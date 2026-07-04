Michael O'Lisi… Chelsea ve Manchester City tarafından reddedilen satranç tutkunu, dünyanın kabusu haline geldi

Modern futbol dünyasında, yıldızların başarıdan önce imaj yaratmak için yarıştığı ve saha içinde ve dışında dikkatleri üzerine çekmek için rekabet ettiği bir ortamda, Michael Olesi sınıflandırılması zor bir istisna olarak öne çıkıyor.
Michael Oliisi şöhret peşinde koşmaz, manşetlere çıkmaya özen göstermez, gollerini abartılı bir şekilde kutlamaz; aksine, ayaklarının kendisi adına konuşmasını tercih eder.
Diğer oyuncular sosyal medya platformlarını fotoğrafları ve reklam kampanyalarıyla doldururken, Bayern Münih’in kanat oyuncusu spot ışıklarından uzak durmayı tercih ediyor ve sahada sergilediği performansa yetiniyor.
2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla sergilediği çarpıcı performansın ardından, kısa sürede dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline gelen Michael Oliisi’yi artık görmezden gelmek mümkün değil.
Bayern Münih’te geçirdiği iki muhteşem sezonun ardından, Michael Oliessi en etkili ve yaratıcı oyunculardan biri haline geldi ve Fransa’yı dünya şampiyonluğuna taşıyacak adaylardan biri olarak gösteriliyor; aynı zamanda gelecekte Altın Top ödülüne aday olabileceğine dair söylentiler de giderek artıyor.