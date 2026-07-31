24 yaşındaki oyuncu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası hayalinin son anlarda suya düşmesinin ardından karmaşık duygularını dile getirdi: "Kupayı eve götürememek büyük bir hayal kırıklığı. Turnuvanın başında bu Dünya Kupası'nın sonunu böyle hayal etmemiştik.

"Dünya Kupası'nda Fransa milli takım formasını giymek benim için her zaman gerçekleşen bir rüya oldu ve her zaman da öyle olacak. Kupayı kazanamamış olsak da, Dünya Kupası tarihinde en fazla asist yapan oyuncu rekorunu kırmış olmaktan gurur duyuyorum.

"Her şeyden önce, takım arkadaşlarımla, ekiple, teknik ekiple ve Fransa milli takımının tüm taraftarlarıyla birlikte Dünya Kupası'nı kazandığımızı söylemek için burada olmayı çok daha fazla isterdim."



