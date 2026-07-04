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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Michael O'Lisi… Chelsea ve Manchester City tarafından reddedilen satranç tutkunu, dünyanın kabusu haline geldi

FEATURES
M. Olise
Bayern Münih
M.City
Chelsea
Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
Fransa
Almanya
İngiltere
Paraguay
ABD

Parmak uçlarında yürüyen bir dahi… ve depremler yaratıyor

Modern futbol dünyasında, yıldızların başarıdan önce imaj yaratmak için yarıştığı ve saha içinde ve dışında dikkatleri üzerine çekmek için rekabet ettiği bir ortamda, Michael Olesi sınıflandırılması zor bir istisna olarak öne çıkıyor.

Michael Oliisi şöhret peşinde koşmaz, manşetlere çıkmaya özen göstermez, gollerini abartılı bir şekilde kutlamaz; aksine, ayaklarının kendisi adına konuşmasını tercih eder.

Diğer oyuncular sosyal medya platformlarını fotoğrafları ve reklam kampanyalarıyla doldururken, Bayern Münih’in kanat oyuncusu spot ışıklarından uzak durmayı tercih ediyor ve sahada sergilediği performansa yetiniyor.

2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla sergilediği çarpıcı performansın ardından, kısa sürede dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline gelen Michael Oliisi’yi artık görmezden gelmek mümkün değil.

Bayern Münih’te geçirdiği iki muhteşem sezonun ardından, Michael Oliessi en etkili ve yaratıcı oyunculardan biri haline geldi ve Fransa’yı dünya şampiyonluğuna taşıyacak adaylardan biri olarak gösteriliyor; aynı zamanda gelecekte Altın Top ödülüne aday olabileceğine dair söylentiler de giderek artıyor.

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    Kimseye benzemeyen bir oyuncu

    Michael O'Lisi'yi başka hiçbir oyuncuyla karşılaştırmak zordur. Sadece oyun stilinin farklı olmasıyla kalmaz, kişiliğiyle de öne çıkar.

    İngiltere’de doğup büyümüş olmasına rağmen, Cezayirli bir Fransız anneden gelen ve babası Nijeryalı kökenli olduğu için, annesinin vatanı olan Fransa milli takımını temsil etmeyi seçti. Bu kültürel karışım, hem sakin hem de açık görüşlü kişiliğine yansımıştır.

    Michael Olesi satranç oyununa bayılır, medya röportajlarından mümkün olduğunca kaçınır ve bu tür sözleşmelerin futbol yıldızlarının hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bir dönemde, spor ayakkabı veya giyim firmalarıyla hiçbir sponsorluk anlaşması yapmaz.

    Gol attıktan sonra bile nadiren kutlama için kollarını havaya kaldırır; sanki hiçbir şey olmamış gibi hızla sahanın ortasına geri döner. Bu alışkanlığı çocukluğundan beri sürmektedir ve futbolun zirvesine ulaşmasına rağmen değişmemiştir.

    Michael Oliisi’nin bu konuma gelmesi tesadüf değildi. Bayern Münih ile 25 gol atıp 28 asist yaptığı olağanüstü bir sezonu geride bıraktı; bunu, 17 gol attığı ve 18 asist yaptığı bir sezon izlemişti. Böylece, sadece iki sezon içinde toplam 88 gol katkısına ulaştı.

    Bu Dünya Kupası’nda ise, 1994 Dünya Kupası’ndaki Alman Thomas Häßler’den bu yana tek bir turnuvada beş asist yapan ilk oyuncu oldu; bu başarı, Fransız milli takımının hücum performansındaki etkisini yansıtıyor.

    Son 16 turunda Paraguay ile karşılaşmadan önce, Brezilyalı efsane Pelé’nin tek bir Dünya Kupası turnuvasında altı asist yaparak kırdığı tarihi rekoru egale etmek için sadece bir asist yapması yeterliydi.

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  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    Çocukluğundan beri dikkat çeken bir yetenek

    Michael O'Lisi Londra'da doğdu, ancak yeteneği ilk yıllarından itibaren belliydi. "Dr. Triplets" İlköğretim Okulu'nun beden eğitimi öğretmeni Daniel Coker, o küçük çocuğu ilk kez gördüğü anı hatırlıyor.

    Koçlardan ikinci sınıftaki o öğrenci hakkında bir soru aldığını ve onu görür görmez karşısındaki çocuğun olağanüstü bir oyuncu olduğunu anladığını söylüyor. Sadece futbolda değil, okulda yaptığı çeşitli spor dallarında da büyük yetenekler sergiledi; bu da öğretmenlerini onu mümkün olan her yarışmaya dahil etmeye itti.

    Ancak dikkatlerini en çok çeken şey sadece yeteneği değil, farklı kişiliğiydi. Sakin ve utangaçtı, fazla konuşmayı sevmezdi ve çok sayıda gol atmasına rağmen gol sevinçleri göstermezdi; sanki kutlama yapmak zaman kaybıymış gibi hemen oyuna geri dönerdi.

