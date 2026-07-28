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endrick(C)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Michael Olise bağlantıları sürerken Real Madrid, Endrick’in bir kez daha kiralık gönderilmesi ihtimalini dışlamıyor

Transfers
Real Madrid
Endrick
M. Olise
Bayern Münih
La Liga
Bundesliga

Jose Mourinho hücum hattını sadeleştirmek isterken Real Madrid, Endrick veya Gonzalo Garcia'yı kiralık göndermeyi değerlendiriyor. İspanyol devi, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise için hamle yapmayı düşünüyor, ancak Endrick'in cephesi takımda kalıp forma savaşı vermekte kararlı.

  • Mourinho, sezon öncesinde hücum seçeneklerini değerlendiriyor

    Real Madrid, yaklaşan sezon öncesinde yüksek profilli yeni takviyelere yer açmak için hücum hattında kontenjan açmayı hedefliyor. ESPN'e göre Mourinho, sezon öncesi dönemde Endrick ve Garcia'yı yakından izleyecek ve kiralık olarak ayrılmasına izin verilecek genç hücum oyuncusuna daha sonra karar verecek.

    İspanyol devi, Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla sergilediği etkileyici performansların ardından Bayern Münih kanat oyuncusu Olise'yi hedefe aldı. Mourinho'nun teknik ekibinin günlük antrenmanlar ve hazırlık maçları sırasındaki günlük değerlendirmeleri, yeni sezon kadrosunun şekillenmesinde kritik rol oynayacak.



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  • endrick(C)Getty Images

    Endrick kalıp savaşmaya kararlı

    Endrick'in, Brezilya'nın 5 Temmuz'da Norveç'e elenmesinin ardından çıktığı tatilin ardından 28 Temmuz'da takıma dönmesi planlanıyor. Lyon'daki önceki kiralık dönemini başarılı geçirmesine rağmen, Madrid'in teknik ekibi genç oyuncunun ilk 11'de yerinin garanti olmadığına ve yedek kulübesinden süre almak için mücadele etmesi gerektiğine inanıyor.

    Ancak Brezilyalı oyuncunun temsilcileri, forma süresi sınırlı kalsa bile bir başka kiralık ayrılığı gündeme almayı reddediyor. Fransa'ya geçici transferi Dünya Kupası için maç ritmi kazanmasını sağlamak amacıyla planlanmış olsa da, Endrick cephesi artık tek odağının Santiago Bernabeu'da kalıp yerini kazanmak olduğunu vurguluyor.

  • Sezon öncesi turnuva ve kadro takviyeleri

    Endrick, 2025 Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde sakatlık yaşamasının ardından daha önce kadrodaki yerini kaybetmişti. Genç forvet Garcia ise eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde bu fırsatı iyi değerlendirdi ve turnuva boyunca dört gol atarak hücumda önemli bir alternatif olarak kendini kabul ettirdi.

    Kupasız geçen bir sezonun ardından Real Madrid önemli yapısal değişikliklerden geçti, Alonso'nun yerine Mourinho'yu getirdi ve Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ile Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı. Mevcut hücum hattında Vinicius Junior, Kylian Mbappe, sakat Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick ve García yer alıyor.

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  • mourinhoGetty Images

    Yeni sezon yaklaşırken ayrılıkların yaşanması bekleniyor

    Madrid, transfer piyasasında atacağı ilave adımları netleştirmeden önce oyuncu ayrılıklarına öncelik veriyor. Arjantinli forvet Mastantuono'nun kiralık olarak ayrılması beklenirken, onunla ilgilenen birkaç kulüp de girişimlerde bulundu.

    Bu arada Real Madrid, yer ve kaynak yaratmak için orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı bonservisiyle satmaya açık. Dünya Kupası'nın ardından oyuncular milli görevlerinden kademeli olarak dönerken, Mourinho'nun teknik ekibi kadro yapılanmasıyla ilgili nihai kararlarını verecek.

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