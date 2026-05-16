Michael Olise, Bundesliga'nın Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi; Bayern Münih yıldızı, Almanya'nın en üst liginin "yüzü" olarak gösteriliyor

Olise, Allianz Arena’da geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından 2025-26 Bundesliga Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. DFL CEO’ları Marc Lenz ve Steffen Merkel, Cumartesi günü şampiyon takıma Bundesliga Meisterschale’yi takdim etmeden kısa bir süre önce, 24 yaşındaki Fransız milli oyuncuya bu prestijli ödülü takdim etti.

Kanat oyuncusu, Bavyera'ya transfer olduktan sonra yıldızı parladı ve takım arkadaşı Harry Kane, Florian Wirtz ve Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham gibi önceki kazananların izinden gitti. Bu ödül, Olise'nin Alman futbolunun elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.