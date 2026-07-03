Michael Olise 223 milyon avro değerinde mi? Real Madrid’in Bayern Münih’in kanat oyuncusuna gösterdiği ilgiyle ilgili “çılgın rakamlar” konusu, eski Fransa milli forvet tarafından ele alındı

Mevcut durumda, Brezilyalı süperstar Neymar, profesyonel futbol tarihinin bugüne kadar görüldüğü en yüksek bedelli transfer olmaya devam ediyor. Güney Amerikalı oyun kurucu, 2017 yılında Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transfer olmuş ve bu transfer, dünya çapında transfer piyasalarını altüst etmişti.

Florentino Perez’in Santiago Bernabeu’da kadro oluşturma konusunda “Galactico” yaklaşımını sürdürmesiyle bu çıtanın yakında biraz daha yükseltilmesi muhtemel. Real Madrid başkanı, dünyanın en iyi oyuncularını kadrosuna katmak için büyük harcamalardan asla çekinmez.

Olise artık bu yetenek havuzunda yer alıyor; 24 yaşındaki bu değişken oyuncu, nispeten kısa bir sürede büyük bir yol kat etti. 2021 yılında Reading formasıyla Championship’te oynuyordu ve o yaz Premier Lig ekibi Crystal Palace’a transfer oldu.

O zamandan beri İngiltere’nin en üst liginde ortalığı kasıp kavurdu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda boy gösterdi, Bayern’de Harry Kane ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek iki kez Bundesliga şampiyonu oldu ve 2026 Dünya Kupası’nda korku salan Fransa milli takımının bir parçası oldu.

Olise, 2025-26 sezonunda 25 gol ve 28 asistle dikkat çekici istatistikler ortaya koydu; bu performans, Londra doğumlu kanat oyuncusunu İspanya'nın başkentindeki La Liga devlerinin radarına soktu.

Real Madrid’in, halihazırda hemşerisi Kylian Mbappé ve Brezilya milli takım oyuncusu Vinicius Junior’un yer aldığı hücum hattına Olise’yi de katmak istediği ve bu amaçla ona bir teklifte bulunarak tarih yazmaya hazır olduğu iddia ediliyor.