; bu, şimdiden çalkantılı geçen sezonun ardından Başkan Florentino Perez'in bir nevi uzlaşma hediyesi niteliğinde. Ancak bu kadarla kalmıyor. Kırmızılar, Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için 200 milyon euroya kadar çıkmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Mısırlı oyuncu, Salı günü Liverpool'dan ayrıldığını açıklamıştı.
Olise, bu tür meblağlarla Bundesliga'daki tüm rekorları kırıp, hatta Neymar'ın rekor transferine (2017'de FC Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon avro) rakip olsa da, Alman şampiyonunun yetkilileri sakinliğini koruyor gibi görünüyor.
- AFP
Olise büyük ilgi görüyor: Eberl ve Dreesen "sakin" kalıyor
Spor Direktörü Max Eberl'in Sport Bild'e vurguladığı gibi, yaz aylarında Olise'nin ayrılması söz konusu bile değil: "Bu konuyu hiç düşünmüyoruz." Sonuçta 24 yaşındaki oyuncunun Münih'te "en iyi oyuncuların isteyebileceği tüm imkanlar" mevcut.
Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen de Olise'nin satılık olmadığını açıkladı. "Hangi kulüp ona göz kırparsa kırpsın: FC Bayern'de oynayanlar, FC Bayern'de neye sahip olduklarını bilirler," dedi. Bu arada Eberl, 2029'a kadar süren ve çıkış maddesi içermeyen sözleşmeye bir kez daha atıfta bulunarak, "Rahatız," dedi.
Olise, Münih'te kendini çok rahat hissediyor
İlginç bir ayrıntı: Markus Krösche, kısa bir süre önce ZDF'nin "Aktuelles Sportstudio" programında, DFB Onursal Başkanı Uli Hoeneß'in alaycı sözlerine yanıt verirken, Real Madrid'in Olise'yi transfer etmek istediği yönündeki söylentilere değindi. "Michael Olise Real Madrid'e gitmek isterse, bunun için fırsatlar olacaktır" dedi.
Ancak duyumlara göre Olise, Münih'te kendini çok iyi hissediyor, Bavyera'nın başkentindeki hayatın tadını çıkarıyor ve takım içinde de çok seviliyor. Spor açısından da her şey yolunda. Sezonun bitmesine birkaç ay kala Bayern, nihayet üç kulvarda da mücadeleye devam ediyor. Şampiyonluk kupası elin altında, DFB Kupası'nda FCB yarı finalde ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 7 ve 15 Nisan'da Real Madrid ile merakla beklenen düello yaşanacak.
Michael Olise: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 39 Gol 16 Asist 27