    Öğretmenleri, bu davranışın yapmacık olmadığını, profesyonel futbolun zirvesine ulaştıktan sonra bile koruduğu kişiliğinin gerçek bir parçası olduğunu düşünüyor.

    Okul müdürü Rachel Anderson, Michael Olesi’nin kişiliğinin başka bir yönünü hatırlıyor. Futbol dersleri bittikten sonra onu sınıfa geri getirmek zordu, özellikle de takımı kaybettiğinde.

    Sınıfın içinde topu tekmelemeye devam eder, maçta olan biten her şeyi yeniden analiz ederdi; sanki galibiyeti elinden alan küçük ayrıntıları arıyormuş gibi. Anderson, onun hem sahada hem de derslerde her zaman mükemmelliği aradığını vurguluyor; zira O'Lissy üstün bir öğrenciydi ve akademik olarak da olağanüstü başarılar elde etmişti.

    Rakip okullar da, O'Liss'i okul takımında gördükleri anda hissettikleri hayal kırıklığını hatırlıyor; çünkü herkes, onun sahada olduğu zaman kazanma şansının son derece azaldığının farkındaydı.

  • Brentford v Reading - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Chelsea ve City'nin reddi, onun hayalini engelleyemedi

    İngiltere, Nijerya ve Cezayir milli takımlarında oynama fırsatı olmasına rağmen, Fransa her zaman kalbinde en özel yeri tuttu. Ülkeyi sık sık ziyaret ederdi, Fransızca öğrenmeyi ve bu kültüre dalmayı severdi; bu da pek çok kişinin onun “Les Bleus”u seçeceğini erkenden tahmin etmesine neden oldu.

    Daniel Cocker, İngiltere’nin Michael Olesi’yi kendi adına oynamaya ikna edebileceğinden emin olmadığını, çünkü Olesi’nin Fransa ile olan bağının çocukluk yıllarından beri açık olduğunu vurguluyor.

    Michael O'Lisi'nin zirveye uzanan yolu kolay olmadı. Arsenal Akademisi'nde kısa bir süre geçirdikten sonra Chelsea'ye katıldı ve 14 yaşındayken kulüp tarafından kadro dışı bırakılana kadar tam yedi yıl burada kaldı.

    Ardından Manchester City’de bir deneme sürecine girdi, ancak kulüp ona da şans tanımadı. Herhangi bir genç oyuncu için bu tür darbeler rüyanın sonu anlamına gelebilirdi, ancak Michael Olesi farklı bir yol seçti.

    Reading kulübü, diğerlerinin göz ardı ettiği fırsatı gördü. Ancak kulüp içinde bile, Chelsea ve City’nin daha önce onu kadrosundan çıkarmış olması nedeniyle herkes Michael O’Lisi ile sözleşme imzalanmasından emin değildi.

    Yetenek avcılığı bölümünün başkanı Brendan Flanagan, oyuncuyu savunmak ve yönetimi, sakin kişiliğinin bir sorun olmadığına ikna etmek zorunda kaldığını hatırlıyor. Hatta Michael O'Lisi'nin annesinin, Chelsea ve City'deki hayal kırıklıklarının ardından oğlunun özgüvenini yeniden kazanması için transferin birkaç hafta ertelenmesini istediğini de açıkladı.

    Flannagan, o dönemde oyuncunun başka bir kulüple sözleşme imzalayacağını düşündüğünü, ancak birkaç hafta sonra annesinin arayarak oğlunun artık hazır olduğunu bildirdiğini söylüyor. Michael Olesi’nin kulüpte kaldığı süre boyunca hiçbir sorun çıkarmadığını, aksine kariyeri boyunca transfer etmeyi başardığı en iyi oyuncu olduğunu vurguluyor.

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    Sınır tanımayan bir tutku

    Michael O'Lisi'nin antrenmanlara olan bağlılığı bazen komik boyutlara ulaşırdı. Antrenmanın başlamasından iki saat önce antrenman merkezine gelmeye alışmıştı, ancak bazen bu kadar erken gelmesi nedeniyle arabasında uyuyakalır ve antrenman başladıktan sonra uyanırdı.

    Buna rağmen, disiplin ve çalışkanlık konusunda bir örnek olmaya devam etti. Mart 2019’da, henüz 17 yaşındayken Leeds United karşısında A takımdaki ilk maçına çıktı; ardından 73 maçta forma giydi, bu maçlarda yedi gol attı ve daha üst düzeyde oynamaya layık olduğunu kanıtladı.

    Reading’deyken, Fransa genç milli takımlarından ilk kez çağrıldı. Flanagan, bunun sürpriz olmadığını, çünkü Fransa’nın onun yeteneğine ilk inanan ülke olduğunu söylüyor.

    İngiltere ise ancak Flanagan'ın parlamasından sonra harekete geçti; bu durum, BBC'nin aktardığına göre, Michael O'Lisi'ye Fransız milli takımının başından beri Flanagan'ın potansiyeline en çok inanan taraf olduğu hissini verdi.

    2021 yazında Crystal Palace, Reading ile olan sözleşmesindeki tazminat maddesini 8 milyon sterlin karşılığında uyguladı. Fransız teknik direktör Patrick Vieira’nın yönetiminde O’Lisi, Premier Lig’de kendini kanıtlamaya başladı.

