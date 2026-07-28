Endrick, 2025 Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde sakatlık yaşamasının ardından daha önce kadrodaki yerini kaybetmişti. Genç forvet Garcia ise eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde bu fırsatı iyi değerlendirdi ve turnuva boyunca dört gol atarak hücumda önemli bir alternatif olarak kendini kabul ettirdi.

Kupasız geçen bir sezonun ardından Real Madrid önemli yapısal değişikliklerden geçti, Alonso'nun yerine Mourinho'yu getirdi ve Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ile Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı. Mevcut hücum hattında Vinicius Junior, Kylian Mbappe, sakat Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick ve García yer alıyor.