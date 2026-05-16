Michael Olise, Bundesliga'nın Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi; Bayern Münih yıldızı, Almanya'nın en üst liginin "yüzü" olarak gösteriliyor
Fransız milli takım oyuncusu için kişisel başarı
Olise, Allianz Arena’da geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından 2025-26 Bundesliga Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. DFL CEO’ları Marc Lenz ve Steffen Merkel, Cumartesi günü şampiyon takıma Bundesliga Meisterschale’yi takdim etmeden kısa bir süre önce, 24 yaşındaki Fransız milli oyuncuya bu prestijli ödülü takdim etti.
Kanat oyuncusu, Bavyera'ya transfer olduktan sonra yıldızı parladı ve takım arkadaşı Harry Kane, Florian Wirtz ve Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham gibi önceki kazananların izinden gitti. Bu ödül, Olise'nin Alman futbolunun elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Lig yetkilileri 'olağanüstü' yeteneği övüyor
Alman futbol camiası, tanıtım töreninde eski Crystal Palace oyuncusuna övgüler yağdırdı. Lenz ve Merkel ortak bir açıklamada, "Michael Olise, fark yaratabilen muhteşem bir oyuncu; 2025-26 Bundesliga sezonunda dinamizmi, inceliği, istikrarı ve golleriyle iz bırakmıştır" dedi.
İkili, ligin küresel markası için Olise'nin önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Son iki yılda ulusal ve uluslararası düzeyde ligin simgesi haline geldi ve hem futbol hem de atletizmde mükemmelliği temsil ediyor. Michael'ı zaferi ve Bayern'de geçirdiği olağanüstü sezon için tebrik ediyoruz."
İstatistiksel açıdan üstün bir kampanya
Olise’in bu sezonki istatistikleri adeta tarihi bir başarıya imza attı. Sezonu Bundesliga’da 15 gol ve 19 asistle tamamlayan oyuncu, 2019-20 sezonundan bu yana tek bir sezonda her iki kategoride de en az 15’er katkı sağlayan ilk futbolcu oldu. Bu performans seviyesi, onun neden rekor şampiyonu takım için vazgeçilmez bir değer haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.
Olise, Almanya'ya geldiğinden beri ilk kez kupa kazanmıyor. Kanat oyuncusu, ilk sezonunda Sezonun Çaylak Oyuncusu seçilmişti ve yaratıcı yeteneğini korurken Bundesliga'nın zorlu koşullarına neredeyse anında uyum sağlayabildiğini kanıtlamıştı.
Kazanan nasıl belirlendi?
Ödülün seçim süreci, en layık adayın seçilmesini sağlamak amacıyla taraftarların, kulüplerin ve uzmanların katılımıyla titizlikle yürütülür. Sezonun En İyi Oyuncusu’nu belirlemek için, öncelikle 40 kişilik bir aday listesinden Sezonun En İyi Takımı seçilir. Bu seçim, Bundesliga platformlarında yapılan taraftar oylaması (ağırlık: yüzde 40), kulüp oylaması (yüzde 30) ve seçilmiş uzmanların oylaması (yüzde 30) ile belirlenir.
Aynı sistem kullanılarak, Sezonun En İyi Oyuncusu da Sezonun Takımı'ndan seçilir. Olise, yıl boyunca rakiplerini geride bırakmış, hem Kasım hem de Ocak aylarında Ayın En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmış ve sonunda takım arkadaşı Kane'i geride bırakarak yılın en büyük ödülünü kazanmıştı.