Michael Olise en iyi pozisyonunu açıkladı – ve bu pozisyon, şu anda Bayern Münih ve Fransa’nın asist kralı tarafından doldurulan pozisyon değil

Olise, hem kulübünde hem de milli takımda sağ kanatta sergilediği performanslarla taraftarları büyülemiş olsa da, yaratıcı forvet, asıl kalbinin daha merkezi bir pozisyonda olduğunu itiraf ediyor. Bayern Münih, Temmuz 2024’te Crystal Palace’tan 53 milyon avroya transfer edildiğinden bu yana, onun muazzam katkısına büyük ölçüde güveniyor.

Alman devi için 107 maça çıkan oyuncu, 42 gol attı ve 54 asist yaptı. Ancak 24 yaşındaki yıldız, Fransız L'Équipe gazetesine verdiği röportajda, orta sahadan oyunu yönlendirmeyi tercih ettiğini itiraf etti.

İdeal rolünü değerlendiren Olise şöyle konuştu: "Nerede kendimi en rahat hissediyorum? Bence 10 numara pozisyonunda. Daha özgür bir rol. Ben 10 numara olarak oynayarak büyüdüm. Bu yüzden benim için daha doğal geliyor. Şu anda öyle olmayabilir, çünkü bugün kanatta oynuyorum, ama bence benim için en doğal olan bu."