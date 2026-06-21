AFP
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Michael Olise en iyi pozisyonunu açıkladı – ve bu pozisyon, şu anda Bayern Münih ve Fransa’nın asist kralı tarafından doldurulan pozisyon değil
Şaşırtıcı bir konum tercihi
Olise, hem kulübünde hem de milli takımda sağ kanatta sergilediği performanslarla taraftarları büyülemiş olsa da, yaratıcı forvet, asıl kalbinin daha merkezi bir pozisyonda olduğunu itiraf ediyor. Bayern Münih, Temmuz 2024’te Crystal Palace’tan 53 milyon avroya transfer edildiğinden bu yana, onun muazzam katkısına büyük ölçüde güveniyor.
Alman devi için 107 maça çıkan oyuncu, 42 gol attı ve 54 asist yaptı. Ancak 24 yaşındaki yıldız, Fransız L'Équipe gazetesine verdiği röportajda, orta sahadan oyunu yönlendirmeyi tercih ettiğini itiraf etti.
İdeal rolünü değerlendiren Olise şöyle konuştu: "Nerede kendimi en rahat hissediyorum? Bence 10 numara pozisyonunda. Daha özgür bir rol. Ben 10 numara olarak oynayarak büyüdüm. Bu yüzden benim için daha doğal geliyor. Şu anda öyle olmayabilir, çünkü bugün kanatta oynuyorum, ama bence benim için en doğal olan bu."
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Sokak futbolunun kökenleri
Avrupa’nın en öngörülemez forvetlerinden biri haline gelmesi, yalnızca yapılandırılmış akademi antrenmanları sayesinde gerçekleşmedi. Bunun yerine Olise, kendine özgü yeteneğini, organize olmayan maçlar oynayarak geçirdiği formasyon yıllarına bağlıyor.
L'Équipe'ye şunları ekledi: "Bunun sokak futbolundan geldiğini söyleyebilirim. Kardeşimle dışarıda oynardık, topu duvara vurur, 1'e 1 maçlar yapar ve benzeri şeyler yapardık. Evet, bence oradan geliyor. Bu farklı bir futbol türü, ama kesinlikle öğrenmenin bir yolu." Bu yetiştirilme tarzı, milli takımında 18 maçta şimdiden yedi gol atmasını sağlayan profesyonel kariyerine mükemmel bir şekilde yansımıştır.
Saha içindeki özgürlük
Bu sınırsız oyun anlayışı, forvetin bugün spora bakış açısının temel bir parçası olmaya devam ediyor. En üst seviyede bile, ister Bundesliga’da parlasın ister Dünya Kupası’nda başrol oynasın, Olise bu gençlik coşkusunu korumaya çalışıyor. Yaz turnuvasının ilk maç gününde Fransa’nın Senegal’e karşı 3-1 kazandığı maçta iki golün hazırlayıcısı olarak bu özgürlüğünü sergiledi. Katı taktiksel gerekliliklerin sınırlamalarına kapılmaktan kaçınan oyuncu, serbestçe hareket edebileceği orta sahada oynamak istediğini açıklıyor.
Erken dönem deneyimlerini detaylandırarak şunları ekledi: “O koşullarda futbol, tam anlamıyla özgürlüktür. Bu, katı bir anlamda öğrenme süreci de değildi. Ben sadece futbol oynamaktan zevk alıyordum. Futbolu seviyordum, bu kadar basit. Sanırım herkes gençken futbolu sever.”
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Şimdi ne olacak?
Kişisel tercihine rağmen, Olise’nin öngörülebilir gelecekte kanatta oynamaya devam etmesi bekleniyor. Golcü forvet, şu anda tamamen milli takım görevine odaklanmış durumda ve ilk maçındaki performansını daha da geliştirmeyi hedefliyor. Fransa, Dünya Kupası grubunda birinciliği garantilemek amacıyla önce Irak, ardından Norveç ile karşılaşmaya hazırlanırken, Olise bu maçlarda kilit bir rol oynayacak.