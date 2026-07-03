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Michael Olise 223 milyon avro değerinde mi? Real Madrid’in Bayern Münih’in kanat oyuncusuna gösterdiği ilgiyle ilgili “çılgın rakamlar” konusu, eski Fransa milli forvet tarafından ele alındı
Olise'nin yükselişi: Reading'den Bayern'e ve Dünya Kupası'na
Mevcut durumda, Brezilyalı süperstar Neymar, profesyonel futbol tarihinin bugüne kadar görüldüğü en yüksek bedelli transfer olmaya devam ediyor. Güney Amerikalı oyun kurucu, 2017 yılında Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transfer olmuş ve bu transfer, dünya çapında transfer piyasalarını altüst etmişti.
Florentino Perez’in Santiago Bernabeu’da kadro oluşturma konusunda “Galactico” yaklaşımını sürdürmesiyle bu çıtanın yakında biraz daha yükseltilmesi muhtemel. Real Madrid başkanı, dünyanın en iyi oyuncularını kadrosuna katmak için büyük harcamalardan asla çekinmez.
Olise artık bu yetenek havuzunda yer alıyor; 24 yaşındaki bu değişken oyuncu, nispeten kısa bir sürede büyük bir yol kat etti. 2021 yılında Reading formasıyla Championship’te oynuyordu ve o yaz Premier Lig ekibi Crystal Palace’a transfer oldu.
O zamandan beri İngiltere’nin en üst liginde ortalığı kasıp kavurdu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda boy gösterdi, Bayern’de Harry Kane ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek iki kez Bundesliga şampiyonu oldu ve 2026 Dünya Kupası’nda korku salan Fransa milli takımının bir parçası oldu.
Olise, 2025-26 sezonunda 25 gol ve 28 asistle dikkat çekici istatistikler ortaya koydu; bu performans, Londra doğumlu kanat oyuncusunu İspanya'nın başkentindeki La Liga devlerinin radarına soktu.
Real Madrid’in, halihazırda hemşerisi Kylian Mbappé ve Brezilya milli takım oyuncusu Vinicius Junior’un yer aldığı hücum hattına Olise’yi de katmak istediği ve bu amaçla ona bir teklifte bulunarak tarih yazmaya hazır olduğu iddia ediliyor.
- Getty/GOAL
Real Madrid bir transfer teklifi yaparsa, Olise 223 milyon avro değerinde mi?
Olise böyle bir değeri hak ediyor mu, yoksa modern çağda transfer ücretlerinde mantık kalmadı mı? Bu sorulara yanıt olarak, en iyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com ile işbirliği içinde konuşan eski Fransa milli forveti Saha, GOAL’a şunları söyledi: “Bunlar kesinlikle çılgın rakamlar. Ama bence o, bu tür övgüyü ve tartışmaları hak ediyor, çünkü bu çocuğun bir iki yıl içinde başardıkları inanılmaz.
“Unutmamak gerekir ki, o Crystal Palace’ta oynuyordu ve bence insanlar bu tür bir yeteneği tam olarak anlamamışlardı. Bu aynı zamanda çok güzel bir hikaye, çünkü kayıtsız, umursamaz, belki de futbolu bizim kadar sevmeyen biri olarak nitelendirilebilecek biri, dünyadaki herkesin ağzını kapattı ve ‘dinleyin, kendi kimliğinizle hareket ettiğinizde, inanılmaz şeyler başarabilirsiniz’ dedi. Ve şimdi insanlar onu deli gibi takip ediyor. Bu çok güzel.”
Fransa’nın Dünya Kupası zaferi için mücadele ettiği bu dönemde Olise, Zidane’a benzetildi
Saha, Fransa’nın Kuzey Amerika’da dünya şampiyonluğunu kazanma konusunda favori konumunu pekiştirirken, Olise’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki performansına ilişkin şunları ekledi: “Gol atamadı, ama şanssızdı. Henüz gol atamadı, ancak dört ya da beş gol ve yedi asist yapabilirdi. Ve hiçbir oyuncu onun kadar iyi performans göstermedi.
“Hatırlıyorum da, 2006’da [Zinedine] Zidane bir bakıma adeta uçuyordu, Brezilya ve İspanya’yı paramparça ediyordu. Bu çılgın bir anıydı. Olise’yi de biraz sanki havada gibi görmek, o oyuncuların çok hafif bir ritimle, bir senfoni gibi oynamasını izlemek çok güzel.
“Onları yakalayamazsınız, üzerlerine baskı yapamazsınız, durduramazsınız. Bu oyuncular, size yaklaşmanıza bile izin vermeyecek kadar özgüvenliler; onlara karşı savunma yapmak gerçekten çok, çok zor. Sonunda Olise’nin orta sahada belirlediği tempo sayesinde bir sonraki pası buluyorlar ve işte, Mbappé en uçta işini yapıyor. Bunu izlemek çok güzel.”
- Getty Images Sport
Fransa'nın maç programı: Olise ve arkadaşları için sıradaki maç, Paraguay ile oynanacak son 16 turu karşılaşması
Bayern, Olise ile 2029 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip oldukları için onu takımdan ayırmaya niyetleri olmadığını düzenli olarak dile getirmiştir. Kulüp, en yüksek teklifleri bile geri çevirmeye hazır olsa da, önümüzdeki haftalarda bu kararlılıklarının sınanabileceğini görebilir.
Kadrosunda birçok Ballon d’Or adayı bulunan Fransa, Cumartesi günü Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak. Teknik direktör Didier Deschamps’ın elindeki zengin hücum seçenekleri göz önüne alındığında, Güney Amerikalı rakibini kolayca alt etmeleri bekleniyor.
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