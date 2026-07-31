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Michael Olise, Dünya Kupası rekoru kırmaktan "gurur duyuyor" ama Fransa kahramanı, İspanya ve İngiltere karşısındaki "büyük hayal kırıklığı" sonrası duygusal anlar yaşadı
- AFP
Olise turnuva rekoru kırdı
Fransa, 2026 Dünya Kupası'na turnuvanın favorilerinden biri olarak girdi, ancak Fransa 결국 dördüncülükle yetinmek zorunda kaldı; bunun nedeni İspanya ve İngiltere karşısında alınan kritik yenilgilerdi. Bayern Münih'in kanat oyuncusu Olise, yaptığı yedi asistle dünya sahnesinde parladı ve bu sayı, tek bir Dünya Kupası organizasyonunda ulaşılan en yüksek asist sayısı olarak kayıtlara geçti. Ancak bu tarihi bireysel kilometre taşı, kupayı eve götürememenin yarattığı hayal kırıklığını hafifletmeye pek yetmedi.
Fransız yıldız, büyük hayal kırıklığını itiraf etti
24 yaşındaki oyuncu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası hayalinin son anlarda suya düşmesinin ardından karmaşık duygularını dile getirdi: "Kupayı eve götürememek büyük bir hayal kırıklığı. Turnuvanın başında bu Dünya Kupası'nın sonunu böyle hayal etmemiştik.
"Dünya Kupası'nda Fransa milli takım formasını giymek benim için her zaman gerçekleşen bir rüya oldu ve her zaman da öyle olacak. Kupayı kazanamamış olsak da, Dünya Kupası tarihinde en fazla asist yapan oyuncu rekorunu kırmış olmaktan gurur duyuyorum.
"Her şeyden önce, takım arkadaşlarımla, ekiple, teknik ekiple ve Fransa milli takımının tüm taraftarlarıyla birlikte Dünya Kupası'nı kazandığımızı söylemek için burada olmayı çok daha fazla isterdim."
- AFP
Olise, görevinden ayrılan Deschamps'a teşekkür etti
Olise, yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirmenin yanı sıra, uluslararası arenada kendisine güvendiği için eski milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'a içten bir saygı duruşunda bulundu ve Les Bleus'ya gelecekte zaferler kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi: "Beni ilk kez kadroya dahil ettiği ve en zor anlarda bile bana inandığı için milli takım teknik direktörüne de teşekkür etmek istiyorum. Size her zaman minnettar kalacağım ve bundan sonra hangi yolu seçerseniz seçin, size en iyisini diliyorum.
"Bu, bizi motive etmeyi sürdürecek hedef olmaya devam ediyor ve umuyoruz ki gelecekte sizinle paylaşabileceğiniz daha nice sevinç anı ve unutulmaz hatıralar yaşatabiliriz."
Bayern, oyun kurucusunun dönüşünü bekliyor
Olise artık Dünya Kupası serüvenini geride bıraktı ve Bayern'e dönmeden önce uzun bir yaz tatiline odaklandı. Hücum orta sahasının önümüzdeki haftalarda sezon öncesi hazırlıklara başlamak için kulübüne yeniden katılması planlanıyor. Teknik direktör Vincent Kompany'nin, yeni sezona hazırlanırken Fransız oyuncuya Bayern hücumunun temel taşlarından biri olarak güveneceği kesin.
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