    Başlangıçta, ilk iki sezonunda 19 asist yapıp altı gol atmasıyla daha çok gol yaratma yeteneğiyle öne çıktı. Ancak takımdaki son sezonunda, iki sakatlık nedeniyle bir dizi maçı kaçırmasına rağmen, sadece 19 maçta on gol atıp altı asist yaparak golcü kimliğini ortaya koydu.

    2023 yazında Chelsea, Michael Oliisi’nin sözleşmesindeki tazminat maddesini devreye sokarak onu daha önce elinden çıkardığı kulübe geri getirme kararı aldı. Ancak sürpriz, Crystal Palace’ın oyuncuyla yeni bir sözleşme imzaladığını ve “The Blues”a dönmeyi reddettiğini açıklamasıyla yaşandı; bu hamle, takipçileri hayrete düşürdü.

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    Bayern Münih… Küreselleşmeye doğru atılan adım

    Michael Oliisi, Thierry Henry’nin yönetimindeki Fransa milli takımıyla Paris Olimpiyatları’nda yer aldı. Turnuva öncesinde Bayern Münih, onu yaklaşık 50 milyon sterlin karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

    Alman kulübü, Matis Tel'de olduğu gibi Olimpiyatlara katılımını engelleme hakkına sahip olmasına rağmen, Michael Oliisi, Bayern yetkililerinden Fransa ile bu macerayı tamamlamasına izin vermelerini istedi.

    Gaël Clichy, o anın Oulissi’nin gerçek karakterini ortaya çıkardığını düşünüyor; çünkü bu olay, milli takımdaki hayalini diğer tüm hususların üstünde tutan bir oyuncuyu gözler önüne serdi. Michael Oulissi, Fransa’yı finale taşımaya katkıda bulundu; ancak uzatmaların ardından İspanya’ya karşı şampiyonluğu kaçırdılar.

    Vincent Kompany’nin yönetimindeki Bayern Münih’e transfer olduktan sonra Michael Olise, kariyerinde yeni bir aşamaya girdi. Kale önünde daha kararlı, oyun kurmada daha etkili hale geldi ve kısa sürede Fransa A Milli Takımı’nda ilk 11’in vazgeçilmez ismi oldu.

    Fransa’nın tarihi golcüsü Olivier Giroud, Oulissi’nin yeteneklerini överek, onun olağanüstü bir takım oyuncusu olduğunu ve gol fırsatı olsa bile daha iyi pozisyonda olan bir takım arkadaşına pas vermeyi tercih ettiğini vurguladı.

    Giroud, Michael Oulessi’nin sol ayağını kullanarak sakin bir şekilde derinliklere girme tarzı ve kritik anlarda fark yaratma konusundaki büyük yeteneği sayesinde kendisine Hollandalı efsane Arjen Robben’i hatırlattığını düşünüyor.

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    Farklı bir kişilik, olağanüstü bir oyuncu yarattı

    Rakamların ötesinde, Michael O'Lisi hâlâ eski alışkanlıklarını sürdürüyor. Gürültülü kutlamalardan kaçınıyor, televizyon röportajlarından uzak duruyor ve maçlardan önce çimlerin kalitesini kontrol etmek için sandaletleriyle saha içinde dolaşırken defalarca görüldü.

    Gail Klichi’ye göre bu davranışlar dikkat çekme çabası değil, gürültüden uzak, futbola odaklanmayı tercih eden sade ve samimi bir kişiliğin doğal bir yansıması.

    Parlak performansları devam ederken, Michael Oliisi hakkında büyük karşılaştırmalar yapılmaya başlandı. Birçok kişi, özellikle Fransa’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyabilirse, Altın Top ödülü için yarışma yolunun onun için açıldığı konusunda hemfikir.

    Olivier Giroud, oyuncunun en prestijli bireysel ödülleri kazanmak için gerekli tüm niteliklere sahip olduğuna inanıyor, ancak onu en çok ayıran özelliğin bencillikten uzak olması olduğunu vurguluyor. Michael Olise, kişisel şöhret peşinde koşmaktan çok takıma hizmet etmeye çalışıyor ve bu da ona takım arkadaşlarının, antrenörlerinin ve taraftarlarının saygısını kazandırdı.

    Belki de gerçek başarısının sırrı tam da budur. Gürültünün yıldızlık endüstrisinin bir parçası haline geldiği bir dönemde, Michael Oulissi farklı bir yol izlemeyi tercih etti. Şüphecilere sözlerle cevap vermedi, medyada imajını parlatmaya çalışmadı; bunun yerine her maçta yeteneğinin kendisi adına konuşmasına izin verdi.

    Büyük akademiler tarafından reddedilen bir oyuncudan dünyanın en iyi oyuncularından birine ve Fransa’nın bir numaralı umuduna dönüşen Michael Oulissi, sükûnetin bazen her türlü gürültüden daha güçlü olabileceğini ve gerçek dehanın kendini herkese kabul ettirmek için gösterişe ihtiyaç duymadığını kanıtladı.

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