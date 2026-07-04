Michael O'Lisi… Chelsea ve Manchester City tarafından reddedilen satranç tutkunu, dünyanın kabusu haline geldi

Michael O'Lisi'yi başka hiçbir oyuncuyla karşılaştırmak zordur. Sadece oyun stilinin farklı olmasıyla kalmaz, kişiliğiyle de öne çıkar.

İngiltere’de doğup büyümüş olmasına rağmen, Cezayirli bir Fransız anneden gelen ve babası Nijeryalı kökenli olduğu için, annesinin vatanı olan Fransa milli takımını temsil etmeyi seçti. Bu kültürel karışım, hem sakin hem de açık görüşlü kişiliğine yansımıştır.

Michael Olesi satranç oyununa bayılır, medya röportajlarından mümkün olduğunca kaçınır ve bu tür sözleşmelerin futbol yıldızlarının hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bir dönemde, spor ayakkabı veya giyim firmalarıyla hiçbir sponsorluk anlaşması yapmaz.

Gol attıktan sonra bile nadiren kutlama için kollarını havaya kaldırır; sanki hiçbir şey olmamış gibi hızla sahanın ortasına geri döner. Bu alışkanlığı çocukluğundan beri sürmektedir ve futbolun zirvesine ulaşmasına rağmen değişmemiştir.

Michael Oliisi’nin bu konuma gelmesi tesadüf değildi. Bayern Münih ile 25 gol atıp 28 asist yaptığı olağanüstü bir sezonu geride bıraktı; bunu, 17 gol attığı ve 18 asist yaptığı bir sezon izlemişti. Böylece, sadece iki sezon içinde toplam 88 gol katkısına ulaştı.

Bu Dünya Kupası’nda ise, 1994 Dünya Kupası’ndaki Alman Thomas Häßler’den bu yana tek bir turnuvada beş asist yapan ilk oyuncu oldu; bu başarı, Fransız milli takımının hücum performansındaki etkisini yansıtıyor.

Son 16 turunda Paraguay ile karşılaşmadan önce, Brezilyalı efsane Pelé’nin tek bir Dünya Kupası turnuvasında altı asist yaparak kırdığı tarihi rekoru egale etmek için sadece bir asist yapması yeterliydi.