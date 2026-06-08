Michael Olise, 150 milyon avroya Real Madrid'e mi gidiyor? İstenmeyen söylentiler sürerken Bayern Münih, Santiago Bernabéu'ya transfer mesajı gönderdi

Allianz Arena yönetimi, Olise’nin İspanya’nın başkentine transfer olacağına dair artan spekülasyonlardan bıkmış durumda. Bazı haberlerde, Real Madrid başkanı Perez’in, Los Blancos başkanlık seçim kampanyasının bir parçası olarak Fransız milli oyuncuyu Santiago Bernabéu’ya getirmek için kulüp rekoru niteliğinde 150 milyon avroluk bir teklifi onaylamaya hazır olduğu öne sürülmüştü.

Ancak Bayern başkanı Herbert Hainer, bu söylentileri sonlandırmak için bizzat devreye girdi. Bir taraftar grubunu ziyaret eden Hainer, eski Crystal Palace oyuncusuyla ilgili durum hakkında açık sözlü konuştu. "Michael Olise bir Bayern oyuncusu ve uzun vadeli bir sözleşmesi var. Biz oyuncu satan bir kulüp değiliz. Florentino Perez bize bir teklif göndermek istiyorsa – ki şu ana kadar böyle bir şey olmadı – zahmet etmesin," dedi Hainer, BILD'e.