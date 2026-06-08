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Michael Olise, 150 milyon avroya Real Madrid'e mi gidiyor? İstenmeyen söylentiler sürerken Bayern Münih, Santiago Bernabéu'ya transfer mesajı gönderdi
Bayern başkanı, Perez'in ilgisini gülerek geçiştirdi
Allianz Arena yönetimi, Olise’nin İspanya’nın başkentine transfer olacağına dair artan spekülasyonlardan bıkmış durumda. Bazı haberlerde, Real Madrid başkanı Perez’in, Los Blancos başkanlık seçim kampanyasının bir parçası olarak Fransız milli oyuncuyu Santiago Bernabéu’ya getirmek için kulüp rekoru niteliğinde 150 milyon avroluk bir teklifi onaylamaya hazır olduğu öne sürülmüştü.
Ancak Bayern başkanı Herbert Hainer, bu söylentileri sonlandırmak için bizzat devreye girdi. Bir taraftar grubunu ziyaret eden Hainer, eski Crystal Palace oyuncusuyla ilgili durum hakkında açık sözlü konuştu. "Michael Olise bir Bayern oyuncusu ve uzun vadeli bir sözleşmesi var. Biz oyuncu satan bir kulüp değiliz. Florentino Perez bize bir teklif göndermek istiyorsa – ki şu ana kadar böyle bir şey olmadı – zahmet etmesin," dedi Hainer, BILD'e.£50 bonus
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Rekor teklif, Die Roten için yeterli olmadı
Hainer’in kararlı tavrı, daha önce Olise’nin Almanya’dan ayrılması fikrini gülerek geçiştiren onursal başkan Uli Hoeness’in görüşlerini yansıtıyor. Büyük bir kazanç elde etme ihtimali olsa bile, Bavyera devi, değerli oyuncusunu Avrupalı bir rakibe satarak elde edebilecekleri maddi kazancın, spor alanındaki hedeflerinin çok gerisinde kaldığını savunuyor.
Hoeness, söylentiler ilk ortaya çıktığında, değerleme ve müzakereyi reddetme konusunda daha da agresifti. "Michael Olise'yi 200 milyon avroya mı satalım? O satılmayacak. Bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünyanın her yerinde milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz," demişti Hoeness.
Perez'in seçim zaferi transfer söylentilerini alevlendirdi
Bu transfer haberlerinin zamanlaması, Perez’in Real Madrid başkanlığına yeniden seçilmesinin hemen ardından gelmesi nedeniyle tesadüf değildir. Perez, seçim zaferlerini kutlamak ve yeni yönetim dönemlerinin başlangıcını işaret etmek için geçmişte de her zaman büyük çaplı transferlere imza atmıştır. Zafer konuşmasında Perez, kulübün 2030 yılına kadar sürecek hakimiyetine dair vizyonunu özetledi.
"Hala buradayım. Üyeler beni tanıyor. Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz," dedi Perez kulüp üyelerine. Olise'nin adını anmasa da, başkan, Bernabeu'nun başına yeniden geçmesi beklenen Jose Mourinho'nun dönüşünü desteklemek için üst düzey bir yeteneğin geleceğine işaret etti.
- Getty Images Sport
Michael Olise'nin Münih'teki durumu
Madrid'den gelen söylentilere rağmen Olise, Münih'te uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olmaya devam ediyor ve Vincent Kompany'nin taktiksel düzeninin temel taşlarından biri konumunda. Premier Lig'den transfer olduktan sonra kanat oyuncusu Bundesliga'da büyük bir başarı yakaladı; kulübün ligdeki hakimiyetini sürdürmesine katkıda bulunurken, bu süreçte taraftarların da gözdesi haline geldi.
Bayern'in bir teklifi bile değerlendirmeye almaması, Madrid'in hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyorsa başka bir yere bakması gerekeceğini gösteriyor. Alman kulübü oyuncuyu satılamaz olarak nitelendirdiğinden, Perez'in Fransız oyuncuyu kadrosuna katma umudu, resmi bir teklif sunulmadan önce bir duvara çarpmış gibi görünüyor.